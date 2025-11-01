Sao Hollywood chơi lớn mùa Halloween: "Trùm cuối" không làm fan thất vọng!

Mùa Halloween năm nay, người hâm mộ được chứng kiến nhiều ngôi sao chọn cách tri ân các văn hóa đại chúng bằng loạt những trang phục hóa kinh điển.
Từ Chlöe Bailey hóa thân thành nhân vật điện ảnh huyền thoại Foxxy Cleopatra đến Paris Hilton diện lại phong cách biểu tượng của Britney Spears, tất cả đều khiến người hâm mộ như được du hành về những thời kỳ vàng son của của thập niên 90.
Không chỉ dừng lại ở chuyện mặc đẹp, Halloween năm nay chứng kiến nhiều màn hóa thân công phu đến mức “đáng nể”.
Những concept cầu kỳ, dàn dựng hoành tráng, hậu trường chỉn chu với ê-kíp riêng biến mạng xã hội thành sàn diễn thực thụ. Các video hậu trường, hình ảnh bắt mắt liên tục phủ sóng khiến không khí lễ hội chẳng khác gì một “tuần lễ thời trang” đặc biệt.
Giữa vô số bộ cánh đắt đỏ, nhiều nghệ sĩ lại ghi điểm nhờ sự dí dỏm.
Demi Lovato đã tái hiện lại một trong những khoảnh khắc hài hước “để đời” của chính bản thân khiến người hâm không khỏi bật cười.
Sự tự trào này khiến công chúng cảm thấy gần gũi hơn, biến Halloween không chỉ là cuộc đua hình ảnh mà còn là sân chơi của sự vui nhộn và sáng tạo.