F4 Em Xinh: Quỳnh Anh Shyn - Mỹ Mỹ thân thiết, Bích Phương - Orange có điểm chung

Lan Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - Hội F4 Em Xinh gồm Quỳnh Anh Shyn, Bích Phương, Orange, Mỹ Mỹ gây sốt khi thân thiết bất ngờ, netizen mong lập girlgroup mới vì hội tụ ngoại hình lẫn tài năng.

Thời gian gần đây, chuyến du lịch của hội Em Xinh gồm Quỳnh Anh Shyn, Bích Phương, Orange và Mỹ Mỹ đã trở thành tâm điểm chú ý. Đáng chú ý hơn, cả nhóm còn khiến dân tình thích thú khi phát hiện ra một sự trùng hợp thú vị, “không hẹn mà gặp” khi cả bốn nàng đều đã có “nửa kia”.

552610888-1378551286964049-8815023204811159768-n.jpg
Chuyến "du lịch nghỉ dưỡng" của bốn Em Xinh gây chú ý.

Trong loạt ảnh được các nữ nghệ sĩ đăng tải, nhan sắc rực rỡ của hội F4 Em Xinh nhanh chóng trở thành tâm điểm, đến mức netizen còn gọi vui nhóm là “bộ tứ visual” bởi cả bốn đều sở hữu nhan sắc nổi bật trong chương trình.

550214993-1378551640297347-8666389083978605582-n.jpg

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật, hội F4 Em Xinh còn khiến netizen bất ngờ bởi độ “hợp rơ”. Ít ai ngờ rằng, sau chương trình, bốn cô gái lại trở nên thân thiết và gắn bó. Đặc biệt, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý khi là một trong số ít tài khoản được Bích Phương nhấn follow - một chi tiết nhỏ nhưng đủ để chứng minh mối quan hệ thân thiết.

exsh-bich-phuong.jpg
Trong dàn Em Xinh, mối quan hệ giữa Quỳnh Anh Shyn - Bích Phương vốn thân thiết từ lâu.

Không chỉ vậy, bộ ba Orange - Mỹ Mỹ - Quỳnh Anh Shyn cũng từng gây xôn xao trong Em Xinh "Say Hi" với loạt khoảnh khắc tương tác đầy thú vị. Mỹ Mỹ còn bị netizen đùa rằng “một chân đạp hai thuyền” khi vừa được “đẩy” với Orange dưới cái tên đáng yêu “Song Mỹ”, vừa liên tục “nổ hint” cùng Quỳnh Anh Shyn - nửa còn lại của “cặp đôi USUK”.

548608918-18528038143062205-6208566963766433286-n.jpg
552689669-18530327020062205-2696855576870788569-n.jpg
Mỹ Mỹ đứng giữa "bùng binh" Orange - Quỳnh Anh Shyn.

Trong bộ tứ F4 Em Xinh, Orange là thành viên duy nhất chưa từng cùng team với ba cô gái còn lại. Trong khi đó, Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn và Bích Phương đã từng có dịp hợp sức trên sân khấu Live stage 4, cùng nhau mang đến phần trình diễn ấn tượng qua loạt ca khúc như Cách (Yêu Đúng) ĐiệuBắc Thang Lên Hỏi Ông Trời.

Bích Phương - Mỹ Mỹ - Quỳnh Anh Shyn thân thiết hậu Live stage 4.
546476976-18528038161062205-74312832066779076-n.jpg
Dù chưa từng chung đội nhưng Bích Phương luôn là "chấp niệm" của Orange﻿.

Thậm chí, nhiều netizen còn hào hứng đề xuất 4 Em Xinh lập hẳn một girlgroup mới để làm nhạc, khi vô tình mỗi người đều sở hữu thế mạnh riêng: Mỹ Mỹ được ví như “cỗ máy nhảy”, Bích Phương là giọng ca "bảo chứng", Orange nổi bật với khả năng sáng tác, trong khi Quỳnh Anh Shyn lại có khiếu về concept.

554821957-1353920079864054-2901620855430337482-n.jpg
Netizen mong chờ một girlgroup mạnh chào đời sau chuyến đi chơi này.
"Dream team" của Orange cũng có Mỹ Mỹ và Bích Phương.

Netizen cho rằng lí do hội F4 Em Xinh “hợp rơ” đến bất ngờ vì một điểm chung thú vị: Cả bốn người đều đang "có tình yêu". Theo đó, trong chuyến du lịch vừa qua, "tình tin đồn" của Orange là wokeup, cặp đôi vừa được giải Best OTP Bích Phương - Tăng Duy Tân, hay "lò vi sóng" của Mỹ Mỹ cùng xuất hiện trong một bức ảnh chụp chung khiến netizen phấn khích.

1758933801317.jpg
Đặc điểm được cho là "điểm chung" của bốn Em Xinh chính là "có người yêu".
image-2.jpg
Lan Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp
#Em Xinh #Quỳnh Anh Shyn #Orange #Bích Phương #Mỹ Mỹ #du lịch #hint tình cảm

