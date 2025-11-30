MAMA 2025: Giải mã cú "dislike" của G-Dragon, nhiều khoảnh khắc gợi dấu ấn 10 năm

HHTO - Tại MAMA 2025, G-Dragon đưa khán giả đi từ thái cực này đến thái cực khác. Một mặt, anh là "huyền thoại" toát ra nguồn năng lượng bùng nổ, thu hút mọi ánh nhìn bằng tính nghệ sĩ độc đáo của mình. Mặt khác, "anh Long" ỏn ẻn lại chiếm trọn spotlight xuyên suốt lễ trao giải khiến khán giả cười bò.

Năm thứ hai "lò vi sóng" với Mnet Asian Music Awards - MAMA, G-Dragon vừa chứng minh tầm ảnh hưởng đỉnh cao trong làng nhạc xứ Hàn, lại vừa thoải mái "quậy đục nước" lễ trao giải khiến người xem cách một màn hình cũng cảm thấy thích thú.

Chiếc mũ lông gây chú ý của "anh Long".

G-Dragon xuất hiện tại lễ trao giải cùng Âu phục đơn giản và chiếc mũ lông "khủng" che kín toàn bộ phần tóc. Item mũ lông hot hit một thời lại được tái hiện ở MAMA 2025, đưa công chúng như được trở về thời hoàng kim của "biểu tượng thời trang K-Pop" những năm 2014 - 2015.

Hóa ra phụ kiện mũ lông là nhằm giữ bí mật về màu tóc của giọng ca Too Bad. Tạm rời xa màu tóc sặc sỡ thường thấy, anh gây bất ngờ khi trở về tóc đen rẽ ngôi 5 - 5 đơn giản, kết hợp cùng kính râm và áo lông bùng nổ "soái khí".

G-Dragon trở về màu tóc đen tuyền, phối cùng áo lông đầy quyền lực.

Anh mở đầu phần trình diễn bằng bản tình ca đậm chất tự sự Drama. Tạo hình áo khoác lông, thần thái sắc lạnh và màu tóc đen tuyền, "anh Long" gây ngây ngất cho người hâm mộ khi không khác nào tái hiện diện mạo điển trai trong đợt quảng bá album MADE (2016).

Sau Crayon, G-Dragon cởi bỏ áo khoác lông trước khi "đánh úp" khán giả với màn beatbox đầy lôi cuốn trong Heartbreaker. Và cuối cùng, "ông hoàng K-Pop" khép lại phần trình diễn của mình bằng bản phối mới Untitled, 2025 gợi nhiều hoài niệm.

Trưởng nhóm BIGBANG mang đến tạo hình "chất chơi" cùng tóc đuôi sam huyền thoại hồi MAMA 2015. Nhưng phía chính diện là tâm hồn nghệ sĩ đậm chất u sầu, còn đằng sau lưng anh lại "toòng teng" trông vui mắt.

Là vedette được sắp xếp biểu diễn kết màn nhưng "anh Long" lại chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi vì quá bận rộn lên sân khấu nhận giải. Anh "quét map" tổng cộng 4 giải thưởng là: Top 10 Sự lựa chọn của fan (Fans' Choice Male), Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, Màn trình diễn vũ đạo solo nam xuất sắc nhất và đặc biệt là giải Daesang Nghệ sĩ của năm.

G-Dragon "ẵm" Daesang Nghệ sĩ của năm lần 2 kể từ 2013. Đặc biệt hơn, trong suốt lịch sử của MAMA chỉ có anh là nghệ sĩ solo duy nhất từng thắng giải này.

Bận rộn "ẵm" giải là vậy nhưng "anh Long" cũng khiến khán giả cười bò với hàng loạt khoảnh khắc đáng yêu. Đến với giải thưởng "Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất", người trao giải là "cốt" Lee Soo Hyuk khiến G-Dragon không giấu được biểu cảm phấn khích.

G-Dragon bị bắt gặp khoảnh khắc lén lút vẫy tay với bạn, nhưng vì Lee Soo Hyuk quá tập trung nên anh "bị bơ".

Ở khoảnh khắc đợi xướng tên chủ nhân giải thưởng, Lee Soo Hyuk cũng quay hẳn người về phía bạn mình với ánh mắt tự hào, kiểu: "Là cậu đó". Điều này khiến "anh Long" xấu hổ. Nhận giải từ tay bạn thân mình, G-Dragon vẫn lịch sự cúi người cảm ơn. Đáp lại, Lee Soo Hyuk cũng nghiêm chỉnh gập người chuẩn 90 độ làm người xem cười ngất.

"Cốt" gặp nhau nhưng vì lên "truyền hình" và "đang đi làm" nên phải nghiêm túc.

Không chỉ vậy, khán giả phát hiện ngay cả "thần bài" Châu Nhuận Phát cũng "u mê không hề giấu" với nam idol. Nam tài tử là khách mời đặc biệt của MAMA 2025, cũng là người trao giải cho hạng mục Daesang Nghệ sĩ của năm. Khi G-Dragon lên nhận giải, Châu Nhuận Phát còn nắm tay nam idol nhún nhảy theo nhạc khiến anh ngượng ngùng "ỏn ẻn".

Tương tác cực dễ thương giữa huyền thoại điện ảnh Hồng Kông và "ông hoàng K-Pop" trên sân khấu MAMA 2025.

Thậm chí, khi rời sân khấu thì "thần bài" cũng cẩn thận dắt tay G-Dragon theo kiểu công chúa khiến dân mạng càng thích thú.

Châu Nhuận Phát là người trao giải Daesang cho BIGBANG hồi 2015.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng chỉ ra duyên phận thú vị giữa Châu Nhuận Phát và G-Dragon. Nam tài tử chỉ tham gia MAMA hai lần vào năm 2015 và 2025. Nếu năm 2015, ông từng trao Daesang Nghệ sĩ của năm cho BIGBANG thì năm nay, giải thưởng ấy cũng được ông trao tận tay cho "anh Long".

Không chỉ "chiếm spotlight" lễ trao giải, mà ở dưới video G-Dragon biểu diễn Heartbreaker do Mnet đăng tải trên Instagram, chính chủ cũng vào "thả nhẹ" một dấu dislike khiến dân tình vừa hoang mang vừa buồn cười.

G-Dragon "thả nhẹ" dấu dislike dưới bài đăng của Mnet khiến dân tình hoang mang.

Một số netizen cho rằng đây là động thái đáp trả của trưởng nhóm BIGBANG sau khi vụt mất Daesang "Album của năm", sẵn sàng cho một màn rap diss "căng cực" mới. Người cho rằng anh đang phàn nàn về chất lượng âm thanh tệ khiến phần trình diễn chưa trọn vẹn hoặc là anh đã tự giễu cợt chính mình vì vấn đề nào đó mà chưa thể hiện thật tốt như mong muốn. Tuy nhiên, phần lớn fan cho rằng "anh Long" nổi tiếng với thói quen like dạo, comment dạo trên mạng xã hội nên không cần suy diễn đưa các động thái của anh đi xa.