Gia thế gây trầm trồ của bạn gái tin đồn "nam thần Đêm Định Mệnh" Kinh Thiên

HHTO - Trả lời truyền thông Đài Loan về tin đồn hẹn hò của nam diễn viên, quản lý của Nguyễn Kinh Thiên từ chối chia sẻ vì đây là cuộc sống riêng của anh. Phản hồi này khiến dân mạng tin rằng cô Từ chính là bạn gái mới của nam thần một thời.

Đầu tháng 10, trang Mirror Weekly đưa tin, Nguyễn Kinh Thiên (Ethan Juan hay Ethan Ruan) đang hẹn hò hơn 1 năm với một cô gái kém anh khoảng 20 tuổi (cô Từ). Đây không phải lần đầu tiên tài tử 42 tuổi vướng vào tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp, Kinh Thiên chỉ công khai yêu đương 2 lần: Một là với diễn viên Hứa Vỹ Ninh (cả hai hẹn hò gần 8 năm) và một lần với bạn gái ngoài ngành giải trí.

Anh không phản hồi về tin đồn hẹn hò mới nhất, đại diện của anh cũng từ chối trả lời truyền thông vấn đề liên quan đến đời tư nghệ sĩ. Tuy nhiên, dựa vào phân tích mà truyền thông Đài Loan chỉ ra, công chúng tin rằng Nguyễn Kinh Thiên và cô Từ đang hẹn hò.

Cô Từ được cho là đã đến Đài Bắc (Trung Quốc) vào tháng 7 năm ngoái và ở lại căn hộ của Nguyễn Kinh Thiên trong nhiều tuần, trước khi trở về Hàn Quốc để tiếp tục học tập. Phán đoán này dựa vào bức ảnh chụp những ngọn cây và quảng cảnh giống với góc nhìn từ căn hộ trăm triệu tệ của nam diễn viên.

Bức ảnh trên tài khoản mạng xã hội của cô Từ được cho là chụp tại căn hộ của Kinh Thiên.

Bức ảnh khác cho thấy cô Từ đã ở Đài Bắc.

Truyền thông Đài Loan không nhắc cụ thể danh tính của cô Từ. Họ đề cập rằng, cô là người thừa kế của một gia đình giàu có và có sức ảnh hưởng lớn đang sinh sống ở Trung Quốc. Cô Từ đang theo học ở một trường đại học danh tiếng tại Hàn. Từ và Nguyễn Kinh Thiên yêu xa nhưng giữ liên lạc thường xuyên và hay bí mật ra nước ngoài hẹn hò.

Ngoài trình độ học vấn cao, cô Từ được cho là con lai, có ngoại hình quyến rũ, xinh đẹp. Cô thích đi du lịch khắp nơi trên thế giới, chăm chỉ cập nhật mạng xã hội, thể hiện cuộc sống thoải mái, "cực chill". Có nguồn tin cho biết, Kinh Thiên rất cẩn trọng với chuyện hẹn hò lần này và rất ít chia sẻ với người trong giới.

Một số hình ảnh được cho là bạn gái tin đồn của Nguyễn Kinh Thiên.

Nguyễn Kinh Thiên sinh năm 1982, là một trong những nam thần đời đầu nổi tiếng của Đài Loan, góp mặt trong nhiều dự án phim ngôn tình, thần tượng gây sốt châu Á như Đêm Định Mệnh, Phù Dao Hoàng Hậu... Đã ngoài 40 nhưng anh vẫn khiến khán giả mê mẩn với ngoại hình nam tính, trẻ trung, lịch lãm, phong độ.