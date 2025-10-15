Gai Con chia sẻ bí kíp cho fan "đu concert" G-Dragon: Đi giờ nào, ở đâu hợp lý

Sau khi sở hữu tấm vé có "tỷ lệ chọi cao" trong tay, việc tiếp theo cộng đồng fan của G-Dragon là tìm hiểu về địa điểm tổ chức concert Übermensch tại Việt Nam. Theo thông tin chính thức, Vinhomes Ocean Park 3 sẽ là nơi tổ chức đêm concert. Đây cũng là địa điểm "về nhà" của Gai Con với 3 đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều FAM/ VIP (fan của G-Dragon và BIGBANG) đã rôm rả "xin tip" từ cộng đồng Gai Con (fan của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai) để bỏ túi kinh nghiệm "đu idol" sao cho thuận lợi và cháy hết mình nhất trong concert sắp tới.
Vinhomes Ocean Park 3 nằm ở ngoại thành Hà Nội, là vị trí thuận tiện, dễ dàng kết nối với nhiều tỉnh, thành lân cận. Với khán giả di chuyển từ nội thành Hà Nội, bạn sẽ mất khoảng 30 - 45 phút lái xe để tới nơi nhờ các tuyến đường huyết mạch như vành đai hay cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Vào khung giờ cao điểm, tình trạng tắc đường là khó tránh khỏi nên các “quạt” nên xuất phát sớm khoảng 1,5 - 2 tiếng trước giờ check-in để kịp làm thủ tục và “sống ảo” với loạt project.
Ngoài ra, fan có thể chọn đi xe công nghệ, "ghép xe" cùng hội bạn hoặc sử dụng các tuyến xe buýt đưa đón thẳng đến Vinhomes Ocean Park 3 như VinBus OCT1, OCT2 vừa tiết kiệm chi phí, vừa an toàn.
Về chỗ ở, nếu đến từ tỉnh xa và không tiện di chuyển về trong ngày, bạn có thể cân nhắc đặt phòng quanh khu vực Vinhomes Ocean Park 3. Khu vực này hiện có nhiều lựa chọn đa dạng, từ homestay, căn hộ đến khách sạn tiện nghi, phù hợp với từng nhu cầu và ngân sách.
Tuy nhiên, để tránh tình trạng “cháy phòng” khi concert cận kề, fan nên chủ động đặt chỗ sớm qua các ứng dụng uy tín hoặc liên hệ trực tiếp với chủ lưu trú để đảm bảo nơi nghỉ phù hợp.
Concert G-Dragon tại Ocean City sẽ diễn ra vào ngày 8 - 9/11. Thời tiết lúc này tại miền Bắc có thể sẽ hơi lạnh vào tối muộn. "Lên đồ" đẹp nhưng FAM/ VIP đừng quên mang theo một chiếc áo khoác.