Loạt sao Mưa Đỏ góp mặt trong Tử Chiến Trên Không, Đình Khang khiến Steven Nguyễn sốc

HHTO - Nhiều diễn viên phim Mưa Đỏ gây bất ngờ khi góp mặt trong dự án Tử Chiến Trên Không với nhiều vai trò khác nhau.

Hiện tại Tử Chiến Trên Không đang là dự án phim Việt được đông đảo khán giả quan tâm, đạt hạng 1 doanh thu phòng vé ngày khi khai thác đề tài không tặc, kết hợp yếu tố giật gân và hành động. Song, một số người xem còn thích thú khi phim có sự góp mặt của một số ngôi sao Mưa Đỏ - tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại của điện ảnh Việt Nam.

Nhiều diễn viên Mưa Đỏ đóng Tử Chiến Trên Không.

Đầu tiên là Hiếu Nguyễn, người thủ vai chỉ huy Thành cương trực, anh dũng, gây xúc động bởi tinh thần lãnh đạo như một người anh cả mà Tiểu đội 1 noi theo. Đến với Tử Chiến Trên Không, Hiếu Nguyễn có vai trò lớn hơn, đó là trở thành Cơ trưởng cầm lái chiếc máy bay DC3.

Hiếu Nguyễn vào vai chỉ huy anh dũng trong Mưa Đỏ.

Hiếu Nguyễn trở thành cơ trưởng trong Tử Chiến Trên Không.

Bên cạnh Hiếu Nguyễn, Tử Chiến Trên Không còn có sự tham gia của nam diễn viên Mai Thế Hiệp. Trước đó, Mai Thế Hiệp cũng góp mặt trong Mưa Đỏ, với vai thành viên đoàn đàm phán. Còn với dự án mới nhất, anh thủ vai cơ giới mặt đất, người ra sức hướng dẫn, hỗ trợ cơ trưởng hoàn thành nhiệm vụ đưa máy bay về bến đỗ an toàn.

Sau Mưa Đỏ, Mai Thế Hiệp tham gia Tử Chiến Trên Không với vai cơ giới mặt đất.

Cuối cùng, sự góp mặt của Đình Khang - anh Tú dễ thương trong Tử Chiến Trên Không khiến khán giả lẫn các bạn diễn Mưa Đỏ phải bất ngờ. Lần này, Đình Khang vào vai hạ sĩ Vinh, cũng nằm trong nhóm ra sức hỗ trợ máy bay đáp cánh an toàn trước khi bị bọn xấu chiếm giữ.

Đình Khang tham gia Tử Chiến Trên Không với vai hạ sĩ.

Điều thú vị là trong buổi họp báo Tử Chiến Trên Không, Đình Khang mới tiết lộ vai diễn của mình với các anh em Mưa Đỏ, trong đó có Steven Nguyễn. Tuy nhiên Steven Nguyễn đã quay lại phản ứng "sốc" của mình, không phải vì người em đóng phim mới, mà vì vai diễn này... toàn ở mặt đất chứ không lên máy bay.

Steven Nguyễn quay lại phản ứng của mình khi biết Đình Khang đóng Tử Chiến Trên Không. Nguồn: @huynguyen.3101

Sau Mưa Đỏ, Tử Chiến Trên Không tiếp tục gây sốt, nối tiếp chuỗi các dự án phim về đề tài lịch sử, làm khơi gợi tinh thần yêu nước của khán giả. Nhiều khán giả dự đoán đây sẽ là dự án trăm tỷ tiếp theo, tiếp nối thành tích đáng nể mà Mưa Đỏ và Địa Đạo đã ghi dấu ấn trong năm 2025.