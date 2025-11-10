G-Dragon mang cả tủ đồ quen thuộc đến Việt Nam với 2 phụ kiện không thể thiếu

HHTO - G-Dragon đã đem đến màn trình diễn bùng nổ trong 2 đêm concert cá nhân tại Việt Nam. Fan đã được tận mắt nhìn thấy chiếc áo hoa hồng rực đỏ, vương miện đặc trưng khởi động worldtour "Übermensch". Anh biến sân khấu thành sàn catwalk, chứng minh đẳng cấp "ông hoàng thời trang" chưa nguội.

Hai đêm concert Übermensch của G-Dragon tại Ocean City đã khép lại nhưng dư âm thì vẫn còn "cháy" trên khắp mạng xã hội. Lần đầu tổ chức concert solo tại Việt Nam, G-Dragon mang đến loạt hit khiến fan "hét khản cả giọng". Nam nghệ sĩ cũng mang tủ đồ đặc trưng của chuyến lưu diễn đến concert.

Trang phục đầu tiên G-Dragon diện để "chào sân" fan Việt là chiếc áo phủ đầy hoa hồng đỏ rực, đội vương miện đá quý lấp lánh. Đây cũng chính là outfit G-Dragon ưu ái chọn làm trang phục mở màn ở đêm diễn khởi động worldtour tại Seoul (Hàn Quốc) và nhiều quốc gia khác. Không ít fan Việt đã thành công "cheap moment" với anh tại 2 đêm diễn với chiếc áo kết hoa của riêng mình.

Điểm thú vị nhất trong loạt outfit lần này chính là việc G-Dragon mang lên sân khấu một bộ suit hoàn toàn mới gồm blazer và quần ống suông với tông trắng. Thay vì những bộ suit sequin quen thuộc như các sân khấu khác, lần này "anh Long" chọn phiên bản tối giản hơn với họa tiết kẻ sọc bắt sáng nhẹ, trông đúng chuẩn quý ông nhưng vẫn cực kì hợp vibe sân khấu.

Ở lớp áo bên trong, anh diện chiếc sơ mi lụa hồng pastel, phối cùng cà vạt họa tiết lạ mắt. Hai món phụ kiện không thể thiếu khi "chuyển chương" của G-Dragon trong tour diễn này là mũ boater và trâm cài áo hình hoa cúc khuyết cánh bạc tỷ - sản phẩm hợp tác giữa G-Dragon và hãng Jacob & Co. "Sì-tai" này cũng được "anh Long" sử dụng trong lần đến Việt Nam trình diễn hồi tháng 6.

Với vai trò đại sứ Chanel, G-Dragon không quên khoe phong cách khi diện chiếc áo khoác màu xanh navy đính ngọc trai trong bộ sưu tập Chanel Spring 2009, có giá gần 400 triệu đồng. Đây cũng là món đồ quen mắt, từng xuất hiện trong nhiều chặng concert trước đó của nam ca sĩ.

Fan Việt đùa rằng "anh Long" lần này hết vibe "bà ngoại" mà chuyển sang diện đồ trẻ trung, năng động và hợp tuổi hơn hẳn khi đứng trên sân khấu Việt Nam.

G-Dragon cũng không quên "trình làng" lại những outfit cực chất chỉ mình anh mới cân được. Chiếc trench coat dáng dài chất liệu dày dặn, phối màu theo phong cách color block, kết hợp cùng mũ và kính mắt thời trang càng làm nổi bật vẻ sành điệu. Tổng thể, bộ cánh này là sự hòa quyện hoàn hảo giữa street style hiện đại và high fashion, đúng chuẩn vibe "anh Long".

Chiếc áo dáng dài khác cũng được "anh Long" diện trong ngày diễn thứ hai, một outfit quen thuộc từng được anh mặc ở chặng trước đó nhưng vẫn giữ nguyên sức hút mỗi lần xuất hiện.

Nhìn chung, trang phục của G-Dragon tại concert Việt Nam lần này vừa có sự làm mới, vừa có sự quen thuộc mang tính đặc trưng của tour diễn. Nam ca sĩ đã thay đổi ở cách phối màu, cách chọn chất liệu.

Những món phụ kiện này không chỉ làm outfit thêm điểm nhấn mà còn khẳng định phong cách thời trang riêng của anh.

Ở phần send-off dành cho khán giả sở hữu vé VVIP, G-Dragon xuất hiện với vẻ ngoài giản dị hơn nhưng visual vẫn sáng bừng. Ở phần kết ngày đầu tiên, anh diện thiết kế của Dries Van Noten với chiếc áo khoác đỏ đen dáng cropped, đính pha lê đa sắc và trâm cài. Điều thú vị là đây vốn là item thuộc dòng thời trang nữ, nhưng được G-Dragon đưa vào tủ đồ của mình một cách tự nhiên, thể hiện tinh thần thời trang phi giới tính đặc trưng. Sang ngày send-off thứ hai, anh chọn diện áo sơ mi xanh và quần đen dài, nhẹ nhàng nhưng vẫn ghi trọn điểm bởi khí chất nghệ sĩ không lẫn vào đâu được.

Bộ đôi trang phục send-off như hai thái cực khác nhau của G-Dragon.

Hai đêm diễn đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại như một kỷ niệm khó quên đối với fan Việt. Sau sân khấu thành công của trưởng nhóm BIGBANG, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một concert quy tụ các thành viên khác trong năm tới, đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.