Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

G-Dragon mang cả tủ đồ quen thuộc đến Việt Nam với 2 phụ kiện không thể thiếu

Thu Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - G-Dragon đã đem đến màn trình diễn bùng nổ trong 2 đêm concert cá nhân tại Việt Nam. Fan đã được tận mắt nhìn thấy chiếc áo hoa hồng rực đỏ, vương miện đặc trưng khởi động worldtour "Übermensch". Anh biến sân khấu thành sàn catwalk, chứng minh đẳng cấp "ông hoàng thời trang" chưa nguội.

Hai đêm concert Übermensch của G-Dragon tại Ocean City đã khép lại nhưng dư âm thì vẫn còn "cháy" trên khắp mạng xã hội. Lần đầu tổ chức concert solo tại Việt Nam, G-Dragon mang đến loạt hit khiến fan "hét khản cả giọng". Nam nghệ sĩ cũng mang tủ đồ đặc trưng của chuyến lưu diễn đến concert.

g5qgpdabiaizirp.jpg

Trang phục đầu tiên G-Dragon diện để "chào sân" fan Việt là chiếc áo phủ đầy hoa hồng đỏ rực, đội vương miện đá quý lấp lánh. Đây cũng chính là outfit G-Dragon ưu ái chọn làm trang phục mở màn ở đêm diễn khởi động worldtour tại Seoul (Hàn Quốc) và nhiều quốc gia khác. Không ít fan Việt đã thành công "cheap moment" với anh tại 2 đêm diễn với chiếc áo kết hoa của riêng mình.

z7206334039560-b5f042061b4b489a76b0263d3b058a96.jpg
580476091-1150048343902824-5914040913847707011-n.jpg

Điểm thú vị nhất trong loạt outfit lần này chính là việc G-Dragon mang lên sân khấu một bộ suit hoàn toàn mới gồm blazer và quần ống suông với tông trắng. Thay vì những bộ suit sequin quen thuộc như các sân khấu khác, lần này "anh Long" chọn phiên bản tối giản hơn với họa tiết kẻ sọc bắt sáng nhẹ, trông đúng chuẩn quý ông nhưng vẫn cực kì hợp vibe sân khấu.

g5s0i-5bcaetakk.jpg
1762699639200.jpg

Ở lớp áo bên trong, anh diện chiếc sơ mi lụa hồng pastel, phối cùng cà vạt họa tiết lạ mắt. Hai món phụ kiện không thể thiếu khi "chuyển chương" của G-Dragon trong tour diễn này là mũ boater và trâm cài áo hình hoa cúc khuyết cánh bạc tỷ - sản phẩm hợp tác giữa G-Dragon và hãng Jacob & Co. "Sì-tai" này cũng được "anh Long" sử dụng trong lần đến Việt Nam trình diễn hồi tháng 6.

Với vai trò đại sứ Chanel, G-Dragon không quên khoe phong cách khi diện chiếc áo khoác màu xanh navy đính ngọc trai trong bộ sưu tập Chanel Spring 2009, có giá gần 400 triệu đồng. Đây cũng là món đồ quen mắt, từng xuất hiện trong nhiều chặng concert trước đó của nam ca sĩ.

z7206306029560-1ed3b7774cda55fb1ff132605403e6ba.jpg
z7206512390690-580e091411b777b1c2a7f42e6d246b0e.jpg
g5s01iqbiaeljqm.jpg
g5s01itauaa3pm.jpg
Fan Việt đùa rằng "anh Long" lần này hết vibe "bà ngoại" mà chuyển sang diện đồ trẻ trung, năng động và hợp tuổi hơn hẳn khi đứng trên sân khấu Việt Nam.

G-Dragon cũng không quên "trình làng" lại những outfit cực chất chỉ mình anh mới cân được. Chiếc trench coat dáng dài chất liệu dày dặn, phối màu theo phong cách color block, kết hợp cùng mũ và kính mắt thời trang càng làm nổi bật vẻ sành điệu. Tổng thể, bộ cánh này là sự hòa quyện hoàn hảo giữa street style hiện đại và high fashion, đúng chuẩn vibe "anh Long".

577026960-1151024930471832-432211722708275584-n.jpg
z7207877777097-9e06dd09c60bd51501c5ce9e23b1c22b.jpg
Chiếc áo dáng dài khác cũng được "anh Long" diện trong ngày diễn thứ hai, một outfit quen thuộc từng được anh mặc ở chặng trước đó nhưng vẫn giữ nguyên sức hút mỗi lần xuất hiện.

Nhìn chung, trang phục của G-Dragon tại concert Việt Nam lần này vừa có sự làm mới, vừa có sự quen thuộc mang tính đặc trưng của tour diễn. Nam ca sĩ đã thay đổi ở cách phối màu, cách chọn chất liệu.

z7207945656614-e21766411874922c6803ef830c7b7d51.jpg
Những món phụ kiện này không chỉ làm outfit thêm điểm nhấn mà còn khẳng định phong cách thời trang riêng của anh.

Ở phần send-off dành cho khán giả sở hữu vé VVIP, G-Dragon xuất hiện với vẻ ngoài giản dị hơn nhưng visual vẫn sáng bừng. Ở phần kết ngày đầu tiên, anh diện thiết kế của Dries Van Noten với chiếc áo khoác đỏ đen dáng cropped, đính pha lê đa sắc và trâm cài. Điều thú vị là đây vốn là item thuộc dòng thời trang nữ, nhưng được G-Dragon đưa vào tủ đồ của mình một cách tự nhiên, thể hiện tinh thần thời trang phi giới tính đặc trưng. Sang ngày send-off thứ hai, anh chọn diện áo sơ mi xanh và quần đen dài, nhẹ nhàng nhưng vẫn ghi trọn điểm bởi khí chất nghệ sĩ không lẫn vào đâu được.

g5s-hj0biainghf.jpg
z7207999738975-ff3048b1af058de4ae1d627e34cbba48.jpg
Bộ đôi trang phục send-off như hai thái cực khác nhau của G-Dragon.

Hai đêm diễn đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại như một kỷ niệm khó quên đối với fan Việt. Sau sân khấu thành công của trưởng nhóm BIGBANG, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một concert quy tụ các thành viên khác trong năm tới, đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.

cover-2.jpg
Thu Trang
#G-Dragon #G-Dragon outfit #G-Dragon 2025 World Tour Übermensch in HANOI #G-Dragon concert

Xem thêm

Cùng chuyên mục