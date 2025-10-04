Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Running Man Vietnam" tung ca khúc chủ đề có sự góp giọng của cả 7 thành viên

Như Lê

HHTO - “Đừng Chạy Một Mình” - ca khúc chủ đề của "Running Man Vietnam" mùa 3 ra mắt đầy bất ngờ và vui nhộn khi có sự góp giọng của đầy đủ dàn cast.

Theo đó, ca khúc được đầu tư hoành tráng với sự thể hiện của Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P. Đừng Chạy Một Mình là một sáng tác của Châu Đăng Khoa, thuộc thể loại Power Pop pha trộn với EDM, mang lại sự mạnh mẽ và nguồn năng lượng tích cực.

Bài hát không chỉ là ca khúc chủ đề cho một gameshow, mà là lời khẳng định về sức mạnh của tinh thần đồng đội: Một mình thì có thể chạy nhanh, nhưng chỉ khi chạy cùng nhau mới có thể đi xa. Đường đua nào cũng khốc liệt, thử thách nối tiếp, nhưng nếu đồng hành thì không ai bị bỏ lại phía sau.

kait0909.jpg
kait0914.jpg

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, tác giả ca khúc chia sẻ: “Tôi đã cố gắng chuyển tải tinh thần của Running Man trong Đừng Chạy Một Mình, vừa máu lửa, vừa hài hước, vừa hiệu triệu tinh thần nhưng cũng mang lại nhiều cảm giác xúc động. Đó có thể là một khởi đầu đường đua đầy nhiệt huyết, và cũng có thể là phút lắng đọng khi nhìn lại cả hành trình mà chúng ta đã chạy qua.”

Ca khúc chủ đề không chỉ là âm nhạc cất lên trong chương trình, mà còn là tuyên ngôn tinh thần của Running Man Vietnam, nơi niềm vui, thử thách, tình bạn và tinh thần đồng đội hòa quyện, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho khán giả.

kait1046.jpg

Các nghệ sĩ khi nhận demo ca khúc đã vô cùng hào hứng. Dù lịch quay dày đặc, các thành viên Running Man Vietnam mùa 3 vẫn tranh thủ thu xếp vào phòng thu và tập nhảy. Ngoài tự tập, dàn cast cũng tranh thủ gặp nhau trên các set quay để luyện thêm. Tuy phần biểu diễn tại buổi ra mắt chương trình còn nhiều vụng về, các nghệ sĩ chưa kịp thuộc bài và cũng chưa hoàn toàn tự tin, nhưng tinh thần chịu chơi hết mình đã truyền nhiệt đến các khán giả.

kait0957.jpg
kait0967.jpg
Các thành viên của Running Man Vietnam mùa 3 trình diễn Đừng Chạy Một Mình tại buổi ra mắt chương trình.
ac33552f-a668-46a8-8e55-bfeb3fedcbb0.jpg
Như Lê
#Running Man Vietnam #ca khúc chủ đề #Đừng Chạy Một Mình #Trấn Thành #Lan Ngọc #Quang Tuấn

