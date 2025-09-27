Công chúa Disney thời vàng son: Christina Aguilera trở lại, Britney Spears ở đâu?

HHTO - Năm 2025 không chỉ là một năm bùng nổ của âm nhạc mà còn là một dấu mốc đáng nhớ, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của những “cô công chúa” từng thống trị màn ảnh Disney Channel một thời.

Christina Aguilera

Cuối năm 2024, Christina Aguilera vừa kỷ niệm 25 năm ca hát với EP The 25th Anniversary of Christina Aguilera. Không dừng lại ở cột mốc kỷ niệm, nữ ca sĩ còn xác nhận đang trong phòng thu để chuẩn bị cho một dự án âm nhạc mới, được chính cô mô tả là sản phẩm mang tính cá nhân nhất trong sự nghiệp. Album này được dự kiến phát hành vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.

Christina Aguilera kỷ niệm 25 năm ca hát với EP The 25th Anniversary of Christina Aguilera.

Dù vậy, ít ai biết rằng Christina Aguilera đã bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm khi tham gia chương trình The Mickey Mouse Club của Disney Channel vào năm 1993. Nữ ca sĩ được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ vàng đầu tiên của Nhà Chuột. Chỉ vài năm sau, cô ra mắt album đầu tay - Christina Aguilera (1999) với bản hit huyền thoại Genie in a Bottle. Christina đã nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca nội lực nhất của thế hệ nhạc Pop cuối thập niên 1990.

Christina Aguilera bắt đầu sự nghiệp với chương trình The Mickey Mouse Club.

Hilary Duff

Thuộc thế hệ tiếp theo của Nhà Chuột, Hilary Duff từng là một trong những gương mặt sáng giá nhất của Disney Channel khi đảm nhận vai chính trong Lizzie McGuire (2001), đưa cô trở thành biểu tượng tuổi teen của thế hệ 9x. Không chỉ chinh phục màn ảnh, nữ ca sĩ còn tạo dấu ấn sâu đậm trong âm nhạc với những bản hit như So Yesterday và Come Clean. Album đầu tay Metamorphosis của Hilary từng “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng đầu những năm 2000.

Hilary Duff đảm nhận vai chính trong Lizzie McGuire.

Mới đây, sau một thập kỷ gần như vắng bóng trên thị trường âm nhạc, Hilary Duff bất ngờ thông báo trở lại với dự án mới. Nữ ca sĩ đã chính thức ký hợp đồng thu âm cùng hãng đĩa Atlantic Records, mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Dù vẫn chưa tiết lộ tên ca khúc hay album, Hilary Duff vẫn trở thành tâm điểm trên các công cụ tìm kiếm, chứng minh sức hút bền bỉ của “công chúa Disney” một thời.

Hilary Duff trở lại sau hơn một thập kỷ vắng bóng.

Demi Lovato

Demi Lovato bắt đầu con đường nghệ thuật tại Disney Channel vào năm 2007, khi góp mặt trong loạt phim ngắn As the Bell Rings. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn thực sự đến với Demi vào năm 2008 với vai Mitchie Torres trong bộ phim âm nhạc Camp Rock. Thành công vang dội của bộ phim đã biến Demi từ một gương mặt mới thành ngôi sao tuổi teen được săn đón trên toàn cầu. Song song với diễn xuất, Demi sớm khẳng định bản thân trong âm nhạc với các album như Don’t Forget (2008) và Here We Go Again (2009).

Camp Rock đưa tên tuổi Demi lên một tầm cao mới.

Trong năm 2025, Demi Lovato sẽ trở lại với album phòng thu mới mang tên It’s Not That Deep, dự kiến phát hành vào ngày 24/10. Dự án này được cho là sẽ phản ánh chân thực cuộc sống hiện tại của giọng ca Heart Attack, hứa hẹn mang đến một Demi trưởng thành, sâu sắc và gần gũi hơn bao giờ hết trong âm nhạc.

Demi Lovato sẽ trở lại với It’s Not That Deep vào ngày 24/10.

Miley Cyrus

Miley Cyrus bắt đầu sự nghiệp khi mới 11 tuổi, sau khi ký hợp đồng với Disney Channel và được chọn đóng vai chính trong loạt phim đình đám Hannah Montana (2006). Ở tuổi 13, cô lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai Miley Stewart - ban ngày là một cô bé bình thường nhưng về đêm lại hóa thân thành ngôi sao nhạc Pop Hannah Montana.

Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, đưa Miley thành ngôi sao tuổi teen hàng đầu thế giới. Không chỉ thành công về phim ảnh, các ca khúc trong loạt soundtrack của Hannah Montana còn liên tục đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, biến cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của Disney thời bấy giờ.

Các ca khúc của Hannah Montana liên tục đứng đầu bảng xếp hạng Billboard.

Tận dụng sức hút từ thành công của Hannah Montana, Miley Cyrus chăm chỉ phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng và trở thành một trong những ngôi sao Pop hàng đầu thế giới. Hình ảnh một cô bé Disney trong sáng dần nhường chỗ cho một nghệ sĩ trưởng thành, dám thử nghiệm và khẳng định cá tính âm nhạc riêng.

Năm 2025, Miley Cyrus chính thức trở lại với album phòng thu Something Beautiful - một dự án nghệ thuật độc đáo khi kết hợp chất liệu kinh dị với chủ nghĩa siêu thực. Album nhận về nhiều lời khen có cánh từ giới chuyên môn bởi tính sáng tạo và táo bạo trong âm nhạc.

Something Beautiful nhận về nhiều lời khen.

Selena Gomez

Nằm trong bộ ba cùng với Demi và Miley, Selena Gomez cũng đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc trong năm 2025 với album phòng thu I Said I Love You First. Một trong những điểm đặc biệt của album chính là việc Selena Gomez thực hiện toàn bộ dự án này cùng hôn phu - nhà sản xuất âm nhạc benny blanco.

Selena Gomez trở lại với album phòng thu I Said I Love You First.

Selena Gomez bắt đầu nghệ thuật từ rất sớm nhưng chỉ thật sự vụt sáng khi được Disney Channel lựa chọn vào vai Alex Russo trong series Wizards of Waverly Place. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, kéo dài suốt 4 mùa (2007 - 2012) và mang về cho cô danh hiệu “Ngôi sao tuổi teen” sáng giá nhất của Nhà Chuột thời bấy giờ.

Từ thành công đó, Disney tạo điều kiện để nữ ca sĩ phát triển âm nhạc với ban nhạc Selena Gomez & The Scene. Nhóm nhanh chóng ghi dấu ấn với các bản hit như Who Says và Love You Like a Love Song, góp phần đưa Selena thành một trong những giọng ca tiêu biểu của làn sóng Disney Pop thập niên 2000.

Selena Gomez vụt sáng với series Wizards of Waverly Place.

Những công chúa khác đang ở đâu?

Bên cạnh đó, ít ai biết rằng công chúa nhạc Pop - Britney Spears cũng từng là một gương mặt bước ra từ Disney, cùng thời với Christina Aguilera. Trải qua nhiều biến cố, nữ ca sĩ hiện đã chính thức giành lại tự do cho bản thân. Hiện tại, Britney tập trung nhiều hơn vào cuộc sống cá nhân, dành thời gian cho bản thân và kết nối với người hâm mộ qua mạng xã hội. Dù không còn hoạt động âm nhạc, Britney vẫn để lại một gia tài các bản hit đình đám, trở thành biểu tượng nhạc Pop của thập niên 2000.

Britney Spears và Christina Aguilera là cặp bạn thân bước ra từ Disney.

Nhìn lại hành trình ấy, Disney từ lâu đã là “cái nôi” sản sinh ra những tài năng âm nhạc hàng đầu thế giới. Từ thế hệ vàng với Britney Spears, Christina Aguilera, Hilary Duff cho đến những ngôi sao kế tiếp như Demi Lovato, Selena Gomez, Miley Cyrus và cả lớp nghệ sĩ trẻ như Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter hay Dove Cameron - tất cả đều bước ra từ mái nhà Disney.

Giờ đây, khi nhiều ngôi sao thế hệ cũ đồng loạt trở lại, người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng rằng giai đoạn 2025 - 2026 sẽ đánh dấu một thời kỳ hoàng kim mới của Nhà Chuột.