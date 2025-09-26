Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Super Bowl lỡ hẹn với Taylor Swift chỉ vì điều khoản này, ai là người thay thế?

Quỳnh Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Người hâm mộ tin rằng Super Bowl năm nay chỉ chờ đợi mỗi Taylor Swift để trở nên hoàn hảo. Nhưng mọi kỳ vọng đã tan biến khi nữ ca sĩ và NFL không thể tìm được tiếng nói chung về một điều khoản then chốt.

Thời gian qua, người hâm mộ và giới truyền thông không ngừng đồn đoán về khả năng Taylor Swift sẽ lần đầu tiên bước lên sân khấu Super Bowl Halftime Show. Nhiều người tin rằng sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ chỉ còn thiếu duy nhất một mảnh ghép mang tên Taylor để trở thành khoảnh khắc lịch sử. Thế nhưng, nhiều nguồn tin cho biết thỏa thuận giữa nữ ca sĩ và ban tổ chức đã đổ vỡ vì không tìm được tiếng nói chung.

Super Bowl Halftime Show bất đồng quan điểm với Taylor Swift trong quá trình thỏa thuận.
Super Bowl Halftime Show bất đồng quan điểm với Taylor Swift trong quá trình thỏa thuận.

Khúc mắc lớn nhất nằm ở chính sách lâu nay của NFL là không trả thù lao cho nghệ sĩ biểu diễn giữa giờ bởi Halftime Show được xem là sân khấu quảng bá miễn phí khổng lồ, có hàng trăm triệu khán giả toàn cầu. Sau khi diễn, hầu hết các nghệ sĩ đều chứng kiến mức tăng vọt về lượng stream nhạc, doanh số album, vé tour và danh tiếng.

Trong khi đó, Taylor Swift khẳng định cô không chấp nhận đứng trên sân khấu mà không được trả công. Giới truyền thông tiết lộ nữ ca sĩ mong muốn giữ toàn quyền sở hữu màn trình diễn và có quyền quảng bá cho dự án cá nhân trong chương trình.

NFL đã bác bỏ cả hai yêu cầu của Taylor Swift.
NFL đã bác bỏ cả hai yêu cầu của Taylor Swift.

NFL cho rằng sự góp mặt của Taylor Swift sẽ giúp danh tiếng của cô "rực rỡ" hơn thì các nguồn tin khẳng định rằng cán cân thực chất ngược lại: “Taylor không cần Super Bowl, mà Super Bowl mới thực sự cần cô ấy". Không có giọng ca Anti Hero, Halftime Show năm nay có lẽ vẫn sẽ gây được chú ý nhưng khó đạt tới tầm vóc “lịch sử” như kỳ vọng của hàng triệu khán giả.

Taylor Swift vẫn giữ vững quan điểm của mình dù có cơ hội tạo một &quot;sân khấu lịch sử&quot;.
Taylor Swift vẫn giữ vững quan điểm của mình dù có cơ hội tạo một "sân khấu lịch sử".

Để nói về điều này, một giám đốc âm nhạc đã bày tỏ rằng: “Cô ấy không đòi đặc quyền, cô ấy đòi sự tôn trọng". Theo đó, Taylor Swift hiểu rõ sức hút mà mình mang lại, từ lượng khán giả khổng lồ cho tới mức độ phủ sóng toàn cầu và không chấp nhận đánh đổi điều đó chỉ để “được chú ý.”

Swifties được biết đến là một trong những fandom đông đảo nhất trên thế giới.
Swifties được biết đến là một trong những fandom đông đảo nhất trên thế giới.

Với quyết định rút lui, Taylor Swift cho thấy cô sẵn sàng bỏ lỡ một trong những sân khấu có độ phủ sóng lớn của nước Mỹ để bảo vệ nguyên tắc và giá trị của mình. Điều này khiến nhiều người tự hỏi liệu còn cơ hội nào được chứng kiến màn trình diễn của nữ nghệ sĩ tại sân khấu khổng lồ này hay không?

550847391-718131441245810-1743877133419418654-n.jpg
Quỳnh Phương
#Taylor Swift #Super Bowl #Halftime Show #thỏa thuận #NFL #âm nhạc #tranh chấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục