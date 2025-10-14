Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Tân Binh Toàn Năng tập 2: Đông Quan rớt hạng, vị trí "em út" và host gây khó hiểu

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dù giành chiến thắng trước 8TURN tại Công diễn 1, tập 2 Tân Binh Toàn Năng vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Hồ Đông Quan bất ngờ rớt xuống hạng 9, trong khi đó trò chơi và host của chương trình cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sau chiến thắng tại Công diễn 1 trước 8TURN, các Tân Binh Thăng Cấp chuẩn bị bước vào Công diễn 2, đối đầu với hai nhóm nhạc quốc tế là JustB (Hàn Quốc) và Kid Phenomenon (Nhật Bản). Thế nhưng, tập 2 của Tân Binh Toàn Năng lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều của khán giả.

Tranh cãi vị trí "maknae" (em út)

Sau khi tập 2 lên sóng đã xuất hiện nhiều tranh luận xoay quanh trò chơi kiểm tra độ hiểu nhau giữa các tân binh. 11 tân binh được chia làm hai đội và phải xếp tên mỗi người vào các vị trí trong nhóm như Main Rapper, Sub Rapper, Lead Vocal

Điều gây ra tranh cãi là ê-kíp đưa vị trí "maknae" (em út) - vốn là xếp hạng về độ tuổi - đặt cạnh các vị trí chuyên môn. Mỗi vị trí chỉ được chọn một người khiến kết quả cuối cùng có phần gượng ép.

Nhà sản xuất Toàn Năng SOOBIN cũng đồng tình rằng một tân binh có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Nguồn: Since 2025.

Dù vậy, một bộ phận khán giả nhìn nhận tích cực hơn, cho rằng trò chơi chỉ mang tính giải trí, nhằm gắn kết các thành viên. Theo phần lớn người xem, ê-kíp vẫn nên rút kinh nghiệm nhằm tạo ra những trò chơi với luật chơi thú vị, phù hợp hơn.

Hồ Đông Quan bất ngờ rớt hạng

Cũng trong tập 2, Hồ Đông Quan - người vốn luôn giữ top đầu bình chọn - tụt xuống hạng 9, khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Anh được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí center, sở hữu kỹ năng toàn diện và phong độ ổn định trong Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn.

Trong phần thi Vacation ở Công diễn 1, Đông Quan tiếp tục chứng minh năng lực ổn định khi hoàn thành trọn vẹn tiết mục. So với ba người đồng đội, anh được đánh giá có phần nhỉnh hơn về khả năng trình diễn và làm chủ vũ đạo.

image.jpg
Kết quả bảng điểm cá nhân sau Công diễn 1 trở thành chủ đề bàn luận của các khán giả. Ảnh: BTC.

Nhiều người cho rằng kết quả dựa hoàn toàn vào bình chọn của khán giả xem trực tiếp Công diễn sẽ tạo lợi thế cho những tân binh có lượng fan lớn. Dù không tránh khỏi sự hụt hẫng, tân binh 99-line vẫn chọn cách lấy kết quả này làm động lực để cố gắng nhiều hơn trong những vòng thi sắp tới.

Hồ Đông Quan đã có phần trình diễn trọn vẹn trong Công diễn 1. Nguồn: BTC.

Host công bố kết quả - có cần thiết hay không?

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của host Thảo Tâm trong tập 2 cũng tạo ra nhiều tranh luận. Một bộ phận cho rằng show sống còn thường chỉ cần mentor dẫn dắt - ở đây là NSX SOOBIN - và khách mời biểu diễn, nên việc thêm MC riêng là không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, một số người xem lại đồng tình với các tân binh rằng sự xuất hiện của Thảo Tâm mang đến "làn gió mới", giúp không khí bớt căng thẳng mỗi lần công bố kết quả.

531781512-749825851127668-7620064363247831988-n.jpg
Khán giả tò mò về vai trò của Thảo Tâm trong Tân Binh Toàn Năng. Ảnh: FBNV.
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Vân Anh
#tân binh toàn năng #tân binh toàn năng tập 2 #tân binh toàn năng công diễn 1 #tân binh toàn năng 8turn #hồ đông quan #hồ đông quan tân binh toàn năng

Xem thêm

Cùng chuyên mục