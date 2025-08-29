Tân Binh Toàn Năng: Lộ diện đối thủ "khủng" từ Hàn Quốc, Nhật Bản tại Công diễn 2

HHTO - Trong Công diễn 2 "Tân Binh Toàn Năng", các tân binh sẽ có dịp cọ xát với hai nhóm nhạc quốc tế đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sau 100 ngày tranh tài, Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn chính thức khép lại với việc tìm ra 11 gương mặt xuất sắc nhất. Đội hình Tân Binh Thăng Cấp sẽ bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế với 5 công diễn đầy cam go, dưới sự dẫn dắt của NSX Toàn Năng SOOBIN.

Giai đoạn chính thức của Tân Binh Toàn Năng đã khởi động từ 12/8 với Công diễn 1 "đụng độ" 8TURN (Hàn Quốc). Công diễn 2 sẽ diễn ra vào ngày 10/9 tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM), với sự góp mặt của hai nhóm nhạc quốc tế: JUST B (Hàn Quốc) và KID PHENOMENON (Nhật Bản).

11 tân binh bước vào đội hình Tân Binh Thăng Cấp. Ảnh: BTC.

JUST B là nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên trực thuộc Bluedot Entertainment, ra mắt ngày 30/6/2021 với mini album Just Burn. Trước đó, các thành viên từng được khán giả biết đến qua loạt show sống còn như Under Nineteen (2018) hay I-LAND (2021). Sau khi debut, nhóm nhanh chóng tạo được dấu ấn với những ca khúc mang màu sắc riêng: Just Begun, = (Neun), I Luv You Merry Christmas, Daddy’s Girl…

Trong năm 2025, JUST B vừa hoàn thành world tour JUST ODD đi qua 13 thành phố, khởi động từ Toronto và khép lại tại Hàn Quốc ngày 22/4. Trước đó, nhóm cũng từng "chinh chiến" ở nhiều sân khấu lớn như JUST B Canada Tour 2022, JUST Be With You in Mexico 2023, KCON Japan 2023,... Với vốn kinh nghiệm dày dạn, JUST B hứa hẹn sẽ mang đến cho các tân binh cơ hội gặp gỡ và giao lưu quý báu.

6 chàng trai đến từ Hàn Quốc được nhiều khán giả kỳ vọng. Ảnh: BTC.

Ca khúc CHEST "đã mắt đã tai" do chính JUST B tự sáng tác, sản xuất và biên đạo. Nguồn: YouTube JUST B.

KID PHENOMENON là nhóm nhạc nam 7 thành viên do LDH Japan quản lý, được thành lập từ chương trình iCON Z (Boys Division) và ra mắt ngày 23/8/2023 với ca khúc Wheelie. Chỉ sau một năm, nhóm đã khẳng định được "chất" riêng qua các sản phẩm Sonzai Shoumei, Unstoppable, Party Over There… và gần đây nhất là Sparkle Summer.

Bên cạnh đó, KID PHENOMENON đã khởi động tour fanmeeting đầu tiên D7SCOVER với 10 đêm diễn tại 11 thành phố trên khắp Nhật Bản. Nhóm từng góp mặt tại nhiều đại nhạc hội lớn như NAOTO Presents Honest House 2024, LDH LIVE-EXPO 2022-2024, NEO EXILE Special Live 2024… KID PHENOMENON sở hữu đội hình mạnh về trình diễn, mỗi thành viên đều có cá tính riêng. Về vocal, hai giọng ca chính Tsubasa và Kota được nhận xét là đủ sức "cân" nhiều sân khấu.

Việt Nam là nơi 7 chàng trai giàu năng lượng lựa chọn trong lần đầu tiên xuất ngoại. Ảnh: BTC.

Khả năng trình diễn "đáng gờm" của KID PHENOMENON. Nguồn: @kid_phenomenon

Sự xuất hiện của JUST B và KID PHENOMENON tại Công diễn 2 là dịp để các Tân Binh Thăng Cấp cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Các "thần tượng Gen Z" hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một đêm nhạc bùng nổ và khó quên.