Sao Hollywood chơi lớn mùa Halloween: "Trùm cuối" không làm fan thất vọng!

HHTO - Halloween năm nay tiếp tục chứng kiến màn “so găng” hóa trang đầy màu sắc của giới nghệ sĩ Hollywood. Không dừng lại ở những bộ trang phục mang tính giải trí, nhiều nghệ sĩ đã biến màn hóa thân của mình thành một sân khấu sáng tạo thực thụ, nơi họ thể hiện phong cách, cá tính và cả khiếu hài hước.

Mùa Halloween năm nay, người hâm mộ được chứng kiến nhiều ngôi sao chọn cách tri ân các văn hóa đại chúng bằng loạt những trang phục hóa kinh điển.

Từ Chlöe Bailey hóa thân thành nhân vật điện ảnh huyền thoại Foxxy Cleopatra đến Paris Hilton diện lại phong cách biểu tượng của Britney Spears, tất cả đều khiến người hâm mộ như được du hành về những thời kỳ vàng son của của thập niên 90.

Janelle biến hóa mạnh với kiểu hóa trang lấy cảm hứng từ Beetlejuice.

Janelle Monáe tiếp tục "chơi lớn" với màn cosplay The Cat in the Hat của Dr. Seuss.

Chlöe chọn hóa trang thành nhân vật Foxxy Cleopatra từ phim Austin Powers: Goldmember.

Paris Hilton tái hiện hình ảnh Britney Spears trong MV “Oops!...I Did It Again” với jumpsuit đỏ nổi bật.

Keke Palmer cùng con trai hóa trang thành Snoop Dogg và Bow Wow.

Siêu mẫu Winnie Harlow hóa thân thành Whitney Houston từ MV “I Wanna Dance With Somebody”.

Không chỉ dừng lại ở chuyện mặc đẹp, Halloween năm nay chứng kiến nhiều màn hóa thân công phu đến mức “đáng nể”.

Những concept cầu kỳ, dàn dựng hoành tráng, hậu trường chỉn chu với ê-kíp riêng biến mạng xã hội thành sàn diễn thực thụ. Các video hậu trường, hình ảnh bắt mắt liên tục phủ sóng khiến không khí lễ hội chẳng khác gì một “tuần lễ thời trang” đặc biệt.

LISA gây "bão" với nhân vật lấy cảm hứng từ ma nữ hồ vàng Jibaro.

Nhóm nhạc Katseye một lần nữa gây ấn tượng với màn hóa trang Halloween năm nay.

Victoria Justice với hình ảnh “gory bride” (cô dâu zombie).

Ashley Roberts và Amanda Holden hóa trang thành Glinda and Elphaba.

Jade của The Little Mix với trang phục Greta.

Cả gia đình Paris Hilton cũng tham gia "đu" trend cosplay Halloween năm nay.

Ca sĩ Lizzo gây ấn tượng với bộ trang phục giống như một que phô mai đang tan chảy.

Giữa vô số bộ cánh đắt đỏ, nhiều nghệ sĩ lại ghi điểm nhờ sự dí dỏm.

Demi Lovato đã tái hiện lại một trong những khoảnh khắc hài hước “để đời” của chính bản thân khiến người hâm không khỏi bật cười.

Sự tự trào này khiến công chúng cảm thấy gần gũi hơn, biến Halloween không chỉ là cuộc đua hình ảnh mà còn là sân chơi của sự vui nhộn và sáng tạo.