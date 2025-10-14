Tân Binh Toàn Năng tập 2: Đông Quan rớt hạng, vị trí "em út" và host gây khó hiểu

HHTO - Dù giành chiến thắng trước 8TURN tại Công diễn 1, tập 2 Tân Binh Toàn Năng vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Hồ Đông Quan bất ngờ rớt xuống hạng 9, trong khi đó trò chơi và host của chương trình cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sau chiến thắng tại Công diễn 1 trước 8TURN, các Tân Binh Thăng Cấp chuẩn bị bước vào Công diễn 2, đối đầu với hai nhóm nhạc quốc tế là JustB (Hàn Quốc) và Kid Phenomenon (Nhật Bản). Thế nhưng, tập 2 của Tân Binh Toàn Năng lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều của khán giả.

Tranh cãi vị trí "maknae" (em út)

Sau khi tập 2 lên sóng đã xuất hiện nhiều tranh luận xoay quanh trò chơi kiểm tra độ hiểu nhau giữa các tân binh. 11 tân binh được chia làm hai đội và phải xếp tên mỗi người vào các vị trí trong nhóm như Main Rapper, Sub Rapper, Lead Vocal…

Điều gây ra tranh cãi là ê-kíp đưa vị trí "maknae" (em út) - vốn là xếp hạng về độ tuổi - đặt cạnh các vị trí chuyên môn. Mỗi vị trí chỉ được chọn một người khiến kết quả cuối cùng có phần gượng ép.

Nhà sản xuất Toàn Năng SOOBIN cũng đồng tình rằng một tân binh có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Nguồn: Since 2025.

Dù vậy, một bộ phận khán giả nhìn nhận tích cực hơn, cho rằng trò chơi chỉ mang tính giải trí, nhằm gắn kết các thành viên. Theo phần lớn người xem, ê-kíp vẫn nên rút kinh nghiệm nhằm tạo ra những trò chơi với luật chơi thú vị, phù hợp hơn.

Hồ Đông Quan bất ngờ rớt hạng

Cũng trong tập 2, Hồ Đông Quan - người vốn luôn giữ top đầu bình chọn - tụt xuống hạng 9, khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Anh được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí center, sở hữu kỹ năng toàn diện và phong độ ổn định trong Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn.

Trong phần thi Vacation ở Công diễn 1, Đông Quan tiếp tục chứng minh năng lực ổn định khi hoàn thành trọn vẹn tiết mục. So với ba người đồng đội, anh được đánh giá có phần nhỉnh hơn về khả năng trình diễn và làm chủ vũ đạo.

Kết quả bảng điểm cá nhân sau Công diễn 1 trở thành chủ đề bàn luận của các khán giả. Ảnh: BTC.

Nhiều người cho rằng kết quả dựa hoàn toàn vào bình chọn của khán giả xem trực tiếp Công diễn sẽ tạo lợi thế cho những tân binh có lượng fan lớn. Dù không tránh khỏi sự hụt hẫng, tân binh 99-line vẫn chọn cách lấy kết quả này làm động lực để cố gắng nhiều hơn trong những vòng thi sắp tới.

Hồ Đông Quan đã có phần trình diễn trọn vẹn trong Công diễn 1. Nguồn: BTC.

Host công bố kết quả - có cần thiết hay không?

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của host Thảo Tâm trong tập 2 cũng tạo ra nhiều tranh luận. Một bộ phận cho rằng show sống còn thường chỉ cần mentor dẫn dắt - ở đây là NSX SOOBIN - và khách mời biểu diễn, nên việc thêm MC riêng là không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, một số người xem lại đồng tình với các tân binh rằng sự xuất hiện của Thảo Tâm mang đến "làn gió mới", giúp không khí bớt căng thẳng mỗi lần công bố kết quả.