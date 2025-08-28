Sao Nhập Ngũ tập 4: Hòa Minzy đổi lời “Bắc Bling”, Minh Tú dừng bước vì chấn thương

HHTO - Trong tập 4 "Sao Nhập Ngũ", siêu mẫu Minh Tú ngậm ngùi "xuất ngũ" sớm vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Trong khi đó, các chiến sĩ nghệ sĩ ở lại tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ đầy vất vả, kiệt sức suýt ngất trên thao trường.

Hòa Minzy "chế lời" Bắc Bling, Minh Tú chia tay chương trình

Mở đầu tập 4, không khí ở thao trường rộn ràng khi 4 đội trưởng được bầu chọn: Anh Tú, Thanh Duy, Hải Đăng Doo và Chi Pu, mỗi người dẫn dắt một nhóm nhạc "tại chỗ" chuẩn bị thi văn nghệ.

Anh Tú chọn Diệu Nhi làm "main vocal" (giọng ca chính) kèm lời nhận xét dí dỏm "mặc dù không hay nhưng rất hay hát". Diệu Nhi hào hứng đặt tên nhóm là "Trái tim mong manh cần anh che chở" với ý nghĩa ở nơi thao trường nắng và gió, nhiều gian nan, vất vả… đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cần hơi ấm tình yêu. Hải Đăng Doo giới thiệu nhóm mình là "nhóm nhạc nam toàn cầu - Backstreet Boys".

Bước vào cuộc thi, đội Thanh Duy lựa chọn trình diễn bài hát Hành Khúc Ngày Và Đêm, tuy nhiên sự "rời rạc" giữa nhóm hát và nhóm múa minh họa đã khiến cả nhóm bị trừ điểm. Đội của Anh Tú song ca bài hát Vào Hạ nhưng giọng ca lệch tông của Diệu Nhi cũng khiến cả đội bị trừ điểm. Màn hoạt họa sinh động trên nền nhạc Giấc Mơ Trưa của đội Mạc Văn Khoa, Huỳnh Anh, Tim và Hải Đăng Doo là đội hiếm hoi được "giám khảo" Độ Mixi cộng điểm.

Trong khi đó, đội của Chi Pu mang đến tiết mục Bắc Bling, Hòa Minzy gây bất ngờ khi "chế lời" cực mượt: "Mời bà con về Sư đoàn 325 em chơi nào". Cùng với sự lăn xả hết mình, phối hợp nhịp nhàng trong điệu múa hoa sen, "ke đầu". Kết quả chung cuộc, đội của Chi Pu, Hoà Minzy, Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng, Đức Toàn giành hạng nhất.

Thế nhưng cũng trong tập 4, Minh Tú phải thông báo dừng hành trình vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối sau khi thực hiện nhiệm vụ ở tập trước. Minh Tú cho biết cô vẫn mong muốn tiếp tục được góp mặt tại Sao Nhập Ngũ trong tương lai.

Sau giây phút lắng đọng, chương trình khiến các dàn nghệ sĩ bất ngờ khi chào thêm hai "đồng chí" mới: Jun Phạm - Quán quân Sao Nhập Ngũ 2019 và "chiến sĩ tân binh" Trang Pháp.

Chi Pu vượt qua nỗi sợ, Thanh Duy kiệt sức

Trong hội thao dùng lượng nổ đánh chiếm mục tiêu, Chi Pu và Độ Mixi được đồng đội giao trọng trách quan trọng. Sau khi trườn người dưới hàng rào kẽm gai, đến lúc tìm cách mở hòm bộc phá, Chi Pu bất ngờ hét lớn, tỏ ra sợ hãi với thứ cô nhìn thấy ở bên trong. Dẫu vậy, nữ nghệ sĩ nhanh chóng trấn tĩnh, tự trấn an bản thân mình: "Không sợ, không sợ" và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong huấn luyện vượt mê cung, Hải Đăng Doo gây ấn tượng với sự cố gắng gấp đôi mọi người. Hội thao này không chỉ đòi hỏi sự phán đoán, mà còn cần lực tay rất nhiều, trong khi Hải Đăng Doo trước đó đã bị gãy tay, chưa hoàn toàn bình phục.

Diệu Nhi chọn lối đi dài, di chuyển chậm và nhanh mất sức. Cô thậm chí bỏ cả bi đông nước để nhẹ người, nhưng càng gần về đích càng kiệt quệ, đến mức phải thốt lên: "Nhi cảm thấy không có oxy để thở".

Hậu Hoàng và Thanh Duy cùng nhau "vật vã" trong mê cung. Cả hai liên tục làm nổ bóng bay, va chạm chướng ngại và loay hoay tìm đường ra. Đỉnh điểm, họ tưởng rằng hộp tiếp đạn đã rơi nên phải bò quay lại tìm, nhưng thực chất hộp tiếp đạn vẫn nằm gọn trong túi. Thanh Duy sau đó bị say nắng, phải chườm đá để hồi sức.