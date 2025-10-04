SOOBIN khép lại chuỗi concert tại TP.HCM, nhắn nhủ fan sẽ có thêm điều bất ngờ

Đêm diễn thứ 3 của chuỗi concert lớn nhất sự nghiệp âm nhạc của SOOBIN được tổ chức duy nhất vào ngày 29/11/2025, quy tụ các tên tuổi như đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV... SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER giúp SOOBIN có thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp 14 năm ca hát.

Trên sân khấu concert, SOOBIN khẳng định bản lĩnh nghệ sĩ toàn năng khi hát live 100%, chơi nhiều nhạc cụ, trình diễn vũ đạo, kết hợp yếu tố hiện đại lẫn truyền thống. Sau khi khép lại thành công hai đêm concert ALL-ROUNDER tại Thủ đô Hà Nội, SOOBIN chia sẻ rằng anh thực sự xúc động và biết ơn. Đó là “trái ngọt” sau 14 năm làm nghề, khi lần đầu tiên có thể đứng trên sân khấu lớn riêng của mình và nhìn thấy hàng nghìn khán giả cùng đồng thanh hát, cùng khóc, cùng cười với âm nhạc của anh.

SOOBIN bày tỏ sự tự hào lẫn biết ơn vì sự nỗ lực, kiên trì của bản thân và ê-kíp đã được đền đáp xứng đáng. Đồng thời, nam ca sĩ coi đây là cột mốc quan trọng giúp anh thêm tự tin bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người hâm mộ, cộng đồng luôn dành tình yêu và lời động viên chân thành để biến giấc mơ concert cá nhân trở thành hiện thực.

Thành công nối tiếp thành công, SOOBIN quyết định tổ chức DAY 3 tại TP.HCM vào ngày 29/11/2025. Đội ngũ sản xuất bật mí đêm diễn sẽ được tổ chức tại địa điểm ngoài trời với mức độ đầu tư hoành tráng. Đây cũng là đêm diễn duy nhất ở TP.HCM và khép lại chuỗi live concert của SOOBIN trong năm 2025.

Âm nhạc, phần cốt lõi tạo nên linh hồn của SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL sẽ có một vài thay đổi để tạo nên những bất ngờ dành tặng khán giả. Ngoài ra, SOOBIN cũng sẽ mang tới những khách mời đặc biệt để góp phần tạo nên những màn trình diễn bùng nổ. Bên cạnh đó, đầu tháng 11, SOOBIN sẽ có buổi ra mắt MV mới cùng các hoạt động giao lưu, gặp gỡ truyền thông trước thềm concert.