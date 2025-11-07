Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Quy định, lưu ý và sơ đồ concert G-Dragon tại Ocean City: Đừng quên mang áo mưa

Sam

HHTO - Những dự báo mới nhất đều cho thấy khả năng cao ngày 8/11 (tức là Day 1 của concert G-Dragon ở Ocean City) sẽ có mưa. Để đảm bảo sức khỏe, khán giả hãy mang theo một chiếc áo mưa mỏng. Sau đây là các mốc thời gian và tất tần tật các quy định ở concert sắp tới.

Concert Übermensch của G-Dragon sẽ chính thức diễn ra vào tối 8 - 9/11 tuần này. Sơ đồ chi tiết khu vực tổ chức như sau:

so-do-chi-tiet-3.jpg

Ban tổ chức (BTC) cũng đã gợi ý các tuyến đường và phương tiện công cộng di chuyển cho người hâm mộ từ nội thành Hà Nội đến Vinhomes Ocean Park 3, cũng như khu vực gửi xe cho khán giả di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Ngoài ra, bạn có thể tìm đến các group "đu concert" để tìm các "đồng VIP/ FAM" rủ nhau thuê xe ghép để tiết kiệm chi phí.

screenshot-763.png
Các tuyến xe bus đến địa điểm tổ chức concert.

BTC đã tổ chức đổi vòng sớm cho người hâm mộ vào 2 ngày 6 - 7/11 từ 10h - 19h (có thể đổi vòng cho 2 ngày biểu diễn). Ngày 8 - 9/11, BTC sẽ chỉ thực hiện đổi vòng cho vé của đúng ngày diễn ra sự kiện.

Timeline ngày diễn ra sự kiện:

Thời gian đổi vòng từ 9h - 19h. Hãy ghi nhớ và kiểm tra kỹ các quà tặng kèm hạng vé của mình và phản hồi lại ngay nhân viên nếu có sự cố ở quầy đổi vòng để được hỗ trợ nhanh nhất.

Thời gian check-in dành cho vé VVIP/ VIP tham gia soundcheck (tổng duyệt) từ 15h - 16h.

Giờ check-in tất cả hạng vé từ 16h30 đến 20h.

Giờ "lên nhạc": 20h

Càng về chiều tối, người đổ về khu vực tổ chức sự kiện sẽ càng đông. Việc tắc đường là không thể tránh khỏi. Vì thế, để đảm bảo không lỡ giờ và còn kịp thời gian trải nghiệm gian hàng, chụp choẹt "sống ảo" thả ga, khán giả hãy ước tính đến sớm ít nhất khoảng 1 - 1,5 tiếng trước giờ đóng cổng đổi vòng (nếu bạn chưa đổi vòng trước).

lich-doi-vong.jpg
Địa điểm đổi vòng cụ thể.

Với các khán giả đã thực hiện quét face ID (check-in sớm) tại nhà, bạn vẫn sẽ phải làm thủ tục đổi vòng - nhận quà tặng kèm trước khi vào concert. BTC đã chuẩn bị khu vực đổi vòng dành riêng cho người đã quét face ID tại nhà và có thể sẽ yêu cầu bạn xuất hiện email/ tin nhắn xác nhận định danh vé thành công.

screenshot-764.png
Nếu không thấy thông báo email gửi về ở hộp thư chính, bạn hãy kiểm tra thư xác nhận trong phần "quảng cáo" hoặc "thư rác" (spam).

Các quy định và điều cấm tại concert của G-Dragon ở Việt Nam tương tự như các đêm diễn trước nói riêng và concert của sao K-Pop nói chung. Một số điều cần lưu ý như: Không mang balo/ túi xách có kích thước quá 26x26cm; không ném quà lên sân khấu, không sử dụng bong bóng xà phòng; không mang ô; không mang thuốc, thuốc không nhãn hiệu hoặc thuốc kê toa dưới bất kỳ hình thức nào...

Dự báo thời tiết cho thấy trời sẽ có mưa vào ngày 8/11. Sân khấu được dựng ngoài trời, không có mái che nên khán giả nên mặc ấm, mang theo áo mưa mỏng để đảm bảo sức khỏe, bọc chống nước cho điện thoại, lightstick...

quy-dinh-cam.jpg
Chi tiết quy định an ninh và vật cấm tại concert G-Dragon.

Sự kiện không dành cho trẻ dưới 10 tuổi. Trẻ em dưới 14 tuổi phải có người lớn đi cùng. Một người lớn chỉ được đi kèm một trẻ em. Trẻ cao dưới 1m35 cầnxuất trình giấy tờ chứng minh đủ tuổi tham dự.

ve-va-vong-tay.jpg
sendoff.jpg
Quy định về vé, vòng tay và sự kiện send-off (tiễn nghệ sĩ).

Hãy đến concert với một chiếc thoại đầy pin, bộ nhớ "giàu có" và ít nhất một cục sạc dự phòng nếu bạn không muốn đang "quay source" thì máy "ngủm" giữa trừng hay hiện thông báo bộ nhớ đã đầy đâu!

Như các đêm diễn trước, G-Dragon không ngại tiến đến gần fan (thường là khu VVIP). Vì thế, các fan hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để được thấy anh ở cự ly gần nhưng hãy đảm bảo tuân thủ quy định không chạm vào nghệ sĩ hay ném quà lên sân khấu... để giữ hình ảnh đẹp cho fandom Việt.

﻿screenshot-768.png
screenshot-767.png﻿
screenshot-765.png
screenshot-766.png

Mất công "quay source" thì đừng quên "xả suộc". "Anh Long" G-Dragon là "ông hoàng (like dạo) Instagram", không khó để nhìn thấy biểu tượng @xxxibgdrgn (tài khoản của G-Dragon) đã "thả tim" cho đoạn reels/ bài đăng của fan ở các đêm diễn trước và biết đâu, bạn chính là người tiếp theo.

cover-2.jpg
Sam
#G-Dragon #concert G-Dragon #concert G-Dragon Việt Nam #concert G-Dragon Hà Nội #quy định concert G-Dragon #sơ đồ concert G-Dragon #lưu ý concert G-Dragon

Xem thêm

Cùng chuyên mục