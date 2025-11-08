Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Fan G-Dragon biến Ocean City thành sàn diễn thời trang với sắc đỏ - đen cực chất

Vàng (tổng hợp) - Ảnh: Fanpage 8Wonder
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Gần 400 triệu đồng cho các hoạt động quảng bá, vé "cháy hàng" trong chưa đầy 30 phút và hàng nghìn fan đổ về Ocean City với dresscode đỏ - đen - trắng cực chất. Concert G-Dragon đã trở thành một sàn diễn thời trang, nơi giới trẻ Việt thể hiện tình yêu cuồng nhiệt và sự đầu tư khủng.

Trước thềm hai đêm diễn G-Dragon 2025 World Tour Übermensch in HANOI vào ngày 8 và 9/11 tại Ocean City, cộng đồng fan đã chứng minh đẳng cấp thời trang của mình, biến khu vực Venice thành một lễ hội thời trang đầy cá tính. Với dresscode đỏ - đen và sự đầu tư lên tới gần 400 triệu đồng cho các hoạt động quảng bá, fan G-Dragon đã khẳng định vị thế của "ông hoàng K-Pop" trong giới mộ điệu thời trang.

577833526-1362437095256433-7093543722601152698-n.jpg
Fan "anh Long" lên đồ với dresscode đỏ - đen - trắng cực phong cách.

Dresscode lần này đã tạo bức tranh thị giác mạnh mẽ, đúng tinh thần "Übermensch" mà G-Dragon hướng tới. Sắc đỏ rực rỡ chiếm ưu thế, thể hiện tinh thần nhiệt huyết và sự không ngại khác biệt. Nhiều fan lựa chọn màu đỏ nổi bật cho trang phục chính như váy liền, áo khoác, hoặc sử dụng màu này trên các phụ kiện như tất cao cổ và găng tay.

577568782-714096311719078-168169881346514224-n.jpg
Phong cách "street style" với khăn choàng đầu và nón lá được thiết kế cá tính.

Các fan ưa chuộng các thiết kế mang đậm chất đường phố như layer và các loại áo khoác ngoài cá tính. Blazer dáng rộng hoặc áo khoác da hầm hố là những item được lựa chọn hàng đầu. Trong đó, một fan nam đã gây ấn tượng với chiếc áo khoác da được thêu đính cầu kỳ logo tour "ÜBERMENSCH" cùng các khẩu hiệu như "Who you?".

578718513-714095091719200-8898349722402046179-n.jpg
Fan nam cực kỳ đầu tư với áo khoác da "ÜBERMENSCH" thêu đính cầu kỳ.

Phụ kiện đi kèm cũng là điểm nhấn không thể thiếu, giúp hoàn thiện phong cách "thương hiệu" G-Dragon. Khăn bandana được biến hóa linh hoạt, từ kiểu thắt khăn mỏ quạ "mốt bà thím" đến kiểu quấn đầu cá tính tạo điểm nhấn chuẩn phong cách fashionista. Ngoài ra, lightstick hình vương miện và hoa cúc thiếu cánh là những phụ kiện bắt buộc, là điểm nhận dạng không thể nhầm lẫn của cộng đồng VIP.

577056501-714104348384941-5477040283729564809-n.jpg
579951735-714094805052562-2306205877361254864-n.jpg

Fan Việt còn cho thấy sự tinh tế khi lồng ghép các yếu tố văn hóa vào trang phục. Điển hình là sự xuất hiện của chiếc nón lá hoa cúc cùng dòng chữ "G-Dragon 2025 World Tour Übermensch in VIETNAM" độc bản, một sự kết hợp độc đáo và đầy ý nghĩa.

578006288-714094938385882-6292559473319162011-n.jpg

Toàn bộ vé concert G-Dragon đêm đầu tiên đã được bán hết trong chưa đầy 30 phút, và các hạng vé bổ sung cao cấp cũng nhanh chóng sold out. Điều này không chỉ thể hiện sức hút khủng của "ông hoàng K-Pop" mà còn minh chứng cho sự ảnh hưởng của anh đến phong cách và văn hóa thời trang của giới trẻ Việt Nam.

cover-2.jpg
Vàng (tổng hợp) - Ảnh: Fanpage 8Wonder
#G-Dragon #G-Dragon concert #fan G-Dragon #G-Dragon 2025 World Tour Übermensch in HANOI

Xem thêm

Cùng chuyên mục