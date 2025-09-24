Robber Hustlang: Từ Quán quân Rap Việt 4 đến "cây hài" của Anh Trai "Say Hi"

HHTO - Chỉ mới sau tập 1 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Robber đã có một "rổ meme". Nhiều khán giả dự đoán, với tính cách "tẻn tẻn", nam rapper có nhiều tiềm năng trở thành một "cây hài" mới.

Tại tập 1 Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Robber (Hustlang) đã có nhiều khoảnh khắc hài hước. Khi nhìn thấy Vũ Cát Tường đang thực hiện thử thách uống nước trong tư thế treo lên cao, anh liền chơi chữ dí dỏm: "Vũ Cát Tường tìm "đủ các đường" để uống cái ly đó".

Khi được MC Trấn Thành đặt câu hỏi: "Hiệu ứng cánh bướm là gì?", Robber trả lời: "Hiệu ứng cánh bướm là cái hiệu ứng mà nó dù tốt hay xấu cũng sẽ ảnh hưởng trước đại cục. Nên là, mình phải cực kỳ cẩn thận và cẩn trọng". Ngay sau đó, nam rapper thêm một câu trong bản hit Hustlang All Day tại Chung kết Rap Việt mùa 4 của bản thân để đúc kết: "Phải tỉnh táo và làm quen trước lời khen đó". Trước màn "nhảy số" này, Trấn Thành gật gù: "Hay quá, vỗ tay".

Trước những gợi ý về danh tính các "anh trai", Robber luôn xung phong dự đoán: "Ai mình cũng giơ tay hết, nhiều khi cũng... không biết đó là ai". Nhìn thấy hình ảnh từ BTC, Robber nhận định: "Em nghĩ thứ nhất, đây là anh Trương Đình Hoàng. Thứ "hai" (hi), là xin chào mọi người".

Ở lần dự đoán khác, Trấn Thành nhắc: "Ở đây đã có một Trường Giang (GILL) rồi, nên không thể có thêm một Trường Giang nữa". Lúc này, Robber tiếp tục mảng miếng: "Vậy thì em nghĩ là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" trong sự "bất lực" của những người còn lại.

Không chỉ siêng "thoại", Robber còn thường xuyên "cười mồi". Đặc biệt, trong màn xuất hiện của "anh trai thứ 31" - Lê Dương Bảo Lâm, nam rapper không giấu được sự phấn khởi, thích thú. Khi nghe Dương Lâm "nhắc nhẹ" Trấn Thành về ca khúc Sao Hay Ra Vẻ Quá, Robber đã cười lớn nhất trong 30 anh trai và khiến Dương Lâm phải "khựng" lại. "Ai mà cười lớn quá vậy anh?" - nam diễn viên hài thắc mắc.

"Anh trai" Robber khiến khán giả thích thú vì "cái gì cũng dám thoại". Nguồn ảnh: FBNV.

Robber được khen ngợi bởi sự tự tin và khả năng "nhảy số" nhanh. Nguồn ảnh: FBNV.

Hustlang Robber, tên thật Nguyễn Lê Minh Huy, là thành viên của tổ đội Hustlang. Rapper sinh năm 1996 được đông đảo khán giả biết đến với nickname "Thuyền trưởng", ghi dấu ấn với kiểu mumble rap và sở hữu nhiều hit như Con Tim Tao Đau Quá Man, Slatt On, Dear Love,…

Tại Rap Việt mùa 4, Robber là "ngựa chiến" của đội HLV B Ray và ghi dấu ấn với loạt sân khấu Ba Ơi, Qua Từng Khung Hình, Mưa Tháng Sáu, Hustlang All Day,... Chung kết, anh xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân và nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.