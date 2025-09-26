Super Bowl lỡ hẹn với Taylor Swift chỉ vì điều khoản này, ai là người thay thế?

HHTO - Người hâm mộ tin rằng Super Bowl năm nay chỉ chờ đợi mỗi Taylor Swift để trở nên hoàn hảo. Nhưng mọi kỳ vọng đã tan biến khi nữ ca sĩ và NFL không thể tìm được tiếng nói chung về một điều khoản then chốt.

Thời gian qua, người hâm mộ và giới truyền thông không ngừng đồn đoán về khả năng Taylor Swift sẽ lần đầu tiên bước lên sân khấu Super Bowl Halftime Show. Nhiều người tin rằng sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ chỉ còn thiếu duy nhất một mảnh ghép mang tên Taylor để trở thành khoảnh khắc lịch sử. Thế nhưng, nhiều nguồn tin cho biết thỏa thuận giữa nữ ca sĩ và ban tổ chức đã đổ vỡ vì không tìm được tiếng nói chung.

Super Bowl Halftime Show bất đồng quan điểm với Taylor Swift trong quá trình thỏa thuận.

Khúc mắc lớn nhất nằm ở chính sách lâu nay của NFL là không trả thù lao cho nghệ sĩ biểu diễn giữa giờ bởi Halftime Show được xem là sân khấu quảng bá miễn phí khổng lồ, có hàng trăm triệu khán giả toàn cầu. Sau khi diễn, hầu hết các nghệ sĩ đều chứng kiến mức tăng vọt về lượng stream nhạc, doanh số album, vé tour và danh tiếng.

Trong khi đó, Taylor Swift khẳng định cô không chấp nhận đứng trên sân khấu mà không được trả công. Giới truyền thông tiết lộ nữ ca sĩ mong muốn giữ toàn quyền sở hữu màn trình diễn và có quyền quảng bá cho dự án cá nhân trong chương trình.

NFL đã bác bỏ cả hai yêu cầu của Taylor Swift.

NFL cho rằng sự góp mặt của Taylor Swift sẽ giúp danh tiếng của cô "rực rỡ" hơn thì các nguồn tin khẳng định rằng cán cân thực chất ngược lại: “Taylor không cần Super Bowl, mà Super Bowl mới thực sự cần cô ấy". Không có giọng ca Anti Hero, Halftime Show năm nay có lẽ vẫn sẽ gây được chú ý nhưng khó đạt tới tầm vóc “lịch sử” như kỳ vọng của hàng triệu khán giả.

Taylor Swift vẫn giữ vững quan điểm của mình dù có cơ hội tạo một "sân khấu lịch sử".

Để nói về điều này, một giám đốc âm nhạc đã bày tỏ rằng: “Cô ấy không đòi đặc quyền, cô ấy đòi sự tôn trọng". Theo đó, Taylor Swift hiểu rõ sức hút mà mình mang lại, từ lượng khán giả khổng lồ cho tới mức độ phủ sóng toàn cầu và không chấp nhận đánh đổi điều đó chỉ để “được chú ý.”

Swifties được biết đến là một trong những fandom đông đảo nhất trên thế giới.

Với quyết định rút lui, Taylor Swift cho thấy cô sẵn sàng bỏ lỡ một trong những sân khấu có độ phủ sóng lớn của nước Mỹ để bảo vệ nguyên tắc và giá trị của mình. Điều này khiến nhiều người tự hỏi liệu còn cơ hội nào được chứng kiến màn trình diễn của nữ nghệ sĩ tại sân khấu khổng lồ này hay không?