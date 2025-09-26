Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Giải trí

Doja Cat quay lại hát nhạc Pop, sẵn sàng "bỏ túi" thêm vài bản hit với album mới

HHTO - Doja Cat chính thức phát hành album Vie ngày 26/9, mang phong cách Retro, Pop, R&B đậm chất thập niên 80.

Ngày 26/9, Doja Cat phát hành album phòng thu thứ năm mang tên Vie. Dự án đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với dòng nhạc Pop, dù trước đó, năm 2023, cô từng tuyên bố sẽ không làm nhạc Pop nữa. Lấy cảm hứng từ những âm hưởng đặc trưng của thập niên 80, Vie là một lời tuyên ngôn sâu sắc về tình yêu và sự sống, khác hẳn với những album thuộc thể loại Rap gần đây của cô như Scarlet hay Scarlet 2 CLAUDE.

Doja Cat chính thức phát hành album phòng thu thứ năm mang tên Vie.
Tại sự kiện giới thiệu album của iHeartRadio, Doja Cat chia sẻ rằng Vie mang một tinh thần lạc quan, trái ngược với sự dữ dội và nội tâm của Scarlet. Cái tên "Vie" một từ mượn trong tiếng Pháp mang ý nghĩa là "cuộc sống", được cô lựa chọn với ý nghĩa "không có tình yêu thì không có cuộc sống", thể hiện trọn vẹn thông điệp của album.

Cái tên &quot;Vie&quot; là một từ mượn trong tiếng Pháp mang ý nghĩa là &quot;cuộc sống&quot;.
Với 15 ca khúc, Vie được hoàn thiện với sự kết hợp giữa những giai điệu Pop lôi cuốn và Rap mạnh mẽ. Phần lớn các ca khúc đều được đánh giá cao, với những điểm nhấn nổi bật như Cards hay AAAHH MEN!, với âm hưởng được lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình kinh điển Knight Rider ở thập niên 80. Đặc biệt, Doja Cat lần đầu bắt tay với nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff - người đứng sau thành công của loạt nghệ sĩ đình đám như Taylor Swift, Lana Del Rey và Lorde.

Với Vie, Doja Cat chắc chắn sẽ tiếp tục "bỏ túi" những bản hit mới, đơn cử là ca khúc Take Me Dancing hợp tác cùng với SZA. Nhờ chất nhạc bắt tai, album này được kỳ vọng sẽ trở thành một ứng cử viên nặng ký tại các mùa giải thưởng âm nhạc sắp tới.

Album Vie là một bước tiến mới trong sự nghiệp của Doja Cat.
