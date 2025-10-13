Mai Ngô bị MC Thanh Thanh Huyền gài đu trend "Em ngó gì chị đó Mai", ứng xử bất ngờ

Sau hơn 2 tháng diễn ra, chương trình Vietnam's Next Top Model 2025 đã chính thức đi đến hồi kết vào tối 12/10. Bên cạnh việc tìm ra chủ nhân ngôi vị Quán quân mùa giải này, Vietnam's Next Top Model 2025 còn gây chú ý bởi những khoảnh khắc hậu trường thú vị, trong số đó là màn "tung hứng" giữa Mai Ngô và MC Thanh Thanh Huyền.

Trong lúc chờ chương trình tiếp tục, MC Thanh Thanh Huyền đã tranh thủ đi phỏng vấn một số khách mời để "câu giờ". Sau khi trò chuyện cùng Cao Ngân, nữ MC nhanh trí chuyển sang vị trí của Mai Ngô, sẵn tiện đu trend "Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai?" gây sốt những ngày qua.

Màn bắt trend của Thanh Thanh Huyền và Mai Ngô.

Thanh Thanh Huyền hỏi "Nãy Huyền phỏng vấn Cao Ngân, Mai ngó gì Huyền đó Mai?", khiến Mai Ngô vô cùng bất ngờ. Thế nhưng sau đó cô nàng đã nhanh chóng "bắt sóng" với Thanh Thanh Huyền, hưởng ứng lại với câu đáp "Huyền tự hiểu đi ha", đúng với câu thoại trong phim Mai đang "làm mưa làm gió".

Cả hai người đẹp tiếp tục trò chuyện trong giây lát với mục đích "câu giờ" cho chương trình, theo đúng như Thanh Thanh Huyền chia sẻ. Khoảnh khắc này nhanh chóng được quan tâm và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, trong đó cả Mai Ngô và Thanh Thanh Huyền đều được khen là duyên dáng, dễ thương.

Cư dân mạng thích thú trước màn tương tác của Mai Ngô và Thanh Thanh Huyền.

Trong đêm Chung kết Vietnam's Next Top Model 2025, ngôi vị Quán quân đã chính thức thuộc về thí sinh Lại Mai Hoa, sinh năm 2005. Sở hữu chiều cao 1m84 cùng thân hình chuẩn người mẫu, Mai Hoa nhanh chóng được chú ý khi chiến thắng cuộc thi Top Model Online trước đó, trở thành thí sinh đầu tiên bước vào nhà chung. Cô giành được bức hình đẹp nhất ở các tập 5 và 8, cho thấy tiềm năng trở thành Quán quân bên cạnh các thí sinh mạnh khác như Bảo Ngọc, Mỹ Ngân, Giang Phùng...