Cô Dâu Ma: "Chất Thái" ám ảnh hòa cùng yếu tố Việt, Công Dương gây tiếc nuối

HHTO - Phim kinh dị vốn là "đặc sản" của điện ảnh Thái Lan và "Cô Dâu Ma" (dự án hợp tác Việt - Thái) cho thấy sự giao thoa thú vị ấy. Với sự góp mặt của Rima Thanh Vy, Công Dương, Jun Vũ cùng dàn diễn viên Thái, bộ phim mở ra bầu không khí rùng rợn trong bối cảnh hào môn ở Chiang Mai. Tuy vậy, bên cạnh những điểm sáng về diễn xuất và không khí ma mị, "Cô Dâu Ma" vẫn tồn tại những hạn chế gây tiếc nuối.

Cô Dâu Ma xoay quanh hành trình của Yến (Rima Thanh Vy), một cô gái Việt vô tình bước chân vào gia tộc giàu có ở Chiang Mai. Khi chuẩn bị cho cuộc hôn lễ với người chồng tương lai, cô dần nhận ra những bí mật đen tối sau vẻ ngoài hào nhoáng. Hành trình đi tìm sự thật cũng là lúc Yến phải đối diện với những hiện tượng tâm linh, sự mất tích của người thân và những mối nghi ngờ bủa vây trong căn biệt phủ của gia tộc quyền lực này.

"Chất Thái" trong không khí kinh dị

Điểm dễ nhận thấy nhất ở Cô Dâu Ma là bầu không khí u ám và đặc quánh, được duy trì xuyên suốt. Đạo diễn Lee Thongkham khéo léo cài cắm những yếu tố tâm linh quen thuộc của dòng phim kinh dị Thái như nghi lễ cúng tế, sự hiện diện của những thế lực vô hình.

Tuy vậy, thay vì chỉ dựa vào hình tượng ma quỷ để hù dọa, phim cũng cho thấy sự tiếp nối xu hướng mới của điện ảnh Thái: Nỗi sợ đến từ bản chất con người. Đây là bước đi gần với các tác phẩm hiện đại như Ghost Lab, The Whole Truth hay The Promise, vốn khai thác nhiều hơn về bí ẩn tâm lý và sự tăm tối trong mối quan hệ gia đình, xã hội.

Không chỉ vậy, yếu tố bản địa được khai thác tối đa. Nghi lễ cưới truyền thống được dàn dựng công phu, vừa mãn nhãn vừa đầy tính biểu tượng. Thay vì tạo cảm giác linh thiêng, chúng lại biến tướng thành ác mộng, gieo thêm một tầng nghĩa về sự ràng buộc và hiến tế.

Điểm sáng đến từ diễn xuất và kỹ thuật

Trong vai trung tâm, Rima Thanh Vy là gương mặt gây bất ngờ. "Cô dâu ma" không đi theo lối mòn của mẫu nữ chính yếu đuối thường thấy trong phim kinh dị, mà toát lên vẻ lì lợm, quyết đoán. Những đoạn chuyển biến từ mong manh sang u tối của nhân vật được nữ diễn viên xử lý khá mượt.

Các diễn viên Thái cũng góp phần duy trì độ căng thẳng của phim. Ánh nhìn lạnh lùng hay nhịp dừng bất thường cũng gieo cho khán giả cảm giác bất an, tạo nên bầu không khí đúng chất "ma mị" mà dòng phim này vốn nổi tiếng.

Diễn xuất của nam thần Thái Lan J.J Krissanapoom﻿ cũng để lại nhiều ấn tượng.

Về kỹ thuật, phim tận dụng tốt âm nhạc và thiết kế âm thanh. Những lớp nhạc nền trầm tối, kết hợp khoảng lặng bất ngờ, tạo cảm giác nghẹt thở trong các trường đoạn cao trào. Góc máy quay bám sát nhân vật, khiến người xem có cảm giác bị theo dõi. Không cần quá nhiều cú hù dọa "đập loa", Cô Dâu Ma chọn cách gieo rắc sự sợ hãi bằng bầu không khí và sự căng thẳng tâm lý.

Ngoài ra, yếu tố đa ngôn ngữ (Anh - Thái - Việt) cũng là một điểm thú vị. Phần lớn lời thoại bằng tiếng Anh, giúp phim mang hơi hướng quốc tế. Các diễn viên phát âm khá ổn, dù vẫn còn vài đoạn chưa thật sự tự nhiên.

CGI chưa đủ sức nặng, cameo gây ức chế

Dù có nhiều điểm sáng, Cô Dâu Ma vẫn tồn tại hạn chế. Phần hiệu ứng hình ảnh (CGI) chưa đạt đến độ chân thật cần có. Một số phân cảnh vốn được kỳ vọng sẽ khiến người xem rợn người lại trở nên "pha-kè" vì thiếu độ nặng và chi tiết. Điều này làm giảm phần nào những cao trào, đặc biệt khi so với sự trực diện và ám ảnh vốn là "chất Thái" đặc trưng.

Jun Vũ ít đất diễn, xuất hiện chớp nhoáng trong Cô Dâu Ma.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Công Dương và Jun Vũ trong vai cameo mang đến chút bất ngờ nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối. Nhân vật của Công Dương được nhắc đến như một mắt xích trong kế hoạch "làm dâu" của Yến, nhưng càng về sau lại trở nên "vô tri" một cách khó hiểu. Thay vì đồng hành và chia sẻ, anh lại tỏ ra hời hợt trước những tình huống căng thẳng, khiến người xem khó cảm thông. Đây là một lựa chọn xây dựng nhân vật có chủ đích, nhưng hiệu quả mang lại lại khiến khán giả cảm thấy lệch nhịp.

Công Dương ghi dấu bằng lối diễn tự nhiên nhưng khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Cô Dâu Ma không chỉ là một bộ phim kinh dị tâm linh, mà còn là một lát cắt văn hóa Thái được đưa lên màn ảnh với màu sắc bản địa rõ nét. Phim giữ bầu không khí nhất quán, khai thác tốt bối cảnh và phong cảnh Chiang Mai - vừa cổ kính vừa u ám. Dù CGI chưa thuyết phục và một số nhân vật gây tiếc nuối, tác phẩm vẫn là một trải nghiệm đáng thử cho khán giả yêu thích sự kết hợp giữa kinh dị và yếu tố văn hóa - tín ngưỡng.