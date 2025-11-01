Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Sao Hollywood chơi lớn mùa Halloween: "Trùm cuối" không làm fan thất vọng!

Quỳnh Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Halloween năm nay tiếp tục chứng kiến màn “so găng” hóa trang đầy màu sắc của giới nghệ sĩ Hollywood. Không dừng lại ở những bộ trang phục mang tính giải trí, nhiều nghệ sĩ đã biến màn hóa thân của mình thành một sân khấu sáng tạo thực thụ, nơi họ thể hiện phong cách, cá tính và cả khiếu hài hước.

Mùa Halloween năm nay, người hâm mộ được chứng kiến nhiều ngôi sao chọn cách tri ân các văn hóa đại chúng bằng loạt những trang phục hóa kinh điển.

Từ Chlöe Bailey hóa thân thành nhân vật điện ảnh huyền thoại Foxxy Cleopatra đến Paris Hilton diện lại phong cách biểu tượng của Britney Spears, tất cả đều khiến người hâm mộ như được du hành về những thời kỳ vàng son của của thập niên 90.

Janelle biến hóa mạnh với kiểu hóa trang lấy cảm hứng từ Beetlejuice.
Janelle biến hóa mạnh với kiểu hóa trang lấy cảm hứng từ Beetlejuice.
Janelle Monáe tiếp tục &quot;chơi lớn&quot; với màn cosplay The Cat in the Hat của Dr. Seuss.

Janelle Monáe tiếp tục "chơi lớn" với màn cosplay The Cat in the Hat của Dr. Seuss.

Chlöe chọn hóa trang thành nhân vật Foxxy Cleopatra từ phim Austin Powers: Goldmember.
Chlöe chọn hóa trang thành nhân vật Foxxy Cleopatra từ phim Austin Powers: Goldmember.
Paris Hilton tái hiện hình ảnh Britney Spears trong MV “Oops!...I Did It Again” với jumpsuit đỏ nổi bật.
Paris Hilton tái hiện hình ảnh Britney Spears trong MV “Oops!...I Did It Again” với jumpsuit đỏ nổi bật.
Keke Palmer cùng con trai hóa trang thành Snoop Dogg và Bow Wow.
Keke Palmer cùng con trai hóa trang thành Snoop Dogg và Bow Wow.
Siêu mẫu Winnie Harlow hóa thân thành Whitney Houston từ MV “I Wanna Dance With Somebody”.
Siêu mẫu Winnie Harlow hóa thân thành Whitney Houston từ MV “I Wanna Dance With Somebody”.

Không chỉ dừng lại ở chuyện mặc đẹp, Halloween năm nay chứng kiến nhiều màn hóa thân công phu đến mức “đáng nể”.

Những concept cầu kỳ, dàn dựng hoành tráng, hậu trường chỉn chu với ê-kíp riêng biến mạng xã hội thành sàn diễn thực thụ. Các video hậu trường, hình ảnh bắt mắt liên tục phủ sóng khiến không khí lễ hội chẳng khác gì một “tuần lễ thời trang” đặc biệt.

LISA gây &quot;bão&quot; với nhân vật lấy cảm hứng từ ma nữ hồ vàng Jibaro.
LISA gây "bão" với nhân vật lấy cảm hứng từ ma nữ hồ vàng Jibaro.
Nhóm nhạc Katseye một lần nữa gây ấn tượng với màn hóa trang Halloween năm nay.
Victoria Justice với hình ảnh “gory bride” (cô dâu zombie).
Victoria Justice với hình ảnh “gory bride” (cô dâu zombie).
Ashley Roberts và Amanda Holden hóa trang thành Glinda and Elphaba.
Ashley Roberts và Amanda Holden hóa trang thành Glinda and Elphaba.
Jade của The Little Mix với trang phục Greta.
Jade của The Little Mix với trang phục Greta.
Cả gia đình Paris Hilton cũng tham gia &quot;đu&quot; trend cosplay Halloween năm nay.
Cả gia đình Paris Hilton cũng tham gia "đu" trend cosplay Halloween năm nay.
Ca sĩ Lizzo gây ấn tượng với bộ trang phục giống như một que phô mai đang tan chảy.
Ca sĩ Lizzo gây ấn tượng với bộ trang phục giống như một que phô mai đang tan chảy.

Giữa vô số bộ cánh đắt đỏ, nhiều nghệ sĩ lại ghi điểm nhờ sự dí dỏm.

Demi Lovato đã tái hiện lại một trong những khoảnh khắc hài hước “để đời” của chính bản thân khiến người hâm không khỏi bật cười.

Sự tự trào này khiến công chúng cảm thấy gần gũi hơn, biến Halloween không chỉ là cuộc đua hình ảnh mà còn là sân chơi của sự vui nhộn và sáng tạo.

Demi Lovato tự &quot;troll&quot; bằng chính meme nổi tiếng một thời của bản thân.
Demi Lovato tự "troll" bằng chính meme nổi tiếng một thời của bản thân.
z7099105184830-cd0b30f272c010469760f7686687e09d.jpg
Quỳnh Phương
#Hollywood Halloween #hóa trang sao Hollywood #trang phục Halloween #ngôi sao Hollywood #xu hướng Halloween 2025 #phong cách hóa trang #sự kiện Halloween

Xem thêm

Cùng chuyên mục