Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Loạt sao Mưa Đỏ góp mặt trong Tử Chiến Trên Không, Đình Khang khiến Steven Nguyễn sốc

Thiện Dư

HHTO - Nhiều diễn viên phim Mưa Đỏ gây bất ngờ khi góp mặt trong dự án Tử Chiến Trên Không với nhiều vai trò khác nhau.

Hiện tại Tử Chiến Trên Không đang là dự án phim Việt được đông đảo khán giả quan tâm, đạt hạng 1 doanh thu phòng vé ngày khi khai thác đề tài không tặc, kết hợp yếu tố giật gân và hành động. Song, một số người xem còn thích thú khi phim có sự góp mặt của một số ngôi sao Mưa Đỏ - tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại của điện ảnh Việt Nam.

tu-chien-tren-khong-2-17582755-3.jpg
Nhiều diễn viên Mưa Đỏ đóng Tử Chiến Trên Không.

Đầu tiên là Hiếu Nguyễn, người thủ vai chỉ huy Thành cương trực, anh dũng, gây xúc động bởi tinh thần lãnh đạo như một người anh cả mà Tiểu đội 1 noi theo. Đến với Tử Chiến Trên Không, Hiếu Nguyễn có vai trò lớn hơn, đó là trở thành Cơ trưởng cầm lái chiếc máy bay DC3.

543669039-18529375666018200-2768627164147933542-n.jpg
Hiếu Nguyễn vào vai chỉ huy anh dũng trong Mưa Đỏ.
1.jpg
Hiếu Nguyễn trở thành cơ trưởng trong Tử Chiến Trên Không.

Bên cạnh Hiếu Nguyễn, Tử Chiến Trên Không còn có sự tham gia của nam diễn viên Mai Thế Hiệp. Trước đó, Mai Thế Hiệp cũng góp mặt trong Mưa Đỏ, với vai thành viên đoàn đàm phán. Còn với dự án mới nhất, anh thủ vai cơ giới mặt đất, người ra sức hướng dẫn, hỗ trợ cơ trưởng hoàn thành nhiệm vụ đưa máy bay về bến đỗ an toàn.

534821116-10163373123619396-3234621411991549440-n.jpg
Sau Mưa Đỏ, Mai Thế Hiệp tham gia Tử Chiến Trên Không với vai cơ giới mặt đất.

Cuối cùng, sự góp mặt của Đình Khang - anh Tú dễ thương trong Tử Chiến Trên Không khiến khán giả lẫn các bạn diễn Mưa Đỏ phải bất ngờ. Lần này, Đình Khang vào vai hạ sĩ Vinh, cũng nằm trong nhóm ra sức hỗ trợ máy bay đáp cánh an toàn trước khi bị bọn xấu chiếm giữ.

539198302-2527655680938678-8876390195111132841-n.jpg
Đình Khang tham gia Tử Chiến Trên Không với vai hạ sĩ.

Điều thú vị là trong buổi họp báo Tử Chiến Trên Không, Đình Khang mới tiết lộ vai diễn của mình với các anh em Mưa Đỏ, trong đó có Steven Nguyễn. Tuy nhiên Steven Nguyễn đã quay lại phản ứng "sốc" của mình, không phải vì người em đóng phim mới, mà vì vai diễn này... toàn ở mặt đất chứ không lên máy bay.

Steven Nguyễn quay lại phản ứng của mình khi biết Đình Khang đóng Tử Chiến Trên Không. Nguồn: @huynguyen.3101

Sau Mưa Đỏ, Tử Chiến Trên Không tiếp tục gây sốt, nối tiếp chuỗi các dự án phim về đề tài lịch sử, làm khơi gợi tinh thần yêu nước của khán giả. Nhiều khán giả dự đoán đây sẽ là dự án trăm tỷ tiếp theo, tiếp nối thành tích đáng nể mà Mưa ĐỏĐịa Đạo đã ghi dấu ấn trong năm 2025.

535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Tử Chiến Trên Không #Mưa Đỏ #Đình Khang #Hiếu Nguyễn #Mai Thế Hiệp #Steven Nguyễn

Xem thêm

Cùng chuyên mục