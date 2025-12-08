Chuyện bàn tiệc Đêm hội Gào thét: Tổ hợp đẹp ồn nhất, "gãy" vì Dương Mịch ôm mỹ nhân

HHTO - Chẳng mấy khi được xem cả trăm nam thần - mỹ nữ tề tựu chung bàn tiệc, fan không bỏ sót bất cứ khoảnh khắc nào. Vương Sở Nhiên gây sốt với visual thần tiên hệ điều hành "vô tri". Sự thật nào phía sau clip "lấy phần" bánh kẹo mang về của Lưu Vũ Ninh?

Khán giả không tập trung vào kết quả của Đêm hội Gào thét iQIYI mà điểm sáng nhất mỗi năm là tương tác của các ngôi sao. Năm nay, chiếc bàn được đánh giá là tổ hợp nhan sắc đỉnh nhất gọi tên bộ tụ Chương Nhược Nam - Vương An Vũ - Điền Hi Vi - Hầu Minh Hạo - Ngao Thụy Bằng - Lý Lan Địch - Vương Sở Nhiên - Thừa Lỗi.

Không chỉ quay góc nào cũng là nam thần - mỹ nữ đang lên của màn ảnh, chiếc bàn này cũng là "bữa tiệc" của fan couple khi các ngôi sao đã/ đang hoặc sắp hợp tác được xếp ngồi cạnh nhau. Phía Vương Sở Nhiên - Thừa Lỗi - Ngao Thụy Bằng - Lý Lan Địch "hi hi ha ha" cả buổi, rôm rả đến mức Cnet cũng muốn ngồi "tám cùng", "cười chung với".

Góc bàn được nhận xét là ồn nhất Đêm hội Gào thét iQIYI 2025.

Vương Sở Nhiên gây choáng với nhan sắc từ thảm đỏ đến tiệc chính. Tuy nhiên, mỗi lần xem video là một lần fan bật cười bởi hành động "vô tri". Dự tiệc "chanh sả" nhưng cô mang theo một chiếc túi to đùng như đi họp nhóm cùng hội bạn, tìm thuốc nhỏ mắt rồi sau đó xách váy "cái bụp", từ "thần tiên tỉ tỉ" hóa "mỹ nữ lực điền".

Ở một bàn tiệc khác, fan cũng phát hiện Tống Tổ Nhi trò chuyện "tía lia" cùng Nhậm Gia Luân. Clip vài giây nhưng số meme từ biểu cảm của cô phải ra vài chục chiếc. Viral mạnh nhất phải kể đến biểu cảm hớn hở, thỏa mãn của Tống Tổ Nhi khi được Dương Mịch ôm trọn vào lòng. Hai đại mỹ nhân của Cbiz "tình thương mến thương", ai là người "gãy" trước?

Câu trả lời là người hâm mộ của 2 người. Tống Tổ Nhi thân thiết với "chị iu" Dương Mịch từ khi còn là diễn viên nhí.

Chuyện bàn tiệc Đêm hội Gào thét 2025 còn có khoảnh khắc Lưu Vũ Ninh được "túm gọn" lấy phần bánh kẹo. Một số người suy đoán anh đói bụng vì dự lễ quá lâu hoặc vì đồ ngon nên anh muốn lấy làm mẫu mua ăn dần. Tuy nhiên, sự thật được phòng làm việc tiết lộ không phải vậy. Anh để dành cho nhân viên và họ đã đăng bài "cảm ơn ông chủ" trên trang chính thức.

Từ nay đến đầu năm sau là mùa tiệc tùng của giới giải trí với sự kiện lớn nối tiếp nhau, fan không lo "đói content".