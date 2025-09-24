Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Robber Hustlang: Từ Quán quân Rap Việt 4 đến "cây hài" của Anh Trai "Say Hi"

Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chỉ mới sau tập 1 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Robber đã có một "rổ meme". Nhiều khán giả dự đoán, với tính cách "tẻn tẻn", nam rapper có nhiều tiềm năng trở thành một "cây hài" mới.

Tại tập 1 Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Robber (Hustlang) đã có nhiều khoảnh khắc hài hước. Khi nhìn thấy Vũ Cát Tường đang thực hiện thử thách uống nước trong tư thế treo lên cao, anh liền chơi chữ dí dỏm: "Vũ Cát Tường tìm "đủ các đường" để uống cái ly đó".

Khi được MC Trấn Thành đặt câu hỏi: "Hiệu ứng cánh bướm là gì?", Robber trả lời: "Hiệu ứng cánh bướm là cái hiệu ứng mà nó dù tốt hay xấu cũng sẽ ảnh hưởng trước đại cục. Nên là, mình phải cực kỳ cẩn thận và cẩn trọng". Ngay sau đó, nam rapper thêm một câu trong bản hit Hustlang All Day tại Chung kết Rap Việt mùa 4 của bản thân để đúc kết: "Phải tỉnh táo và làm quen trước lời khen đó". Trước màn "nhảy số" này, Trấn Thành gật gù: "Hay quá, vỗ tay".

Trước những gợi ý về danh tính các "anh trai", Robber luôn xung phong dự đoán: "Ai mình cũng giơ tay hết, nhiều khi cũng... không biết đó là ai". Nhìn thấy hình ảnh từ BTC, Robber nhận định: "Em nghĩ thứ nhất, đây là anh Trương Đình Hoàng. Thứ "hai" (hi), là xin chào mọi người".

Ở lần dự đoán khác, Trấn Thành nhắc: "Ở đây đã có một Trường Giang (GILL) rồi, nên không thể có thêm một Trường Giang nữa". Lúc này, Robber tiếp tục mảng miếng: "Vậy thì em nghĩ là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" trong sự "bất lực" của những người còn lại.

Không chỉ siêng "thoại", Robber còn thường xuyên "cười mồi". Đặc biệt, trong màn xuất hiện của "anh trai thứ 31" - Lê Dương Bảo Lâm, nam rapper không giấu được sự phấn khởi, thích thú. Khi nghe Dương Lâm "nhắc nhẹ" Trấn Thành về ca khúc Sao Hay Ra Vẻ Quá, Robber đã cười lớn nhất trong 30 anh trai và khiến Dương Lâm phải "khựng" lại. "Ai mà cười lớn quá vậy anh?" - nam diễn viên hài thắc mắc.

547494915-764878809589817-6584721705119562858-n.jpg
"Anh trai" Robber khiến khán giả thích thú vì "cái gì cũng dám thoại". Nguồn ảnh: FBNV.
552227846-18368065564158483-7398747716734478886-n.jpg
Robber được khen ngợi bởi sự tự tin và khả năng "nhảy số" nhanh. Nguồn ảnh: FBNV.

Hustlang Robber, tên thật Nguyễn Lê Minh Huy, là thành viên của tổ đội Hustlang. Rapper sinh năm 1996 được đông đảo khán giả biết đến với nickname "Thuyền trưởng", ghi dấu ấn với kiểu mumble rap và sở hữu nhiều hit như Con Tim Tao Đau Quá Man, Slatt On, Dear Love,…

Tại Rap Việt mùa 4, Robber là "ngựa chiến" của đội HLV B Ray và ghi dấu ấn với loạt sân khấu Ba Ơi, Qua Từng Khung Hình, Mưa Tháng Sáu, Hustlang All Day,... Chung kết, anh xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân và nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.

550257724-18367459090158483-6076910949188964440-n-1.jpg
Robber được kỳ vọng sẽ tiếp tục có một hành trình ấn tượng tại Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Nguồn ảnh: FBNV.
541993686-675576418892792-2019964278825512212-n.jpg
Quỳnh Như
#robber #robber hustlang #robber anh trai say hi #robber anh trai say hi mùa 2 #anh trai say hi mùa 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục