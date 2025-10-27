Album "Dear Min": Khi MIN viết thư cho những vết thương trong trái tim mình

HHTO - Dear Min là một bản ghi âm chân thật về những cảm xúc riêng tư, nơi MIN chọn kể chuyện bằng sự tinh tế và nhẹ nhàng. Album khép lại như một lời tự sự dịu dàng, phản chiếu một giai đoạn lắng đọng trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ.

Ngày 22/10, MIN chính thức phát hành album phòng thu thứ hai mang tên Dear Min, đánh dấu sự trở lại sau album đầu tay 50/50. Nữ ca sĩ đồng thời ra mắt Visual Stage cho toàn bộ các ca khúc, mang đến cho khán giả một trải nghiệm trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Ngay sau khi phát hành, các bài hát trong album nhanh chóng tiến vào nhiều bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam như Apple Music.

MIN chính thức phát hành album "Dear Min" sau thời gian im ắng.

Tháng 10/2025 dường như là thời điểm các nữ nghệ sĩ Việt Nam cùng hòa mình vào những xúc cảm chơi vơi, đượm buồn. Nếu Giữa Một Vạn Người của Phùng Khánh Linh đào sâu vào những nỗi đau, thì Dear Min lại chọn cách xoa dịu vết thương lòng bằng hành trình chữa lành nhẹ nhàng trải dài xuyên suốt 10 ca khúc mang màu sắc Synth Pop và R&B.

Visual Stage của Dear Min.

Dear Min không đột phá so với những gì MIN làm trước đó, nữ ca sĩ chỉ đơn giản là phát huy những gì bản thân đã từng làm tốt với những âm thanh trong trẻo bắt tai như Cà Phê hay Vì Yêu Cứ Đâm Đầu. Đặc biệt, thay vì chạy theo xu hướng những ca khúc ngắn dễ viral trên TikTok, MIN vẫn trung thành với cấu trúc bài hát truyền thống với hầu hết các ca khúc có độ dài từ 3 đến hơn 4 phút (ngoại trừ phần intro và interlude).

Dear Min dài hơn 30 phút với 10 ca khúc.

Album mở đầu với fragile - bản intro vỏn vẹn 30 giây phủ đầy những tiếng piano mơ màng, MIN khéo léo tạo nên bầu không khí dẫn dắt cho toàn bộ trải nghiệm nghe. Ngay sau đó, Quá Muộn vang lên như một khởi đầu hoàn hảo khiến kỳ vọng của khán giả lập tức được đẩy lên cao.

Quá Muộn là một bản nhạc Pop chuẩn mực: Dễ nghe, dễ nghiện nhưng vẫn chứa đựng nhiều cảm xúc. Những dải âm thanh Synth đẹp đẽ là điểm đáng khen của ca khúc và sẽ là yếu tố sẽ theo xuyên suốt người nghe trong phần còn lại của album.

Dear Min có một mở đầu vừa đủ để khiến người nghe hứng thú.

Tiếp nối mạch cảm xúc là LOSER - màn kết hợp cùng ban nhạc Chillies và ca khúc phải viết bao nhiêu bản tình ca. Cả hai đều giữ vững nhịp độ và bầu không khí mà album đã xây dựng từ đầu, với những lớp âm thanh tương đồng và êm dịu. Tuy nhiên, chính sự đồng nhất này lại khiến tổng thể trở nên hơi bằng phẳng.

Thời lượng hơn 4 phút ở mỗi ca khúc vô tình bộc lộ điểm yếu khi việc thiếu đi điểm nhấn khiến cảm giác nghe dần lê thê dù album vẫn chưa đi được nửa chặng đường. Dù vậy, nếu tách riêng từng bài hát khỏi tổng thể album, cả hai vẫn giữ được chất lượng tốt và dễ dàng chinh phục người nghe.

Thời lượng hơn 4 phút ở mỗi ca khúc vô tình bộc lộ điểm yếu.

Dear Min dường như “chạm nóc” ở phần giữa album, khi hai ca khúc xuất sắc nhất xuất hiện liền kề nhau. Chế Độ Im Lặng nổi bật hẳn so với những bài trước đó nhờ nhịp độ nhanh hơn, gấp gáp hơn và năng lượng được đẩy lên rõ rệt. Phần chuyển từ verse sang điệp khúc được xử lý uyển chuyển trên nền Synth ngày càng dày tạo cảm giác cao trào tự nhiên. Đoạn điệp khúc tuy không bùng nổ theo kiểu “xập xình” nhưng lại đủ sức viral nhờ sự cuốn hút và gây nghiện, giúp ca khúc bật hẳn lên giữa tổng thể album.

Chế Độ Im Lặng là một khoảnh khắc ấn tượng của album.

Ngay sau Chế Độ Im Lặng là Điều Em Khó Nói - một ca khúc tưởng chừng sẽ đưa người nghe trở lại với những giai điệu da diết, nhẹ nhàng ở phần đầu album nhưng lại bất ngờ “bẻ lái” ở đoạn điệp khúc cuối bằng một cú drop dữ dội. Những lớp âm thanh dày, nhiễu và đầy kịch tính khiến người nghe dễ liên tưởng đến Happier Than Ever của Billie Eilish hay vampire của Olivia Rodrigo. Tuy vậy, đoạn drop này sẽ “đã” hơn nếu được kéo dài hơn một chút để nhạc cụ có thêm không gian bung tỏa thì cảm xúc của người nghe hẳn sẽ được trọn vẹn hơn.

MIN gây bất ngờ với Điều Em Khó Nói.

Được xem là một album mang tính riêng tư, như một bức thư MIN gửi đến bản thân, Dear Min vẫn chứa đựng những khoảnh khắc dễ viral. chẳng phải tình đầu sao đau đến thế là một sản phẩm đạt được điều đó và nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Bài hát không mang yếu tố đột phá, nó đơn giản là MIN trong phiên bản quen thuộc nhất: Nhẹ nhàng, vừa đủ chill và dễ chịu. Giọng rap trầm ấm của Dangrangto cùng phần độc tấu saxophone đầy cảm xúc của Antransax khiến ca khúc vốn đã chill nay lại càng thêm "dịu keo", phù hợp với thị hiếu số đông người nghe hiện nay.

chẳng phải tình đầu sao đau đến thế nhận về sự yêu thích của khán giả.

Các ca khúc trong Dear Min nhìn chung chưa đạt được sự đồng đều về chất lượng và thiếu những điểm nhấn đủ mạnh để tạo nên một tổng thể thật ấn tượng. (từng là) Boyfriend, Girlfriend được chọn làm ca khúc mở đường nhưng lại chưa thực sự hoàn thành tốt vai trò đó. Bài hát mang tiết tấu sôi động, cố gắng khơi gợi cảm giác hoài niệm với những âm thanh Pop EDM tuy nhiên hiệu quả đạt được vẫn chưa trọn vẹn. Kết hợp với Có Em Là Nhà, hai bài hát khép lại album bằng một cái kết khá an toàn, thậm chí có phần nhạt nhòa so với kỳ vọng mà MIN đã tạo ra ở phần giữa album.

(từng là) Boyfriend, Girlfriend là giây phút khá yếu so với tổng thể.

Dear Min ghi điểm ở phần phối khí khi các ca khúc đều được bao phủ bởi những lớp Synth đẹp đẽ, tạo nên nhiều khoảnh khắc âm thanh ấn tượng. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để khiến album trở nên thật sự đáng nhớ. Điều đáng tiếc nhất nằm ở cách thể hiện của MIN - giọng hát đầy cảm xúc của cô vẫn cuốn hút ở những phút đầu nhưng lại thiếu sự biến hóa giữa các ca khúc. Ngay cả trong những đoạn cao trào khi âm thanh đạt đỉnh điểm, nữ ca sĩ vẫn chưa đẩy giọng hát lên đến mức bùng nổ.

Giọng hát của MIN chưa thật sự biến hóa giữa các ca khúc.

Dù vậy, Dear Min vẫn là một album đáng để lắng nghe, vẫn là một MIN quen thuộc, nhưng trưởng thành và trầm lắng hơn. Lần này, cô không còn mải miết tìm kiếm những khoảnh khắc viral hay những bản hit dễ nghe mà chọn cách làm âm nhạc cho chính mình và những người thực sự đồng cảm, yêu thương cô. Đây là một MIN chân thành, dịu dàng và thành thật hơn bao giờ hết trong âm nhạc.