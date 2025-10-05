Chillies thay đổi định hướng âm nhạc, rủ Marzuz bước vào thế giới tương lai

HHTO - Sau loạt hình ảnh và giai điệu mang hơi hướng retro được hé lộ trong thời gian qua, Chillies chính thức đánh dấu sự trở lại bằng MV “GOLD”.

GOLD cũng là single đầu tiên trong album phòng thu thứ hai mang tên KIM, làm rõ nét định hướng âm nhạc mới mà nhóm đang theo đuổi. Nếu KIM gợi mở một hành trình âm nhạc mang hơi hướng viễn tưởng kết hợp cùng nét hoài niệm retro, thì GOLD chính là mảnh ghép đầu tiên đặt nền móng cho bức tranh đó. Ca khúc mang màu Disco, Synth Pop rõ nét cả về mặt âm thanh lẫn hình ảnh, thể hiện sự mới mẻ và thú vị trong âm nhạc của Chillies.

Chillies khẳng định vị thế trên đường đua V-Pop với loạt bản hit như Vùng Ký Ức, Cứ Chill Thôi, Đại Lộ Mặt Trời...

Dù được biết đến với thế mạnh ở dòng Alternative/ Pop Rock, Chillies vẫn thử nghiệm với các chất liệu âm nhạc mới. Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi nhóm thể hiện rõ ràng chất liệu disco/ synth trong âm nhạc của mình. Việc lựa chọn GOLD làm single mở đường cũng cho thấy định hướng âm nhạc cụ thể mà Chillies đang theo đuổi trong KIM, đánh dấu một chương mới trong hành trình gần 8 năm hoạt động.

Lời bài hát của GOLD lấy cảm hứng từ câu chuyện thần thoại, một góc nhìn cảm hứng từ vua Midas, người có khả năng biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng. Chillies mượn chi tiết này như một phép ẩn dụ cho tình yêu: Khi con người yêu hết mình, sống trọn vẹn với cảm xúc, mọi khoảnh khắc trong đời thường cũng trở nên rực rỡ và đáng giá như vàng.

MV GOLD thể hiện rõ sự tương phản đầy thú vị khi âm nhạc Disco retro được đặt trong bối cảnh một thế giới tương lai siêu thực, mở ra góc nhìn về tương lai qua lăng kính quá khứ. Điểm nhấn bất ngờ trong MV chính là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Marzuz trong hình tượng Cyborg - sinh vật nửa người nửa máy quen thuộc trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, Chillies tiết lộ rằng GOLD là một trong những ca khúc để lại nhiều kỷ niệm đặc biệt với nhóm: “MV GOLD là MV có mức đầu tư về VFX cao nhất từ trước đến giờ của Chillies. Những ý tưởng, concept đã được ekip khai thác triệt để đến mức tụi mình sau khi xem MV cũng phải wow vì nó được làm chỉn chu và rất 'tới'.”

Đặc biệt, sau khi ra mắt MV GOLD, Chillies sẽ chính thức phát hành full album phòng thu thứ hai vào tháng 10 này, dưới cả hai định dạng vật lý và digital. Song đó, sự kiện Pre-listening Private Showcase cũng sẽ sớm được tổ chức, mang đến cho khán giả cơ hội trải nghiệm trước những giai điệu đặc biệt trong album, như một món quà dành riêng cho những ai yêu mến Chillies và âm nhạc của nhóm.