Running Man Vietnam mùa 3: Minh Hằng trở thành "gián điệp khổ nhất thế giới"

Thảo Ngân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Với ý tưởng "lừa trong lừa", tập 6 của Running Man Vietnam mùa 3 mang tên “Huyền thoại già gân” đưa khán giả đến một “viện dưỡng lão” đặc biệt, nơi khách mời Minh Hằng liên tiếp gặp những cú lừa ngoạn mục.

Tối 8/11, tập 6 Running Man Vietnam mùa 3 mang tên “Huyền thoại già gân” chính thức lên sóng, đưa khán giả đến với một “viện dưỡng lão” đặc biệt - nơi các “cụ ông, cụ bà” không ngại bung sức trong loạt trò chơi “thanh xuân nhớ đời”. Sau một mùa vắng bóng, Minh Hằng tái xuất với biệt danh “Lão Trư Minh Hằng”, nhanh chóng chiếm trọn spotlight nhờ năng lượng và loạt biểu cảm hài hước.

579659182-122158378124424127-6782347415019111225-n.jpg

Theo truyền thống của Running Man, mỗi tập là một “cuộc đời mới” với một gián điệp bí mật. Lần này, vai trò đó thuộc về Minh Hằng. Tuy nhiên, cú “plot twist” lớn nhất lại nằm ở việc toàn bộ dàn cast đều biết trước bí mật này, trong khi “Lão Trư” vô tư tin rằng mình đang kiểm soát cuộc chơi. Quang Trung xung phong làm “gián điệp giả”, phối hợp cùng Minh Hằng để “phá game”, nhưng thực chất lại âm thầm phá… khách mời.

579914463-1375351013944776-695430763901156555-n.jpg

Ở thử thách đầu tiên - Giải mã ký ức thanh xuân, các "cụ" phải trả lời câu hỏi về Minh Hằng. Tuy nhiên, plot twist chính là cả đội đã được “gà bài” từ trước và phải diễn thật khéo để Minh Hằng không phát hiện.

Trong chặng này, "cụ" Trấn Thành may mắn giành được huy hiệu “Già Gân” đầu tiên, mở đầu chuỗi tình huống tréo ngoe tại “viện dưỡng lão”.

Với thử thách Ca khúc thanh xuân, các thành viên phải chạy đua trên phao nổi để giành micro trả lời tên bài hát. Thử thách này tiếp tục mang đến những màn vật lộn không khoan nhượng giữa các thành viên. Thậm chí, cuộc chiến giành mic nhanh chóng trở thành "cuộc chiến... giành quần" khi các thành viên không ngại "chơi dơ", tạo ra nhiều khoảnh khắc "mắc cỡ" cho Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung.

576980226-122158378148424127-6723154534657740909-n.jpg

Cao trào của tập là trận xé bảng tên tranh huy hiệu “Già Gân”. Theo kế hoạch của ê-kíp, toàn bộ dàn cast phải “giả vờ thua” để Minh Hằng chiến thắng thắng. Trong giây phút ngỡ đã trở thành "huyền thoại", sự thật được tiết lộ đã khiến nữ ca sĩ "đứng hình" khiến các thành viên không khỏi hả hê.

photo-1762647616172-1762647616602203225601.jpg

Khán giả cũng nhanh chóng nhận ra, tập phát sóng tuần này được xây dựng tương tự tập 126 của Running Man bản Hàn - khi các thành viên cùng lừa khách mời là diễn viên Choi Jiwoo. Bên cạnh đó, nỗ lực biến hoá, thay đổi liên tục các hình thức gián điệp - một dấu ấn riêng xuyên suốt các tập phát sóng mùa 3 tính đến hiện tại - cũng được người xem đón nhận tích cực.

img-4844.jpg

Dàn cast chính tiếp tục "ghi điểm" bởi những mảng miếng lẫn độ lăn xả; trong khi đó, khách mời Minh Hằng với sự ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối khiến khán giả thích thú. Tuy nhiên, một số người xem cũng kỳ vọng chương trình sẽ đầu tư thay đổi, sáng tạo trong việc thiết kế các nhiệm vụ ẩn thay vì liên tục cài cắm gián điệp.

image.jpg
Thảo Ngân
#Running Man Vietnam #Minh Hằng #chương trình giải trí #trò chơi truyền hình #gián điệp #Minh Hằng bị lừa #Running Man Vietnam mùa 3

