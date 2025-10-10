Yến Ngộ Vĩnh An: Kịch bản mới lạ, chống chỉ định xem lúc đêm khuya đói bụng

HHTO - Thật không ngờ Yến Ngộ Vĩnh An lại là một phim “ngựa ô” chất lừ, không đầu tư cao, không quảng bá nhiều nhưng lại được khán giả khen tíu tít.

Trong số các phim cổ trang Hoa ngữ ra mắt tháng 10, Yến Ngộ Vĩnh An là cái tên xem chừng lép vế nhất khi không có ngôi sao, cũng chẳng được đầu tư hoành tráng hay quảng bá ồn ào. Phim còn có chủ đề xuyên không vốn đã được khai thác đến cạn kiệt. Nhưng chẳng ngờ vừa lên sóng, Yến Ngộ Vĩnh An được khen là rất mới mẻ, xem vui vẻ dễ chịu.

Yến Ngộ Vĩnh An vừa lên sóng đã được khen

Gia đình họ Thẩm đang kinh doanh nhà hàng ở thời hiện đại, bỗng dưng cả nhà cùng xuyên không về thời Đại Đường. Thay vì khóc lóc ủ ê tìm cách quay về, mọi người đã chấp nhận sự thật, lại cùng nhau mở một tiệm cơm bán cho người thời xưa. Họ đã dùng các kiến thức mình biết được để gây dựng tiệm cơm ngày càng nổi tiếng, gia đình ngày càng ấm no hạnh phúc.

Cả một gia đình thời hiện đại đều bị xuyên không

Tâm điểm của Yến Ngộ Vĩnh An là cô nàng Thẩm Thiều Quang tưng tửng, hài hước, gặp vô số rắc rối khi xuyên không. Khi mới quen vị quan trẻ tuổi Lâm Yến, Thiều Quang còn nghi ngờ đối phương là kẻ xấu, dần dần mới nhận ra Lâm Yến rất dễ thương tốt bụng. Trong khi đó, Lâm Yến luôn thấy lạ lùng trước gia đình họ Thẩm có lối nói chuyện, hành động chẳng giống ai. Nhưng anh chàng vẫn ngày càng thân thiết với gia đình này, yêu quý những con người luôn tình cảm ấm áp.

Nữ chính Thẩm Thiều Quang lý lắc đáng yêu

Cũng khai thác đề tài người hiện đại gặp khó khăn khi về thời cổ đại nhưng các chi tiết trong Yến Ngộ Vĩnh An rất hài hước duyên dáng chứ không bị lố, không cố tình chọc cười. Chưa kể là phim ẩm thực, nên tập phim nào cũng đầy ắp các cảnh quay nấu nướng đẹp mắt, các món ăn ngon lành khiến cho khán giả phải nhắc nhở chống chỉ định xem phim khi đêm khuya đói bụng. Và thay vì những gia tộc tranh quyền đoạt vị, Yến Ngộ Vĩnh An lại xoay quanh một gia đình yêu thương nhau hết mực, các thành viên luôn quan tâm chia sẻ với nhau, tạo thành bộ phim đậm chất chữa lành.