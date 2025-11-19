MAMA 2025: Rosé "ăn đậm" khó trượt Daesang, Hearts2Hearts dẫn trước CORTIS - ADP

HHTO - Năm nay, ban tổ chức lễ trao giải MAMA tăng tỉ lệ điểm giám khảo (từ 20 lên 40%) cho hạng mục "Nghệ sĩ xuất sắc nhất" (Daesang), cách thức đề cử lẫn tính điểm của "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất"... Đổi mới này có khiến kết quả MAMA 2025 lệch nhiều với dự đoán?

BLACKPINK là cái tên sở hữu nhiều đề cử nhất tại MAMA 2025 với 23 đề cử (bao gồm nhóm và cá nhân). Trong 4 đề cử với tư cách nhóm, BLACKPINK có khả năng thắng Fans' Choice Female. Các hạng mục khác có khả năng xướng tên các cô gái với tư cách nghệ sĩ solo hơn.

Jennie và Rosé là hai cái tên của BLACKPINK có nhiều đề cử cá nhân nhất. Với hiệu ứng bùng nổ toàn cầu kéo dài suốt 1 năm qua với APT. (kết hợp Bruno Mars), khả năng Rosé trắng tay tại MAMA 2025 là bằng không.

Năm ngoái, dù APT. không phát hành trong thời gian tính điểm của MAMA 2024﻿ nhưng cũng giúp Rosé và Bruno Mars cùng mang về giải phụ Global Sensation (Chấn động toàn cầu).

Trong các bảng dự đoán, trước hệ thống điểm digital (40%) và global (20%), APT. áp đảo các đối thủ ở hạng mục "Màn kết hợp xuất sắc nhất" (Best collaboration). Whiplash (aespa) và Golden (HUNTR/X) rất mạnh nhưng tổng điểm digital và global vẫn bị APT. bỏ xa ở hạng mục "Bài hát của năm" (Song of the year). Trừ khi lượt bình chọn của ban giám khảo có biến số lớn, nếu không, Rosé cùng APT. gần như thắng chắc Daesang này.

Nếu vụt mất Daesang "Bài hát của năm", Golden vẫn ăn chắc sẽ là chủ nhân của chiếc cúp Best OST.

toxic till the end của Rosé cũng là cái tên nặng ký cho hạng mục Best Vocal Performance Solo (Màn trình diễn vocal của nghệ sĩ solo xuất sắc nhất). Với khả năng ẵm cúp lớn như vậy, liệu Rosé có trực tiếp tham dự MAMA 2025 hay không? Khán giả vẫn hi vọng cô xuất hiện. Năm ngoái, cô được truyền thông xác nhận tham dự lễ trao giải cùng Bruno Mars vào sát ngày MAMA 2024 diễn ra, trong khi trước đó không có tên ở line-up chính thức.

APT. có tiềm năng lớn giúp Rosé mang về Daesang đầu tiên tại MAMA. - Nguồn: @kowatermelon

"Chị chị em em" BLACKPINK cạnh tranh nội bộ cực căng ở hạng mục "Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất" (Best female artist). Rosé đang dẫn đầu ở bảng dự đoán cuối cùng, nhưng Jennie cũng theo rất sát. 40% điểm từ hội đồng giám khảo sẽ mang tính quyết định. Kịch bản đẹp nhất sẽ là Rosé thắng Daesang "Bài hát của năm" và Jennie giành cúp "Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất".

Nguồn: @kowatermelon

Bên cạnh đó, like JENNIE đang sáng cửa ở hạng mục "Vũ đạo xuất sắc nhất) (Best choreography) và "Màn trình diễn dance xuất sắc nhất của nghệ sĩ nữ" (Best dance performace femal solo). MV ZEN cũng là cái tên nặng ký cho Best MV. Jennie còn có đề cử ở hạng mục "Màn kết hợp xuất sắc" và "Bài hát của năm" nhưng khả năng chiến thắng rất thấp.

﻿

G-Dragon được dự đoán thắng chắc "Màn trình diễn dance xuất sắc nhất của nghệ sĩ nam" với Too Bad. Nhưng ở hạng mục "Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất", anh và Jin (BTS) đang là hai cái tên "một chín một mười". "Nhóm nam/ nữ xuất sắc nhất" nghiêng về aespa hoặc IVE, SEVENTEEN hoặc Stray Kids.

Hai nhóm nam trên cũng đang là cái tên so găng mạnh nhất cho Daesang - "Album của năm" (Album of the Year). Liệu SEVENTEEN sẽ có năm thứ 3 liên tiếp thắng giải này? Daesang "Nghệ sĩ của năm" là hạng mục khó dự đoán nhất nhì tại MAMA 2025 khi Rosé, SEVENTEEN, aespa, Stray Kids, G-Dragon đang lọt vào Top 5 bảng thống kê theo 3 tiêu chí (digital, album sales, global). Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra ai để không có "cuộc chiến" nào sau khi công bố?

Daesang Fans' Choice of the Year (hay Worldwide Icon Of The Year) đã 7 năm thuộc về BTS (6 năm liên tiếp từ khi hạng mục này ra đời) hoặc thành viên BTS (Jimin - MAMA 2024). Đây là cuộc đua bình chọn và liệu các ARMY có thành công "giữ chuỗi"?

Ồn nhất kể từ khi công bố đề cử đến nay là hạng mục "Tân binh của năm" (Best New Artist). MAMA 2025 không tách ra nam/ nữ như thông lệ mà gộp lại. Thay đổi này từng gây tranh cãi là cố ý thiên vị cho nhóm co-ed của Teddy - ALLDAY PROJECT (ADP). Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thay đổi này là cần thiết bởi ADP là một trong những "tân binh khủng long" của năm qua.

Có thể MAMA 2025 sẽ trao 2 cúp cho hạng mục này để đảm bảo số lượng không đổi. Ngoài ADP là cái tên được nhiều người dự đoán sẽ ẵm cúp, CORTIS và Hearts2Hearts cũng là 2 gương mặt tiềm năng có trong top đầu bảng tổng điểm.

Tân binh nhà SM đang tạm dẫn đầu trước khi tính điểm ở 3 tiêu chí.

Danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại MAMA 2025.

Lễ trao giải MAMA 2025 sẽ tổ chức vào ngày 28 - 29/11 tại Hong Kong (Trung Quốc).