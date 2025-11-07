Quy định, lưu ý và sơ đồ concert G-Dragon tại Ocean City: Đừng quên mang áo mưa

HHTO - Những dự báo mới nhất đều cho thấy khả năng cao ngày 8/11 (tức là Day 1 của concert G-Dragon ở Ocean City) sẽ có mưa. Để đảm bảo sức khỏe, khán giả hãy mang theo một chiếc áo mưa mỏng. Sau đây là các mốc thời gian và tất tần tật các quy định ở concert sắp tới.

Concert Übermensch của G-Dragon sẽ chính thức diễn ra vào tối 8 - 9/11 tuần này. Sơ đồ chi tiết khu vực tổ chức như sau:

Ban tổ chức (BTC) cũng đã gợi ý các tuyến đường và phương tiện công cộng di chuyển cho người hâm mộ từ nội thành Hà Nội đến Vinhomes Ocean Park 3, cũng như khu vực gửi xe cho khán giả di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Ngoài ra, bạn có thể tìm đến các group "đu concert" để tìm các "đồng VIP/ FAM" rủ nhau thuê xe ghép để tiết kiệm chi phí.

Các tuyến xe bus đến địa điểm tổ chức concert.

BTC đã tổ chức đổi vòng sớm cho người hâm mộ vào 2 ngày 6 - 7/11 từ 10h - 19h (có thể đổi vòng cho 2 ngày biểu diễn). Ngày 8 - 9/11, BTC sẽ chỉ thực hiện đổi vòng cho vé của đúng ngày diễn ra sự kiện.

Timeline ngày diễn ra sự kiện:

Thời gian đổi vòng từ 9h - 19h. Hãy ghi nhớ và kiểm tra kỹ các quà tặng kèm hạng vé của mình và phản hồi lại ngay nhân viên nếu có sự cố ở quầy đổi vòng để được hỗ trợ nhanh nhất.

Thời gian check-in dành cho vé VVIP/ VIP tham gia soundcheck (tổng duyệt) từ 15h - 16h.

Giờ check-in tất cả hạng vé từ 16h30 đến 20h.

Giờ "lên nhạc": 20h

Càng về chiều tối, người đổ về khu vực tổ chức sự kiện sẽ càng đông. Việc tắc đường là không thể tránh khỏi. Vì thế, để đảm bảo không lỡ giờ và còn kịp thời gian trải nghiệm gian hàng, chụp choẹt "sống ảo" thả ga, khán giả hãy ước tính đến sớm ít nhất khoảng 1 - 1,5 tiếng trước giờ đóng cổng đổi vòng (nếu bạn chưa đổi vòng trước).

Địa điểm đổi vòng cụ thể.

Với các khán giả đã thực hiện quét face ID (check-in sớm) tại nhà, bạn vẫn sẽ phải làm thủ tục đổi vòng - nhận quà tặng kèm trước khi vào concert. BTC đã chuẩn bị khu vực đổi vòng dành riêng cho người đã quét face ID tại nhà và có thể sẽ yêu cầu bạn xuất hiện email/ tin nhắn xác nhận định danh vé thành công.

Nếu không thấy thông báo email gửi về ở hộp thư chính, bạn hãy kiểm tra thư xác nhận trong phần "quảng cáo" hoặc "thư rác" (spam).

Các quy định và điều cấm tại concert của G-Dragon ở Việt Nam tương tự như các đêm diễn trước nói riêng và concert của sao K-Pop nói chung. Một số điều cần lưu ý như: Không mang balo/ túi xách có kích thước quá 26x26cm; không ném quà lên sân khấu, không sử dụng bong bóng xà phòng; không mang ô; không mang thuốc, thuốc không nhãn hiệu hoặc thuốc kê toa dưới bất kỳ hình thức nào...

Dự báo thời tiết cho thấy trời sẽ có mưa vào ngày 8/11. Sân khấu được dựng ngoài trời, không có mái che nên khán giả nên mặc ấm, mang theo áo mưa mỏng để đảm bảo sức khỏe, bọc chống nước cho điện thoại, lightstick...

Chi tiết quy định an ninh và vật cấm tại concert G-Dragon.

Sự kiện không dành cho trẻ dưới 10 tuổi. Trẻ em dưới 14 tuổi phải có người lớn đi cùng. Một người lớn chỉ được đi kèm một trẻ em. Trẻ cao dưới 1m35 cầnxuất trình giấy tờ chứng minh đủ tuổi tham dự.

Quy định về vé, vòng tay và sự kiện send-off (tiễn nghệ sĩ).

Hãy đến concert với một chiếc thoại đầy pin, bộ nhớ "giàu có" và ít nhất một cục sạc dự phòng nếu bạn không muốn đang "quay source" thì máy "ngủm" giữa trừng hay hiện thông báo bộ nhớ đã đầy đâu!

Như các đêm diễn trước, G-Dragon không ngại tiến đến gần fan (thường là khu VVIP). Vì thế, các fan hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để được thấy anh ở cự ly gần nhưng hãy đảm bảo tuân thủ quy định không chạm vào nghệ sĩ hay ném quà lên sân khấu... để giữ hình ảnh đẹp cho fandom Việt.

﻿ ﻿

Mất công "quay source" thì đừng quên "xả suộc". "Anh Long" G-Dragon là "ông hoàng (like dạo) Instagram", không khó để nhìn thấy biểu tượng @xxxibgdrgn (tài khoản của G-Dragon) đã "thả tim" cho đoạn reels/ bài đăng của fan ở các đêm diễn trước và biết đâu, bạn chính là người tiếp theo.