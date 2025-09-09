Dương Domic hé lộ ngày mở bán vé fan meeting, Dopamine bất ngờ vì "thuyết âm mưu"

Sau khi công bố thông tin về fan meeting đầu tiên DOMIE HOMIE – 2025 Dương Domic’s Fan Meeting in HANOI, Dương Domic cũng đã nhanh chóng công bố thời điểm mở bán vé chính thức. Đáng chú ý, ngày bán vé lại khiến cộng đồng Dopamine - người hâm mộ của Dương Domic thích thú và tò mò, vì ẩn chứa nhiều "thông điệp vũ trụ" thú vị.

Fan meeting của Dương Domic được trông chờ

Theo thông báo chính thức, vé cho DOMIE HOMIE – 2025 Dương Domic’s Fan Meeting in HANOI sẽ được mở bán từ 12h00 ngày 9/9/2025. Ngay sau đó, các Dopamine đã nhanh chóng lý giải những ẩn ý về con số 9/9 này. Ngày này được cho là ngày tam cửu (9/9/9) khi các con số trong ngày, tháng và năm đều quy về số 9: ngày 9, tháng 9, và năm 2025 (2+0+2+5 = 9) hay năm số 9. Thậm chí, tổng của 9+9+2+0+2+5=27, và 2+7 cũng cho ra con số 9, trùng với năm thế giới số 9.

Trong thần số học, số 9 mang ý nghĩa mạnh mẽ, tượng trưng cho chu kỳ kết thúc và khởi đầu mới, đánh dấu sự hoàn tất của một giai đoạn, mở ra cơ hội buông bỏ những điều cũ để bắt đầu hành trình mới. Theo fan phân tích, đây là thời điểm lý tưởng để Dương Domic khởi động chuỗi fan meeting tại Hà Nội và các tỉnh thành khác, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp.

Các Dopamine thích thú với ẩn ý của ngày 9/9. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, số 9 còn được cho là gắn liền với lòng trắc ẩn, sự tha thứ và tình cảm chân thành, cũng là giá trị mà Dương Domic và Dopamine hướng tới trong mối quan hệ gắn bó giữa thần tượng và người hâm mộ. Chưa kể, 9/9 hằng năm còn là ngày "săn sale" lớn, mang đến nhiều ưu đãi khủng. Sự trùng hợp này khiến người hâm mộ càng thêm phấn khích, coi ngày 9/9 như một thời khắc mang tính biểu tượng, đánh dấu "chuyến tàu mới" trong hành trình âm nhạc của Dương Domic.

Dương Domic "lột xác" ngoạn mục kể từ Anh Trai "Say Hi"

Mặt khác, đây còn là thời điểm gần tròn 1 năm Dương Domic bứt phá trong Anh Trai "Say Hi" với tư cách nghệ sĩ solo, thông qua ca khúc Tràn Bộ Nhớ. Từ một nghệ sĩ underground, anh vụt sáng thành hiện tượng, liên tục cho ra lò những bản hit thống trị BXH, mang về nhiều giải thưởng danh giá như Làn Sóng Xanh, Cống Hiến... Vì vậy người hâm mộ không khỏi háo hức khi Dương Domic tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp, như một cột mốc mở đầu cho những ca khúc mới trong tương lai. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 20/9/2025 tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình, Hà Nội.