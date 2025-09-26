Tên nhóm nam Boys II Planet bị chê "mắc cười", Sangwon là center đầu tiên lập kỷ lục

HHTO - Nhóm nam chiến thắng của Boys II Planet có tên ALPHA DRIVE ONE (ALD1), khiến khán giả "gào thét" ngay khi công bố vì còn "xấu hơn cả ZEROBASEONE (ZB1)". Fan đang "khóc hết nước mắt" vì một thực tập sinh hụt mất cơ hội ra mắt đầy đáng tiếc.

"Tôi không thể ngưng cười khi thấy ALD1 hiện lên màn hình", "ZB1 còn đỡ hơn", "Mnet đặt tên vẫn dở như ngày nào, không, ngày càng dở hơn"... - một số khán giả bình luận về tên nhóm nam chiến thắng của Boys II Planet. ALD1 - ALPHA DRIVE ONE bị chê là sự kết hợp từ ngữ kỳ cục, quá dài, khó phát âm và tối nghĩa.

Theo truyền thông Hàn, ALD1 sẽ ra mắt vào đầu năm 2026, tức là sau khi hợp đồng của nhóm nam mùa trước - ZB1 kết thúc (vào 31/12/2025). Nhóm nam dự án của Boys II Planet sẽ hoạt động trong 5 năm.

Đội hình ra mắt của ALD1 và tổng lượt bình chọn tại vòng chung kết.

Nhóm nam chiến thắng gồm 8 thành viên: Lee Sangwon, Zhou An Xin, He Xin Long, Kim Geon Woo, Zhang Jia Hao, Lee Leo, Jung Sang Hyun và Kim Jun Seo. Như vậy, hai mảnh ghép từng góp mặt trong dự án Trainee A (của BigHit Music) - cặp bạn thân Sangwon và Leo đã cùng chạm tay vào ước mơ ra mắt. Đây cũng là một trong những OTP mạnh nhất của Boys II Planet và khả năng cao sẽ giữ nhiệt sau khi ALD1 ra mắt.

Sangwon đứng đầu về tổng lượt bình chọn với hơn 7,2 triệu vote, bỏ xa hạng 2 là An Xin (5,9 triệu vote). Nam thực tập sinh 2K3 cũng là center đầu tiên bước ra từ chương trình sống còn của Mnet giữ vững hạng 1 tất cả các vòng. Trước đó, một số khán giả từng lo rằng "lời nguyền hạng 1" sẽ xảy ra với Sangwon do thời gian gần cuối của đợt "chạy phiếu", Xin Long thăng hạng như vũ bão nhờ fandom dồn toàn lực.

Video: @ANXINE5

Một trong những cái tên gây tiếc nuối nhất đêm chung kết của Boys II Planet là Yoo Kangmin. Nam thực tập sinh được lòng nhiều non-fan nhờ nỗ lực bền bỉ và năng lượng tích cực. Ở các mùa trước, đội hình ra mắt có 9 người. Nếu ban tổ chức giữ luật cũ, Kangmin đã có cơ hội debut. Sau khi kết thúc nghi thức ra mắt khán giả, An Xin đã chạy xuống ôm chầm lấy Kangmin bật khóc. Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ cũng nghẹn lòng.

Dù buồn, fan cũng hy vọng độ nhận diện tăng thêm của Kangmin sẽ giúp anh tỏa sáng hơn khi trở về hoạt động với VERIVERY. Công ty chủ quản đã lên kế hoạch phát hành album mới cho nhóm.