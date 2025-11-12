Michael Jackson lập kỷ lục mới: Trở lại Top 10 Billboard Hot 100 sau 40 năm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Ca khúc "Thriller" của Michael Jackson trở lại Top 10 Billboard Hot 100 sau 40 năm giúp "Ông hoàng nhạc Pop" lập kỷ lục mới với 6 thập niên liên tiếp đều có ca khúc lọt vào Top 10 Billboard Hot 100.

Huyền thoại Michael Jackson một lần nữa khẳng định vị thế "Ông hoàng nhạc Pop" khi thiết lập một kỷ lục mới trên bảng xếp hạng âm nhạc danh giá Billboard Hot 100. Ngày 11/11, ca khúc kinh điển Thriller đã bất ngờ trở lại Top 10, giúp Michael Jackson trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử có các ca khúc lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng này trong 6 thập niên liên tiếp, bắt đầu từ những năm 1970.

Thriller lọt vào Top 10 Billboard Hot 100 tuần này.
Thriller lọt vào Top 10 Billboard Hot 100 tuần này.

Sự hồi sinh của Thriller, ca khúc chủ đề trong album cùng tên năm 1982, được hưởng ứng trở lại mạnh mẽ nhờ mùa Halloween vừa qua. Theo dữ liệu từ Luminate, bản hit này đã ghi nhận 14 triệu lượt nghe chính thức và 9,3 triệu khán giả đài phát thanh trong tuần theo dõi gần nhất, giúp ca khúc nhảy vọt từ vị trí 32 lên vị trí số 10.

Đáng chú ý, đây là tuần lễ thứ 26 Thriller xuất hiện trên Billboard Hot 100, biến nó thành ca khúc trụ hạng lâu nhất của Michael Jackson trên bảng xếp hạng này.

Thriller được hưởng ứng mạnh mẽ từ hiệu ứng mùa Halloween.
Thriller được hưởng ứng mạnh mẽ từ hiệu ứng mùa Halloween.

Thành tích phi thường này được xây dựng trên một di sản âm nhạc kéo dài hơn nửa thế kỷ. Khởi đầu với vai trò nghệ sĩ solo của nam ca sĩ là ca khúc Got to Be There. Ca khúc thành công lọt vào Top 10 tháng 11/1971, từ đó Michael Jackson đã đặt nền móng cho một chuỗi thành công không ngừng nghỉ sau này của ông.

Thành tích phi thường này được xây dựng trên một di sản âm nhạc kéo dài hơn nửa thế kỷ.
Thành tích phi thường này được xây dựng trên một di sản âm nhạc kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Những con số này tiếp tục khẳng định tầm vóc vĩ đại và sức ảnh hưởng bền bỉ qua nhiều thế hệ của Michael Jackson. Hơn một thập kỷ sau khi “Ông hoàng nhạc Pop” qua đời, âm nhạc của ông vẫn không ngừng viết tiếp những cột mốc lịch sử, là minh chứng rõ nét cho thấy một huyền thoại đích thực vẫn luôn sống mãi trong trái tim người hâm mộ và trong dòng chảy của văn hóa đại chúng.

