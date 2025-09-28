Vie - Doja Cat: Khép lại chất “quái”, mở ra chương mới đậm chất trưởng thành

HHTO - Với sắc màu Disco Pop pha Funk đậm chất thập niên 80, Vie mang đến một Doja Cat trưởng thành hơn nhưng cũng an toàn và dễ tiếp cận hơn. Album hòa quyện giữa nhịp điệu sôi động và những khoảnh khắc lắng đọng, khép lại bằng những dư âm day dứt.

Ngày 26/9, Doja Cat chính thức trở lại với album phòng thu thứ 5 mang tên Vie. Đây là dự án nhạc Pop tiếp theo của nữ ca sĩ kể từ album Planet Her (2021). Cô tiết lộ rằng tiêu đề Vie được lấy từ tiếng Pháp, nghĩa là “cuộc sống”, nhằm nhấn mạnh thông điệp: Tình yêu là yếu tố không thể thiếu để cuộc sống trọn vẹn.

Doja Cat chính thức phát hành album Vie.

Album bao gồm 15 ca khúc mang màu sắc Synth Pop, Disco Funk và R&B, gợi nhắc đến những âm hưởng rực rỡ của thập niên 80 - dòng nhạc đã góp phần tạo dựng tên tuổi cho Doja Cat. Dù vậy, với Vie, nữ ca sĩ đã tạm khép lại chặng đường hợp tác cùng Yeti Beats, producer gắn liền với các bản hit Kiss Me More hay Woman. Đáng chú ý, dự án này đánh dấu lần đầu Doja Cat bắt tay cùng Jack Antonoff - nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng với thể loại Synth Pop.

Album bao gồm 15 ca khúc mang màu sắc Synth Pop, Disco Funk và R&B.

Ca khúc Cards mở đầu album là một lựa chọn hoàn hảo để tạo không khí điện ảnh cho toàn bộ hành trình: Vừa sôi động, vừa gợi cảm giác retro và mang đậm dấu ấn nhạc Pop thập niên 80. Doja Cat đã một lần nữa khẳng định khả năng tạo ra những bản nhạc ăn khách. Cards cho thấy rõ tham vọng “săn hit” của cô với lớp âm thanh Synth cuốn hút cùng giai điệu bắt tai khó cưỡng. Khâu sản xuất khéo léo tôn lên phần điệp khúc, khiến người nghe bị cuốn vào ngay từ những giây đầu tiên.

Sử dụng sample từ ca khúc chủ đề của Knight Rider - bộ phim truyền hình Mỹ nổi tiếng thập niên 80, AAAHH MEN! chính là điểm nhấn thú vị, bùng nổ ở nửa đầu album. Ca khúc được xây dựng với nhiều lớp nhạc cụ chồng ghép, xen kẽ giữa những tiếng hét dữ dội rồi bất ngờ lắng xuống thành những lời thì thầm đầy kịch tính. Chính sự đối lập này khiến bài hát như một hành trình cảm xúc, lúc cao trào mãnh liệt, lúc lại đầy bí ẩn, giữ người nghe trong trạng thái căng thẳng nhưng không thể rời tai.

AAAHH MEN! chính là điểm nhấn thú vị, bùng nổ ở nửa đầu album.﻿

Sau những giây phút sôi động quá độ, Doja Cat đưa người nghe về lại với những âm thanh chậm hơn, quyến rũ hơn và có nhiều chiều sâu hơn. Các ca khúc như Couples Therapy, Gorgeous hay Stranger đều đi theo hướng mid-tempo, kết hợp R&B cùng hòa âm mang màu sắc cổ điển, tiết chế lớp nhạc cụ để tạo không gian thoáng đãng. Nhạc nền và tiếng Synth được giữ ở mức vừa phải, nhường chỗ cho ca từ và cảm xúc nội tâm trở thành điểm sáng. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng loạt ca khúc này gợi nhớ đến phong cách của nam nghệ sĩ Prince trong thập niên trước với sự giao thoa giữa nét gợi cảm, nội tâm và một chút ma mị đặc trưng.

Nhiều ý kiến cho rằng loạt ca khúc này gợi nhớ đến phong cách của ca/nhạc sĩ Prince.

Ở nửa sau của Vie, mạch cảm xúc như quay lại từ những giây phút đầu: Những đoạn âm thanh bắt tai, tinh nghịch mang đến không khí trẻ trung, phóng khoáng - đặc biệt trong Take Me Dancing kết hợp cùng SZA. Thế nhưng, dòng chảy ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những bản phối tối giản, nhiều khoảng lặng, kéo dài đến tận ca khúc Happy. Tại đây, nỗ lực lớn nhất mà Doja Cat thể hiện chính là phần ca từ khi không còn dừng lại ở sự ngẫu hứng mà đã thật sự thể hiện sự trưởng thành trong cả tình yêu lẫn cuộc sống.

Doja Cat thể hiện sự trưởng thành trong cách viết ca từ.

Album khép lại với bộ đôi ca khúc chan chứa cảm xúc: One More Time và Come Back. Trong đó, One More Time vang lên như lời cầu xin cơ hội cuối cùng để níu giữ tình yêu, được đẩy cao trào bởi tiếng trống ngày càng mạnh mẽ ở phần điệp khúc, gợi cảm giác vừa khát khao vừa tiếc nuối.

Ngược lại, Come Back lại khoác lên màu Ballad buông xuôi, tối giản trong nhạc nền, mở ra không gian mênh mang âm thanh. Đặc biệt, ca khúc còn khéo léo lấy sample từ nhạc phim Body Double khiến sắc thái thêm u uẩn và ám ảnh. Album vì thế không kết thúc bằng một tiếng nổ rực rỡ, mà bằng dư âm day dứt, khó tả.

Album vì thế không kết thúc bằng một tiếng nổ rực rỡ, mà bằng dư âm day dứt, khó tả.

Dẫu vậy, Vie vẫn tồn tại những điểm trừ đáng tiếc. Với 15 ca khúc, album đôi khi tạo cảm giác lặp lại khi nhiều bài có cấu trúc, cách sản xuất và sắc thái cảm xúc tương đồng, khiến người nghe dễ thấy chán nản ở nửa sau. Một số ca khúc như Couples Therapy hay Acts of Service dễ bị xem như phần đệm, không để lại bất kỳ dấu ấn riêng nào. Bên cạnh đó, so với Scarlet, Vie cũng tiết chế phần “quái” và khác lạ từng là thương hiệu của Doja Cat, thay vào đó là hướng đi an toàn, đại chúng hơn.

Dẫu vậy, Vie vẫn tồn tại những điểm trừ.

Nhìn chung, Vie là một album đáng để thưởng thức trong nửa cuối 2025, vừa dễ nghe vừa đủ chiều sâu để gợi nhớ. Doja Cat vẫn khéo léo giữ lại chút dư vị từ phong cách rap quen thuộc qua những đoạn verse ngắn, tạo điểm nhấn giữa dòng chảy Pop chủ đạo. Toàn bộ dự án như một playlist thập niên 80 được phát lên trong một bữa tiệc rực rỡ nhưng vẫn phảng phất nét lãng mạn riêng.

Những tiếng Synth sáng rực, saxophone quyến rũ cùng nhịp điệu Disco Funk đã hòa quyện để tạo nên một Vie đầy màu sắc. Dẫu không còn nhiều sự “quái” hay mạo hiểm như các sản phẩm trước, album vẫn cho thấy sự trưởng thành của Doja Cat trong việc cân bằng giữa cá tính nghệ sĩ và nhu cầu chinh phục công chúng.