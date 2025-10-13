Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Mai Ngô bị MC Thanh Thanh Huyền gài đu trend "Em ngó gì chị đó Mai", ứng xử bất ngờ

Thiện Dư

HHTO - Mai Ngô và MC Thanh Thanh Huyền có màn đu trend "Em ngó gì chị đó Mai" hài hước tại đêm Chung kết Vietnam's Next Top Model 2025.

Sau hơn 2 tháng diễn ra, chương trình Vietnam's Next Top Model 2025 đã chính thức đi đến hồi kết vào tối 12/10. Bên cạnh việc tìm ra chủ nhân ngôi vị Quán quân mùa giải này, Vietnam's Next Top Model 2025 còn gây chú ý bởi những khoảnh khắc hậu trường thú vị, trong số đó là màn "tung hứng" giữa Mai Ngô và MC Thanh Thanh Huyền.

chung-ket-vietnams-next-top-mode.jpg

Trong lúc chờ chương trình tiếp tục, MC Thanh Thanh Huyền đã tranh thủ đi phỏng vấn một số khách mời để "câu giờ". Sau khi trò chuyện cùng Cao Ngân, nữ MC nhanh trí chuyển sang vị trí của Mai Ngô, sẵn tiện đu trend "Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai?" gây sốt những ngày qua.

Màn bắt trend của Thanh Thanh Huyền và Mai Ngô.

Thanh Thanh Huyền hỏi "Nãy Huyền phỏng vấn Cao Ngân, Mai ngó gì Huyền đó Mai?", khiến Mai Ngô vô cùng bất ngờ. Thế nhưng sau đó cô nàng đã nhanh chóng "bắt sóng" với Thanh Thanh Huyền, hưởng ứng lại với câu đáp "Huyền tự hiểu đi ha", đúng với câu thoại trong phim Mai đang "làm mưa làm gió".

6298809890708851586.jpg
6298809890708851585.jpg

Cả hai người đẹp tiếp tục trò chuyện trong giây lát với mục đích "câu giờ" cho chương trình, theo đúng như Thanh Thanh Huyền chia sẻ. Khoảnh khắc này nhanh chóng được quan tâm và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, trong đó cả Mai Ngô và Thanh Thanh Huyền đều được khen là duyên dáng, dễ thương.

2.jpg
1.jpg
Cư dân mạng thích thú trước màn tương tác của Mai Ngô và Thanh Thanh Huyền.

Trong đêm Chung kết Vietnam's Next Top Model 2025, ngôi vị Quán quân đã chính thức thuộc về thí sinh Lại Mai Hoa, sinh năm 2005. Sở hữu chiều cao 1m84 cùng thân hình chuẩn người mẫu, Mai Hoa nhanh chóng được chú ý khi chiến thắng cuộc thi Top Model Online trước đó, trở thành thí sinh đầu tiên bước vào nhà chung. Cô giành được bức hình đẹp nhất ở các tập 5 và 8, cho thấy tiềm năng trở thành Quán quân bên cạnh các thí sinh mạnh khác như Bảo Ngọc, Mỹ Ngân, Giang Phùng...

thanh-hang-nghen-ngao-mai-hoa-da.jpg
Mai Hoa đăng quang ngôi vị Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025.
image.jpg
Thiện Dư
#Mai Ngô #Thanh Thanh Huyền #Vietnam's Next Top Model 2025 #Vietnam's Next Top Model #Mai

Xem thêm

Cùng chuyên mục