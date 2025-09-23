Boyband huyền thoại đồng loạt tái xuất: Khẳng định sức hút "cũ nhưng đỉnh"

HHTO - Backstreet Boys, BLUE và Jonas Brothers đang khiến khán giả toàn cầu phấn khích khi trở lại với những dự án âm nhạc mới, gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của nhạc Pop thập niên 90.

Làn sóng tái xuất của các nhóm nhạc nam huyền thoại đang làm sống lại một thời kỳ hoàng kim của nhạc Pop. Từ Las Vegas đến London, từ phòng thu cho đến màn ảnh Disney, Backstreet Boys, BLUE và Jonas Brothers đều chứng minh sức hút “old but gold” (tạm dịch "dù cũ nhưng vẫn đỉnh") vẫn nguyên vẹn theo thời gian.

Những huyền thoại trở lại làm sống dậy ký ức tuổi thơ của hàng triệu người hâm mộ.

Theo thông báo chính thức, Backstreet Boys đã quyết định kéo dài chuỗi lưu diễn Into The Millennium tại sân khấu Sphere (Las Vegas) đến tháng 2/2026, đồng thời bổ sung thêm 7 đêm diễn để đáp ứng nhu cầu vé khổng lồ từ khán giả.

Backstreet Boys vẫn giữ sức hút mạnh mẽ qua nhiều thế hệ.

Đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc nam tổ chức biểu diễn định kỳ tại một trong những địa điểm giải trí có công nghệ cao hàng đầu thế giới. Với hệ thống màn hình LED 360 độ bao phủ toàn bộ không gian, chuỗi đêm diễn không chỉ khơi gợi ký ức qua những bản hit huyền thoại như I Want It That Way, mà còn mang đến cho khán giả trải nghiệm âm thanh lẫn hình ảnh hiện đại đầy choáng ngợp.

Backstreet Boys "gây sốt" khi kết hợp âm nhạc cùng công nghệ hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, BLUE - nhóm nhạc Anh từng làm mưa làm gió với những bản hit đình đám như All Rise và One Love cũng đang rục rịch tái ngộ khán giả toàn cầu với chuyến lưu diễn BLUE 25th Anniversary Tour, đánh dấu chặng đường 25 năm hoạt động. Lịch diễn được công bố trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy nhóm sẽ thực hiện hơn 30 đêm diễn trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2026, trải dài từ châu Á sang châu Âu.

BLUE khởi động chuyến lưu diễn kéo dài đến năm 2026.

Song song với tour diễn, BLUE cũng sẽ phát hành album Reflections vào ngày 9/1/2026, gồm những bản hit quen thuộc được làm mới cùng một số ca khúc mới. Điều này không chỉ minh chứng cho tình bạn gắn bó khăng khít giữa bốn thành viên, mà còn như một lời khẳng định rằng ngọn lửa đam mê âm nhạc trong họ chưa bao giờ nguội tắt, cho dù đã hơn hai thập kỷ trôi qua kể từ ngày BLUE lần đầu bước ra ánh đèn sân khấu.

Tình bạn và tình yêu âm nhạc của nhóm chưa bao giờ ngừng lại.

Song song với đó, Jonas Brothers cũng đang phủ sóng các sân khấu quốc tế với chuyến lưu diễn JONAS20: Greetings From Your Hometown, bắt đầu từ tháng 8/2023 và kéo dài đến cuối năm 2025. Điểm nhấn của hành trình này chính là dàn khách mời bất ngờ, từ Demi Lovato cho đến Fifth Harmony, mang đến những màn kết hợp bùng nổ và đáng nhớ cho khán giả.

Ba anh em nhà Jonas tái hiện hàng loạt bản hit gắn liền tuổi trẻ của nhiều người.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu, Jonas Brothers còn chính thức mang sự hoài niệm Disney trở lại màn ảnh. Camp Rock 3 đã được xác nhận sản xuất và sẽ khởi quay tại Vancouver vào tháng 9/2025, với sự góp mặt của cả ba anh em nhà Jonas tiếp tục trong vai nhóm nhạc Connect 3. Đặc biệt, ban nhạc còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành cùng Demi Lovato, hứa hẹn tạo nên một dự án vừa gắn liền với ký ức tuổi teen, vừa được nâng tầm về nghệ thuật.