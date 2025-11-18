Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đôi bạn "hợp tần số" Mason Nguyễn - CONGB: Livestream ngẫu nhiên vẫn trò chuyện ăn ý

Thiện Dư
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dù "va" vào nhau "vô số lần tình cờ", Mason Nguyễn và CONGB đều thể hiện sự thân thiết, ăn ý một cách tự nhiên của mình.

Là cặp bạn thân được "đẩy thuyền" nhiệt tình nhất Anh Trai "Say Hi" mùa 2, CONGB và Mason Nguyễn có những khoảnh khắc thân thiết không chỉ trên truyền hình mà còn cả ngoài đời. Dù chỉ là một buổi livestream cùng nhau, chẳng chuẩn bị trước "kịch bản" nhưng MasonB vẫn khiến khán giả thích thú vì mức độ ăn ý, "cùng tần số" với nhau.

548046179-820131387189862-425340.jpg

Tối 17/11, Mason Nguyễn và CONGB vừa tiếp tục có buổi livestream trò chuyện chung trên mạng xã hội. Khi đang livestream bóc quà cùng người hâm mộ, theo yêu cầu "mời team Hermosa" cùng tham gia, CONGB đã gọi vào nhóm. Điều thú vị là trong khi các thành viên khác vì nhiều lý do không thể tham gia thì Mason Nguyễn dù không nhận cuộc gọi lại nhanh chóng tham gia livestream như thể "tâm linh tương thông".

photo-6116101702764137407-y.jpg
photo-6116101702764137406-y.jpg
Mason Nguyễn vội lên livestream của CONGB dù chưa kịp "đổi giao diện".

Sau đó, cặp "bài trùng" của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 có những tương tác qua lại vô cùng hài hước. Mason Nguyễn "ngoan ngoãn" phân bua trước những lời phàn nàn và đáp lại những yêu cầu của bạn, từ chuyện Mason Nguyễn chưa bật camera, hay sửa cách gọi fan CONGB là "con kỳ lân".

Có lẽ vì cùng tuổi và gắn bó với nhau ngay từ tập 1 của chương trình nên Mason Nguyễn và CONGB trò chuyện vô cùng tự nhiên, ăn ý không khác gì tri kỷ. Khi livestream có tình trạng mất kết nối, CONGB nhanh trí đổ cho điện thoại của Mason Nguyễn và nhận cử chỉ "cảnh cáo" từ anh chàng. Hoặc, lúc CONGB mời nhầm Mason Nguyễn "pha ke" vào cuộc trò chuyện, "bản auth" còn tỏ ý hờn mát, khiến người xem dở khóc dở cười theo.

Cuộc trò chuyện bất chợt nhưng thú vị của MasonB. Nguồn: @nqlinh.msb

Đã vậy, khi hát lại ca khúc If của Anh trai Vũ Cát Tường, CONGB còn đổi danh xưng thành "Em" thay vì "Anh" như bản gốc, khiến nhiều khán giả thích thú, đặc biệt là khi Mason Nguyễn cũng đang ngồi thưởng thức. Song, một số cư dân mạng cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp dễ thương và CONGB có lẽ đang cover phiên bản của Lâm Bảo Ngọc trong Giọng Hát Việt.

CONGB hát cho Mason Nguyễn và khán giả nghe bài If. Nguồn: @tiintrending

Cho đến hiện tại, cả Mason Nguyễn và CONGB đều đang đi tiếp hành trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2 của mình và là hai trong số những ứng cử viên sáng giá cho vòng Chung kết. Tuy nhiên, nếu CONGB đang có thứ hạng an toàn, thậm chí nhiều khả năng lọt đội hình Best 5 sau cùng, thì Mason Nguyễn có hạng thấp hơn, được người hâm mộ trông chờ sẽ bứt phá tại Live Stage 4.

577169022-1419546496508472-8084345519300458711-n.jpg
579418248-1424061222723666-6180242236354416939-n.jpg
MasonB liệu có cùng nhau bước vào Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2?
banner.jpg
Thiện Dư
#Mason Nguyễn #CONGB #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi" #MasonB

