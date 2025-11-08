Fan G-Dragon biến Ocean City thành sàn diễn thời trang với sắc đỏ - đen cực chất

HHTO - Gần 400 triệu đồng cho các hoạt động quảng bá, vé "cháy hàng" trong chưa đầy 30 phút và hàng nghìn fan đổ về Ocean City với dresscode đỏ - đen - trắng cực chất. Concert G-Dragon đã trở thành một sàn diễn thời trang, nơi giới trẻ Việt thể hiện tình yêu cuồng nhiệt và sự đầu tư khủng.

Trước thềm hai đêm diễn G-Dragon 2025 World Tour Übermensch in HANOI vào ngày 8 và 9/11 tại Ocean City, cộng đồng fan đã chứng minh đẳng cấp thời trang của mình, biến khu vực Venice thành một lễ hội thời trang đầy cá tính. Với dresscode đỏ - đen và sự đầu tư lên tới gần 400 triệu đồng cho các hoạt động quảng bá, fan G-Dragon đã khẳng định vị thế của "ông hoàng K-Pop" trong giới mộ điệu thời trang.

Fan "anh Long" lên đồ với dresscode đỏ - đen - trắng cực phong cách.

Dresscode lần này đã tạo bức tranh thị giác mạnh mẽ, đúng tinh thần "Übermensch" mà G-Dragon hướng tới. Sắc đỏ rực rỡ chiếm ưu thế, thể hiện tinh thần nhiệt huyết và sự không ngại khác biệt. Nhiều fan lựa chọn màu đỏ nổi bật cho trang phục chính như váy liền, áo khoác, hoặc sử dụng màu này trên các phụ kiện như tất cao cổ và găng tay.

Phong cách "street style" với khăn choàng đầu và nón lá được thiết kế cá tính.

Các fan ưa chuộng các thiết kế mang đậm chất đường phố như layer và các loại áo khoác ngoài cá tính. Blazer dáng rộng hoặc áo khoác da hầm hố là những item được lựa chọn hàng đầu. Trong đó, một fan nam đã gây ấn tượng với chiếc áo khoác da được thêu đính cầu kỳ logo tour "ÜBERMENSCH" cùng các khẩu hiệu như "Who you?".

Fan nam cực kỳ đầu tư với áo khoác da "ÜBERMENSCH" thêu đính cầu kỳ.

Phụ kiện đi kèm cũng là điểm nhấn không thể thiếu, giúp hoàn thiện phong cách "thương hiệu" G-Dragon. Khăn bandana được biến hóa linh hoạt, từ kiểu thắt khăn mỏ quạ "mốt bà thím" đến kiểu quấn đầu cá tính tạo điểm nhấn chuẩn phong cách fashionista. Ngoài ra, lightstick hình vương miện và hoa cúc thiếu cánh là những phụ kiện bắt buộc, là điểm nhận dạng không thể nhầm lẫn của cộng đồng VIP.

Fan Việt còn cho thấy sự tinh tế khi lồng ghép các yếu tố văn hóa vào trang phục. Điển hình là sự xuất hiện của chiếc nón lá hoa cúc cùng dòng chữ "G-Dragon 2025 World Tour Übermensch in VIETNAM" độc bản, một sự kết hợp độc đáo và đầy ý nghĩa.

Toàn bộ vé concert G-Dragon đêm đầu tiên đã được bán hết trong chưa đầy 30 phút, và các hạng vé bổ sung cao cấp cũng nhanh chóng sold out. Điều này không chỉ thể hiện sức hút khủng của "ông hoàng K-Pop" mà còn minh chứng cho sự ảnh hưởng của anh đến phong cách và văn hóa thời trang của giới trẻ Việt Nam.