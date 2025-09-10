Chị Đẹp Mỹ Linh cất tiếng hát tại sự kiện văn hóa toàn cầu ở Nhật Bản

HHTO - Tại Triển lãm Thế giới Expo 2025 đang diễn ra ở Osaka, Nhật Bản, ca sĩ Mỹ Linh đã có màn trình diễn đặc biệt trong khuôn khổ ngày Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên một diva nhạc Việt góp giọng trong sự kiện văn hóa toàn cầu 5 năm mới tổ chức một lần, nơi hội tụ hơn 170 quốc gia và đã đón hơn 30 triệu lượt khách tham quan. Sự kiện lần này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan, các đoàn ngoại giao và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Với sự nghiệp hơn 30 năm ca hát, Mỹ Linh được chọn là gương mặt đại diện âm nhạc Việt Nam tại Expo. Trong một không gian được thiết kế đậm bản sắc dân tộc, Diva Mỹ Linh đã trình diễn ca khúc If we hold on together. Tiết mục của chị đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, mang đến cho bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, gần gũi và tràn đầy năng lượng nghệ thuật.

Mỹ Linh chia sẻ, cô mong muốn thông qua âm nhạc - ngôn ngữ không biên giới - để gửi lời chào từ Việt Nam đến bạn bè khắp nơi. Bài hát như một lời khẳng định rằng nếu chúng ta luôn tin tưởng, giữ vững ước mơ và hy vọng, thì những điều tốt đẹp sẽ thành hiện thực - dù cho phải trải qua khó khăn hay bóng tối.

Sức mạnh của sự gắn bó: “If we hold on together” nghĩa là nếu chúng ta nắm chặt tay nhau, đồng hành cùng nhau, thì không gì là không thể vượt qua. Tình bạn, tình yêu và sự đoàn kết chính là điểm tựa lớn nhất. Bài hát vừa mang tính khích lệ tinh thần cá nhân, vừa là lời nhắn gửi về tình người.

Màn trình diễn tại Osaka Expo 2025 cũng mở đầu cho hành trình Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025, chuỗi lưu diễn châu Á của Mỹ Linh cùng gia đình và ê-kíp. Mỹ Linh sẽ tiếp tục với đêm nhạc tại Tokyo vào ngày 14/9, trước khi đến Hàn Quốc vào tháng 10.