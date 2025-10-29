Thương: Bích Phương vẫn đẹp, vẫn tinh tế nhưng âm nhạc thiếu điểm bùng nổ

HHTO - Bích Phương trở lại với Thương - một bản Pop pha R&B nhẹ nhàng, chan chứa “ái ngữ” và cảm xúc dịu dàng đặc trưng. Tuy nhiên, dù chỉn chu và tinh tế, ca khúc vẫn chưa đủ sức bứt phá để trở thành điểm sáng nổi bật trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Ngày 23/10, Bích Phương chính thức trở lại với ca khúc Thương, khép lại hành trình âm nhạc tại Em Xinh "Say Hi". Nữ ca sĩ lý giải việc chọn tiêu đề Thương vì đây là một “ái ngữ” rộng và dịu dàng hơn chữ “yêu”, thể hiện sự thấu hiểu và bao dung trong cảm xúc. Bích Phương cho biết cô hy vọng ca khúc sẽ giúp mọi người trân trọng và sử dụng nhiều hơn những “ái ngữ” trong đời sống, bởi với cô, đó là điều vô cùng quý giá.

Bích Phương phát hành ca khúc Thương.

Cùng thời điểm, nữ ca sĩ ra mắt MV “sang, xịn, mịn” và nhanh chóng được chú ý trên mạng xã hội. Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, MV đảo ngược vai trò khi Bích Phương hóa thân thành “chàng hoàng tử” đánh thức người đẹp ngủ (do diễn viên trẻ Đăng Anh thủ vai). Câu chuyện kể về một cô gái không nỡ đánh thức người mình thương vì sợ anh sẽ rời xa, chỉ muốn ở bên cạnh anh trong giấc ngủ miên man cho đến khi nụ hôn “gián tiếp” cuối cùng khiến anh tỉnh lại.

MV chính thức của Thương.

Phần hình ảnh MV nhanh chóng chiếm trọn cảm tình khán giả nhờ bối cảnh Đà Lạt mộng mơ và những khung hình “tình bể bình” của cặp đôi. Tuy nhiên, phần âm nhạc của Thương lại gây nhiều tranh luận khi không thực sự “nịnh tai” với gu thưởng thức của một bộ phận khán giả.

MV Thương ghi điểm nhờ phần hình ảnh "tình bể bình" của cặp đôi.

Thương là một ca khúc mang giai điệu Pop, R&B nhẹ nhàng được “chị đẹp” Tuimi chấp bút và producer 2pillz đảm nhiệm phần sản xuất âm nhạc. Sự kết hợp giữa hai cái tên tài năng cùng giọng hát đặc trưng của Bích Phương từng được kỳ vọng tạo nên bản hit nổi bật cho V-Pop cuối năm 2025, nhưng kết quả lại khiến khán giả thấy thiếu trọn vẹn.

Bài hát được chấp bút bởi Tuimi.

Ca khúc mở ra một không gian âm nhạc miên man, nhẹ nhàng và chậm rãi với các verse tối giản dần được phủ đầy hơn qua từng điệp khúc. Phần phối khí do producer 2pillz thực hiện mang tinh thần tối giản và tinh tế: Sử dụng nhiều Pad và tiếng Synth nhẹ để mang đến những âm thanh có cảm giác rộng, hơi mờ như một “tấm màn” mỏng bao phủ giọng hát. Bass ấm và nhịp chậm giữ tiết điệu ổn định giúp bài hát mang sắc thái mê hoặc, có chút u ẩn.

Thương là một bản Pop R&B nhẹ nhàng, chậm rãi.

Các hiệu ứng âm thanh khác được xử lý khéo léo khiến giọng hát của Bích Phương trở thành trung tâm của toàn bộ bản phối. Dù sự tiết chế giúp tôn giọng hát, nhưng lại khiến phần nhạc nền thiếu cảm giác mới mẻ, đột phá, đôi chỗ hơi “trôi”. Bài hát cũng thiếu các điểm nhấn như drop mạnh, chuyển nhịp lớn hay cao trào về mặt âm thanh để làm nổi bật phần điệp khúc hoặc outro.

Ca khúc được nhận xét là khá "trôi".

Đúng như chia sẻ của nữ ca sĩ, Thương không phải là một nỗ lực để tạo ra điều gì khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm trước đây, mà chỉ đơn giản là một bước tiếp nối những gì Bích Phương đã làm tốt. Về tổng thể, ca khúc vẫn mang đậm màu sắc quen thuộc trong những bản hit trước đây của cô như Rằng Em Mãi Bên Anh hay Từ Chối Anh Nhẹ Nhàng Thôi. Dù vậy, bài hát lại đang thiếu đi sức hút như những ca khúc trên, cụ thể là các đoạn melody bắt tai, gây nghiện và những cao trào cảm xúc.

Thương thiếu đi những đoạn melody bắt tai, gây nghiện.

Phần lời bài hát của Thương cũng nhận về nhiều ý kiến không mấy tích cực. Cách gieo vần và nhả chữ đôi lúc còn gượng ép, khiến tổng thể ca khúc mất đi sự tự nhiên, trong khi đây vốn là điểm mạnh quen thuộc trong âm nhạc của Bích Phương trước đây.

Phần lời bài hát của ca khúc cũng không được đánh giá cao.

Bích Phương chia sẻ rằng cô không đặt kỳ vọng rằng Thương sẽ trở thành một bản hit và với chất lượng như trên, có lẽ điều đó đã trở thành sự thật. Dù Thương vẫn mang âm thanh và không gian dễ chịu của một bản R&B, nhưng xét tổng thể, đây là bước lùi nhẹ so với chuỗi ca khúc ấn tượng trước đó của Bích Phương.