Hết Trì Sính đến Tiểu Soái của "Nghịch Ái" bị đồn hẹn hò, fan chỉ ra lỗ hổng

Điền Hủ Ninh bị tung clip đi cùng với người được cho là bạn gái cũ - Nhược Nhược vào hôm trước thì hôm sau, đến lượt nam phụ của "Nghịch Ái" - Lưu Hiên Thừa bị đăng video đi cùng với một cô gái. Dân mạng "ăn dưa" (hóng tin đồn) nhưng cũng chỉ trích cánh "săn ảnh" xứ Trung liên tục săm soi, không tôn trọng đời tư nghệ sĩ.

Ngày 13/10, một tài khoản được cho là "người qua đường" đăng video nói rằng đã gặp Điền Hủ Ninh và Nhược Nhược - người được cho là bạn gái cũ của anh, từng là "nhân vật chính" trong loạt tin đồn tình ái (kết hôn, có con) vài tháng trước của nam chính Nghịch Ái.

Đoạn clip được cho là Điền Hủ Ninh và Nhược Nhược, sau khi xuất hiện được hàng loạt blogger và dân mạng chia sẻ.

Theo chủ bài đăng, video này được ghi lại từ ngày 15/9, nghi ngờ cả hai sống chung vì cùng đi từ hầm đỗ xe ra ngoài. Cặp đôi nắm tay nhau không rời. Người nam cẩn thận nhắc cô chú ý bậc thang khi đi qua góc tối. Dân mạng cho rằng cô gái trong clip chính là Nhược Nhược vì chiếc túi Chanel cô đeo là phiên bản ra mắt vào tháng 9. Móc khóa hình thỏ cũng trùng khớp với một bài đăng của Nhược Nhược hồi cuối tháng 9 năm nay.

Netizen và fan của Điền Hủ Ninh có nhiều phản ứng khác nhau. Người tin vào "quả dưa" từ chủ bài viết. Người lại cho rằng video không đủ rõ để khẳng định đó là Điền Hủ Ninh và Nhược Nhược. Những fan khác cho rằng đây là clip cũ bị "cánh săn ảnh" lợi dụng để "xào tin", "câu tương tác".

Hai người trong video đều mặc đồ ngắn, không phù hợp với thời tiết đã lạnh trong khoảng tháng 9 - 10 ở Bắc Kinh. Nếu Điền Hủ Ninh và Nhược Nhược thực sự đang hẹn hò và sống chung, thì với sức ảnh hưởng hiện tại, "Trì Sính" thường sẽ trùm kín khi ra ngoài để tránh fan cuồng hay ống kính truyền thông. Người trong clip quá vô tư nên fan nghi ngờ video này được quay từ lâu, không phải trong tháng 9 năm nay.

Giữa tháng 7/2025, nam diễn viên và công ty quản lý đồng loạt lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò, khẳng định không có con, chưa kết hôn. Số đông fan của Điền Hủ Ninh chọn tin tưởng nam diễn viên và chờ thông báo chính thức.

Sóng gió nhà Nghịch Ái chưa hết khi sáng 14/10, blogger Lưu Đại Chùy tung video được cho là Lưu Hiên Thừa đã đón 2 cô gái tại quán bar đến khách sạn lúc nửa đêm. Những hình ảnh này được ghi lại vào giữa tháng 9. Lưu Hiên Thừa cùng cô gái váy hồng đi vào trước. Sau 2 tiếng, anh rời đi bằng ô tô, trong khi cô gái áo hồng ở lại đến khoảng 5h sáng, thay đồ rồi lên xe ra sân bay.

Fan cặp đôi phụ của Nghịch Ái có thể thất vọng. Tuy nhiên, nhiều người khẳng định họ chỉ "đẩy thuyền" vai diễn, không ghép cặp diễn viên đời thực, tôn trọng đời tư của nghệ sĩ. Một số netizen chỉ ra blogger Lưu Đại Chùy cố ý dẫn dắt "câu view" khi đóng khung dân mạng vào chuyện Lưu Hiên Thừa đi cùng "cô gái váy hồng" trong khi rõ ràng clip là 3 người đi cùng nhau (thêm người mặc đồ đỏ). Không loại trừ khả năng họ có quen biết (kiểu bạn bè) và nam diễn viên chỉ đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi sau khi đã say để đảm bảo an toàn, rồi rời đi.

Không lệch nhiều với suy đoán của dân mạng. Chưa đầy 2 tiếng sau khi clip rầm rộ, Lưu Hiên Thừa đích thân lên tiếng qua Weibo cá nhân: "Đó là họ hàng, nói chuyện trên lầu 1 tiếng rồi về nhà". Phòng làm việc của nam diễn viên cũng khẳng định anh chỉ trò chuyện với người thân, mong mọi người không suy diễn quá mức.

