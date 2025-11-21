Dear X sửa nguyên tác cho Ah Jin (Yoo Jung) bớt máu lạnh, sẽ khác nếu bà còn sống?

HHTO - Trong truyện tranh gốc (webtoon) "Dear X" (X thân mến), cách Baek Ah Jin hủy hoại Heo In Kang nhẫn tâm hơn nhiều so với trên phim. Sửa nguyên tác nhưng bản truyền hình cho khán giả góc nhìn mới về nữ chính, "nhân tính" hơn, làm rõ khát khao sâu thẳm của cô.

Baek Ah Jin nhẫn tâm tuyệt đối trong webtoon gốc

Bà của In Kang qua đời sau khi bị ngã trong phòng tắm. In Kang nhận tin từ em trai khi đang ở cùng Ah Jin. Thời điểm này, cô nhận ra địa vị trong giới của mình đủ lớn để không cần dựa dẫm vào In Kang nữa, cảm thấy em trai của anh đã nghi ngờ cô và không muốn tiếp tục một mối quan hệ không an toàn.

Bất chấp anh vẫn đang chìm trong nỗi đau, Baek Ah Jin đến gặp và nói chia tay đầy dứt khoát. Cô khẳng định mình chưa từng yêu anh mà chỉ lợi dụng. Tuy nhiên, cách nói của cô khiến In Kang cảm thấy tội lỗi là do anh, còn cô luôn cố gồng mình, thay đổi để xứng đôi và cảm thấy khổ sở khi nhìn anh mất đi nhiều thứ khi bên cô. Cuộc nói chuyện bị quay lén nhưng chỉ một đoạn nhỏ bị rò rỉ khiến dư luận hiểu lầm Ah Jin quỳ xin, bị In Kang bạo hành.

Từng mắc chứng trầm cảm và rối loạn hoảng sợ, nay anh lại liên tục đối diện với những mất mát quá lớn. Tinh thần của In Kang kiệt quệ, anh gửi tin nhắn tạm biệt em trai rồi treo cổ tự tử bằng chiếc khăn len bà đan - món quà mà Ah Jin vừa đem trả lại. Anh muốn rời đi trong chút hơi ấm còn vương của bà.

Baek Ah Jin mặc kệ video kia lan truyền, không đến tang lễ của In Kang mà chỉ nhờ gửi tiền phúng viếng vì không muốn trở thành trò hề của truyền thông. Mặc cho báo chí, công chúng xót thương hay chỉ trích, cô chỉ quan tâm rằng chuyện này giúp mình được chú ý.

Thay đổi mới mẻ nhưng dễ mất lòng

Việc lược đi chi tiết video rò rỉ, khăn quàng... trong cái chết của In Kang (Hwang In Yeop) ở Dear X để nhường đất khai thác sâu rộng hơn nội tâm của Ah Jin (Kim Yoo Jung) có thể làm phật lòng fan nguyên tác. Nhất là những ai mong muốn sự ra đi của Heo In Kang ám ảnh hơn để phản ánh độ máu lạnh tột cùng, thuần phản diện của nữ chính. Tuy nhiên, thay đổi này cho ra một góc nhìn mới đầy "nhân tính" hơn.

Sự mờ nhạt trong quan hệ với bà của Ah Jin ở webtoon được làm rõ trên phim. Ngày Ah Jin bị ốm, bà tìm đến giữa đêm lạnh, đút cháo nóng, ngủ cùng cô, vỗ về cô. Thời gian đầu cố ý tiếp cận, cô luôn biết phải phô ra biểu cảm và nói những gì nhằm lấy lòng bà. Nhưng Baek Ah Jin của tối đó nghe lời nhưng không đáp lại quá nồng hậu. Cô không ngại skinship để khiến đối phương mủi lòng nhưng lại nằm quay lưng với bà. Đó là một Ah Jin rất khác, đầy bối rối, không dám đối diện với tình cảm chân thành dành cho mình.

Việc bà qua đời trở thành chất xúc tác mạnh hơn ở bản phim của Dear X, gợi mở sâu sắc nội tâm của Baek Ah Jin. "Mới hẹn hò 1 năm thôi làm gì mà ghê gớm vậy, nói là đủ hiểu em á?" - đó không chỉ là câu nói mỉa của Ah Jin dành cho In Kang mà chính là câu hỏi lớn của tập 8.

Cái hay của tập này là dẫn dắt người xem lún sâu vào nghi ngờ Ah Jin đã khiến bà mất đi qua cách cô nói chuyện, thái độ của nhân vật chính - phụ... Kết tập là cảm xúc vỡ òa. Thanh mai trúc mã Yoon Jun Seo tưởng mình đọc vị Ah Jin hóa ra lại chẳng hiểu cô và khán giả cũng vậy. Lời khai của Ah Jin là thật - cô không hại bà, đúng là bà trượt ngã khi cho mèo ăn. Nhưng thổn thức hơn là những đoạn hội thoại của cô với bà.

Bất cứ ai khi biết chút ít về quá khứ tăm tối của Ah Jin đều gọi cô là quái vật. Nhưng bà gọi cô là "cháu của bà", giống In Kang, In Mo, dẫu những lời đồn kia là sự thật, bà tin cô có lý do để hành động như vậy. Đến phút cuối cùng, khi biết tất cả qua cuốn nhật ký, bà vẫn coi cô là cháu gái: "Con cháu sai thì mắng rồi ôm vào lòng, đó mới là bậc cha mẹ". Ah Jin đã đưa tay cố níu bà lại, đã cầu nguyện xin Chúa hãy cứu bà.

Lồng ghép hồi tưởng cùng lời thoại của cô với mẹ kế đã phơi bày hoàn hảo khát vọng sâu thẳm của "ác quỷ" Baek Ah Jin. Sự tử tế của bà đã cho cô hi vọng. Không phải tình yêu đôi lứa hay đỉnh cao quyền lực, thứ cô luôn khát khao là hơi ấm gia đình, được chỉ dạy đúng sai bằng sự chân thành - những điều mà cả tuổi thơ của cô không có được. Thay đổi này cũng làm nổi bật thông điệp Dear X đặt ra từ đầu - quái vật không sinh ra mà được tạo ra.

Baek Ah Jin đối đáp với Jun Seo, In Kang như thể chính mình đã hại bà có thể hiểu theo 2 nghĩa: Cô cảm thấy mình không xứng đáng/ không cần thanh minh hoặc cố tìm ai đó giống như bà xuất hiện - tin mọi chuyện cô làm là có lý do, vỗ về và sửa sai cùng cô.

Khi đối phương nhìn ra sự quái đản của mình (như Sung Hee, Lena), Ah Jin liền trừng mắt. Họ ghê sợ và muốn hạ gục cô, còn bà thì khác, bà trách cứ rồi vỗ về cô. Ah Jin khóc, xin lỗi và hứa sẽ nói ra sự thật. Chi tiết này giống như dấu hiệu cho thấy Baek Ah Jin sẵn sàng thất hứa với Jun Seo, chọn ở bên In Kang để sống tiếp và sửa sai cùng bà.

Đáng tiếc, bà rời đi quá đột ngột. Đó là "hi vọng trong địa ngục", "ai rồi cũng bị vứt bỏ, cũng sống mà tan vỡ thôi". Nếu bề trên chẳng đáp ứng cầu nguyện của cô thì cô chẳng cần tuân theo quy luật nào, không nuôi hi vọng hão huyền mà bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn, báo trước chặng sau tăm tối hơn.