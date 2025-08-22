Phim "Mưa Đỏ": Một góc nhìn oai hùng nhưng giàu tính "người" về chiến tranh

HHTO - Là một dự án điện ảnh tiếp theo khai thác chủ đề chiến tranh trong năm 2025, "Mưa Đỏ" đưa người xem len lỏi vào từng "ngõ ngách" của cuộc chiến, đặt điểm nhìn chiến tranh như một bi kịch chung để hướng đến một mục tiêu duy nhất - khát vọng hoà bình.

Mưa Đỏ là dự án điện ảnh lịch sử - chiến tranh do NSƯT Đặng Thái Huyền thực hiện, chuyển thể từ kịch bản/tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai. Tác phẩm lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, ghi dấu một trong những trận đánh khốc liệt và biểu tượng của kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phim Mưa Đỏ được sản xuất và ra mắt nhân dịp hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ký ức khốc liệt được tái hiện sống động, chân thực

Trong bối cảnh "thành cổ máu và hoa", Mưa Đỏ mở ra chiến trường Quảng Trị bằng những khung hình "đặc quánh" khói lửa, nhìn đâu cũng thấy tàn tích của mất mát, đổ vỡ, cùng với âm thanh nền là tiếng bom đạn và súng nổ rền vang luôn chực chờ. Người xem nhanh chóng bị "ném" vào không khí chiến tranh khốc liệt, vội vàng và bỡ ngỡ như cái cách những người lính trẻ đôi mươi bước vào trận mạc.

Để tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị, ê-kíp Mưa Đỏ đã dựng nên một không gian ghi hình ngoài trời rộng gần 50 ha ngay bên bờ sông Thạch Hãn - nơi vẫn còn in đậm ký ức lịch sử.

Trên diện tích ấy, từng chiến hào, hầm trú ẩn, trạm quân y dã chiến, tường thành đổ nát được phục dựng chi tiết; thậm chí một phần lòng sông cũng được đưa vào bối cảnh để thực hiện những cảnh vượt sông, bám trụ nguy hiểm. Khán giả không chỉ "thấy" mà còn cảm nhận được chân thực địa hình của Thạch Hãn và không gian chiến trận mạch lạc theo di chuyển bộ binh và tuyến hoả lực.

Chiến trường Quảng Trị "đặc quánh" khói lửa - nơi máu, hoa, mất mát và tuổi đôi mươi cùng hòa vào khúc tráng ca bi tráng.

Sự đầu tư còn thể hiện ở khâu kỹ thuật: khói lửa, cháy nổ phần lớn được làm thật ngay hiện trường, phối hợp chuyên gia hiệu ứng quốc tế và chỉ dùng CGI ở những cảnh cần mở rộng quy mô, nhờ vậy khán giả cảm nhận rõ sức nặng “vật lý” của bom đạn.

Những vết thương, máu lửa và cảnh thương vong cũng được khắc họa trực diện, tất cả góp phần tạo nên một không gian điện ảnh sống động, đủ sức chứa đựng ký ức bi tráng của cuộc chiến.

Khói lửa, cháy nổ làm thật ngay hiện trường cùng hiệu ứng quốc tế mang đến không gian điện ảnh sống động.

Dấu ấn diễn xuất của những "người lính" trẻ

Trong dàn diễn viên của Mưa Đỏ, điều gây chú ý nhất chính là sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ chưa quá quen thuộc với khán giả điện ảnh, nhưng lại mang đến năng lượng mới cho bộ phim. Vai Cường do Đỗ Nhật Hoàng đảm nhận là một ví dụ điển hình.

Vai Cường do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai gây nhiều chú ý trong "Mưa Đỏ".

Đây là vai diễn có sức nặng, đòi hỏi nội tâm phức tạp và nhiều trường đoạn cảm xúc. So với vai diễn đầu tay trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Nhật Hoàng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và tinh thần nỗ lực, lăn xả đáng nể. Nam diễn viên không ít lần bị "quăng quật" trên nền đất, đồng thời liên tục phải đối diện với những mất mát, hy sinh từ đồng đội xung quanh.

Tuy vậy, ở một số phân đoạn cao trào, cảm xúc vẫn chưa bùng nổ hoàn toàn, khiến khán giả đôi khi cảm nhận được sự “hụt hơi” trong biểu đạt.

Một trong những điểm sáng nổi bật nhất của phim thuộc về nhân vật Tạ do Phương Nam thể hiện. Nam diễn viên mang đến hình ảnh một người lính thực thụ: Vừa bộc trực, thẳng thắn, vừa hài hước và đầy nghĩa khí. Những phân cảnh tung hứng tự nhiên, gần gũi giữa anh và dàn "lính mới" giúp dung hoà, cân bằng lại bầu không khí nặng nề, căng thẳng của bộ phim.

Bên cạnh đó, nhân vật Bình của Lâm Thanh Nhã cũng được xây dựng và thể hiện ấn tượng. Từ chàng trai “cầm cọ nhiều hơn cầm súng", dần dần trưởng thành qua những biến cố chiến trường để trở thành người đồng đội kiên cường, Lâm Thanh Nhã đã khắc hoạ tương đối tự nhiên và vừa vặn sự biến đổi tâm lý con người trong "lò luyện" khốc liệt của chiến tranh.

Những gương mặt trẻ triển vọng góp thêm năng lượng mới cho bộ phim.

Các thành viên còn lại trong tiểu đội - từ Bình, Tú cho đến Hải - tuy không phải ai cũng có nhiều đất diễn, nhưng đều cho thấy sự nhập vai kỹ lưỡng. Điểm chung của họ là thể hiện được xuất thân và tầng lớp của nhân vật: những trí thức trẻ, sinh viên tiểu tư sản khoác lên màu áo lính.

Từng câu thoại, dáng đứng, ánh mắt đều góp phần khắc họa sự đối lập thú vị giữa “chất lính” mới mẻ và nền tảng học thức, lý tưởng. Ngoài ra, tuyến nhân vật bổ trợ và "hậu phương" - những người mẹ, người thương, được điểm xuyết vừa đủ để làm nổi bật lên bức tranh chung.

Câu chuyện

Chọn lối kể chuyện kết hợp giữa tuyến tính và các lát cắt điển hình, Mưa Đỏ không đóng khung ở một chiến tuyến. Phim đan xen nhiều bối cảnh lịch sử: từ Thành cổ Quảng Trị, bàn đàm phán Paris, khu điều trị thương binh cho đến doanh trại phía bên kia. Từ đó, cuộc chiến hiện lên không chỉ là đấu sức, đấu khí tài, mà còn là cuộc đấu trí đầy kịch tính.

Điểm khác biệt lớn là cách phim giữ được một điểm nhìn trung lập về cuộc chiến - ở cả hai chiến tuyến. Mưa Đỏ dám đặt ống kính sang “phía bên kia”, để thấy họ cũng là những con người với niềm tin và lựa chọn riêng. Nhân vật Quang trở thành minh chứng tiêu biểu. Thông qua việc nhìn nhận cuộc chiến từ nhiều phía, chiến tranh trong Mưa Đỏ hiện ra như một bi kịch chung, nơi máu xương nào cũng "đỏ" như nhau.

Từ đó, phim gợi lên niềm tin về hòa hợp - một thông điệp can đảm và cần thiết.

Bên cạnh bối cảnh chiến tranh chân thực, câu chuyện và thông điệp của Mưa Đỏ còn được "nâng đỡ" bởi nhiều hình ảnh ẩn dụ: Con chim nhỏ mang tên "Tự Do" của Tú vẫn sống sót qua bom đạn, mầm cây nhỏ mọc lên giữa đống đổ nát,... Đặc biệt, hình ảnh khăn rằn tạo thành hình chữ S, hai đầu khăn được nắm bởi hai người lính cùng dòng máu ở hai chiến tuyến, đã tạo nên một biểu tượng điện ảnh với sức bật cảm xúc mạnh mẽ, mở ra cuộc đối thoại hình ảnh giữa bi kịch và khát vọng, giữa nỗi đau chia cắt và khát khao "non sông nối liền một dải".

Nhiều hình ảnh biểu tượng được "cài cắm" tinh tế vào mạch phim.

Nhờ nền tảng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, mạch phim Mưa Đỏ có sự gắn kết và liền lạc. Các tình tiết lãng mạn, trữ tình của tác phẩm văn học được tiết chế phù hợp, trở thành những "trạm dừng" cảm xúc sau loạt phân cảnh đối đầu "căng não" và đau thương. Dù còn hạn chế nhỏ ở khâu lồng tiếng và vài đoạn thoại mang hơi hướng “kịch”, bộ phim vẫn đủ sức chạm đến đại đa số khán giả.

Không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử kiêu hùng, Mưa Đỏ còn mở ra không gian đối thoại giữa ký ức và hiện tại, giữa bi tráng và khát vọng hòa bình luôn tồn tại trong tiềm thức con người.