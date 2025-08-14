Sao Nhập Ngũ tập 2: Hòa Minzy bị "chê", Thượng úy Lê Hoàng Hiệp "thoại" một câu

HHTO - Trong tập 2 "Sao Nhập Ngũ 2025", các "đồng chí" cũ Anh Tú, Hòa Minzy, Độ Mixi lúng túng trước phần "kiểm tra bài cũ" về nội dung thực hiện điều lệnh. Trong khi đó, diễn viên Bình An được Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hướng dẫn thực hiện nghi thức diễu binh, diễu hành.

Sao Nhập Ngũ 2025 vừa lên sóng tập 2 với tên gọi Khi Đôi Chân Còn Bước, mở ra với hình ảnh 16 "chiến sĩ" nghệ sĩ bước vào trận thi đấu về sức mạnh thể lực và mưu trí của một quân nhân.

Trong hội thao kéo co 4 góc kết hợp lắp súng STV 380, 16 chiến sĩ mới được chia thành 8 đội, mỗi đội 2 thành viên. Thi đấu vòng loại - chung kết theo thể lệ nam đấu với nam, nữ đấu với nữ. Đại úy Lưu Quang Nhất - Phó Đại đội trưởng chia sẻ, ý nghĩa, mục tiêu của hoạt động này không chỉ rèn luyện về kỹ năng, mà còn là thử thách toàn diện về thể lực, chiến thuật và tinh thần tập thể.

Vòng đấu nữ mở màn bằng cuộc chạm trán giữa đội Đại Đại (Diệu Nhi - Hậu Hoàng) và đội X (LyLy - Linh Ngọc Đàm). Ở những giây đầu, Diệu Nhi khiến đối thủ ngã lệch và mất thế, tuy nhiên, đội X nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng giành lại thế trận, Linh Ngọc Đàm hoàn tất thao tác lắp súng và mang về chiến thắng. Trận thứ hai, đội Chắc Thắng (Chi Pu - Lan Ngọc, Diệu Nhi hỗ trợ) đối đầu với đội Bước Chân Thần Tốc (Hoà Minzy - Minh Tú). Hòa Minzy xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Minh Tú bất ngờ chấn thương chân và phải nhờ quân y can thiệp.

Để tạo thế cân bằng, Chung kết nữ là cuộc đọ sức giữa Linh Ngọc Đàm và Hòa Minzy. Cả hai liên tục giằng co, đổi vai tấn công - phòng thủ, cuối cùng Linh Ngọc Đàm khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục.

Ở vòng đấu nam, đội Tốc Độ (Độ Mixi - Anh Tú) gặp đội Đèn Trong Mưa (Tim - Hải Đăng Doo). Trước sức mạnh của đội Đèn Trong Mưa, Anh Tú mất trụ ngã xuống, còn Độ Mixi ngậm ngùi xin dừng thi đấu vì trước đó anh bị lật cổ chân và chưa hồi phục hoàn toàn. Trận kế tiếp, đội Chỉ Mình Anh (Huỳnh Anh - Thanh Duy) so tài cùng đội 80 (Mạc Văn Khoa - Bình An), đội 80 giành chiến thắng. Vòng Chung kết, đội của Tim và Hải Đăng Doo "hạ đo ván" đối thủ trong sự ngơ ngác của Mạc Văn Khoa.

Hưởng ứng không khí hào hùng từ hoạt động duyệt binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sao Nhập Ngũ 2025 đưa nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ lên ngày đầu tiên. Đồng chí Phạm Quang Khải - Trung đội trưởng nhấn mạnh: "Duyệt binh, duyệt ngũ là để biểu thị sự hùng mạnh, trang nghiêm, thống nhất của đội chính quy để biểu dương lực lượng, mục đích là để tự tôn dân tộc".

Dù có kinh nghiệm từ mùa trước nhưng Độ Mixi, Anh Tú, Tim, Huỳnh Anh và Hòa Minzy khi bước vào buổi tập điều lệnh với động tác treo súng, đi đều, chào và thôi chào, vẫn tỏ ra lúng túng, trả lời không chính xác phần "kiểm tra bài cũ".

Khi Hòa Minzy và Chi Pu xung phong cùng thực hiện, đồng chí mới Chi Pu được Trung đội trưởng khen làm tốt hơn. Trong khi đó, Hòa Minzy thì bị "chê": "Đồng chí Hòa cá biệt đã được huấn luyện lần thứ 2 rồi vẫn chưa hình dung ra động tác đi nghiêng là như thế nào!". Hội thao "ke chân" cũng là phần khiến Độ Mixi, Mạc Văn Khoa, Thanh Duy… phải nhăn nhó, gồng mình để đạt được thành tích tốt nhất.

Trong những phút cuối tập 2, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện với vai trò "chiến sĩ cũ", trực tiếp hướng dẫn hai nhân vật trải nghiệm là Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các nội dung tập luyện, giống như những chiến sĩ khác của các đơn vị mà Sao Nhập Ngũ ghi hình ở các mùa trước đó.

Dù đồng chí Lê Hoàng Hiệp chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, nói đúng một câu khi hướng dẫn cách đi diễu binh cho Bình An: "Bước lên vạch này luôn anh" nhưng tạo được ấn tượng mạnh. Đó là hình ảnh đại diện của người quân nhân chuẩn mực, giàu kinh nghiệm, giúp các nhân vật trải nghiệm cảm nhận trọn vẹn quá trình huấn luyện nghiêm túc, kỷ luật và đầy tinh thần đồng đội.