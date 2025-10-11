Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi trong phần phỏng vấn kín, liệu có được khán giả bỏ qua?

Hoài Nam - Ảnh: FBNV

HHTO - Thật không ngờ phần phỏng vấn kín của cuộc thi Miss Grand International 2025 lại trở thành nơi Hoa hậu Yến Nhi đối mặt với những biến cố vừa qua.

Phần phỏng vấn kín trong các cuộc thi nhan sắc thường là nơi thí sinh chia sẻ về bản thân mình, các dự định kế hoạch họ muốn thực hiện nếu là người chiến thắng. Nhưng trong phần thi này ở Miss Grand International 2025, chủ tịch Nawat đã thẳng thắn hỏi Hoa hậu Yến Nhi về những ồn ào khiến cô bị khán giả chỉ trích.

yen-nhi-4.jpg

Đó chính là việc Yến Nhi trò chuyện qua điện thoại với bạn bè mà không ngờ toàn bộ những gì cô nói lại lọt vào livestream của bạn cùng phòng. Khán giả có thể nghe rõ Hoa hậu Yến Nhi phàn nàn vì cô làm gì cũng sẽ bị cộng đồng mạng chỉ trích, than thở về chuyện không được đầu tư để đi thi.

Nhắc lại sự cố này, Hoa hậu Yến Nhi thẳng thắn xin lỗi về những gì đã xảy ra, bởi cô đã sử dụng một số từ lóng khiến nhiều khán giả thấy khó chịu buồn lòng. Đại diện Việt Nam khẳng định xem đây là bài học để cẩn trọng hơn trong từng phát ngôn và hành xử.

564195199-122108195757011783-2684318233442406091-n.jpg
557733852-122108195739011783-4416590144015559906-n.jpg
Yến Nhi tự tin trong phần phỏng vấn kín.

Đây là lần đầu tiên Yến Nhi gửi lời xin lỗi khán giả sau vụ việc này. Hành động của nàng hậu được xem là thẳng thắn, dũng cảm khi không vòng vo né tránh hay đổ lỗi mà đã thừa nhận sai lầm của mình. Thêm vào đó, Yến Nhi còn có màn trả lời bằng tiếng Anh tạm ổn, tuy chưa thể nói thật trôi chảy và cuốn hút nhưng cô vẫn trò chuyện trực tiếp với ban giám khảo mà không cần phiên dịch.

yen-nhi-5.jpg
Nàng hậu chưa có thành tích cá nhân nào trong các phần thi phụ.

Hiện giờ, đại diện Việt Nam chưa có thành tích nào trong các phần thi phụ, nhưng đang lọt vào Top 20 hạng mục Country’s Power of the Year và sẽ cần nỗ lực hơn nữa nếu muốn có thứ hạng cao trong đêm Chung kết.

Hoài Nam
