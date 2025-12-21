Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Timothée Chalamet rẽ hướng làm rapper: Ca khúc đầu tay nhắc đến bạn gái Kylie Jenner

Quỳnh Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Timothée Chalamet chính thức bước ra khỏi vùng an toàn khi bất ngờ debut với vai trò rapper, khiến mạng xã hội không khỏi dậy sóng. Ca khúc nhắc đến bạn gái Kylie Jenner nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, Timothée Chalamet đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện trong một đoạn rap hợp tác cùng rapper EsDeeKid. Sự “rẽ hướng” ngắn ngủi nhưng táo bạo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông lẫn người hâm mộ bởi hình ảnh mới lạ của nam diễn viên.

Timothée Chalamet khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi bất ngờ "rẽ hướng" làm rapper.

Bên cạnh đó, đoạn rap của Timothée Chalamet nhanh chóng thu hút sự chú ý khi dấy lên nghi vấn anh nhắc đến bạn gái Kylie Jenner. Cụ thể, câu rap: “Timothée Chalamet đang chill và gom trăm triệu cùng cô gái có cả tỷ” khiến đông đảo khán giả liên tưởng ngay đến Kylie Jenner - nữ doanh nhân, người mẫu nổi tiếng và là bạn gái hiện tại của nam diễn viên. Kylie từng được Forbes ghi nhận là tỷ phú trẻ tuổi trong lĩnh vực mỹ phẩm, dù sau đó con số tài sản thực tế của cô vẫn gây ra không ít tranh luận.

Timothée Chalamet được cho là nhắc đến cô bạn gái của mình là Kylie Jenner trong ca khúc.
Đáng chú ý, màn thể hiện này như một lời phản pháo trước những tin đồn chia tay đang lan rộng của cặp đôi, vốn xuất phát từ việc cả hai không thường xuyên xuất hiện cùng nhau thời gian gần đây do lịch trình bận rộn.

z7348367049369-074fe2dfab2ea7b9cde74b40374132e2.jpg
Màn thể hiện này như một lời phản pháo trước tin đồn chia tay đang lan rộng.

Đáng chú ý, màn "bắn rap" lần này không hẳn là điều xa lạ đối với những người hâm mộ Timothée Chalamet. Bên cạnh việc được biết đến rộng rãi với các vai diễn trong Call Me by Your Name hay Dune, nam diễn viên từng nhiều lần chia sẻ về niềm yêu thích dành cho raphip-hop. Khi theo học tại trường Trung học LaGuardia ở New York, anh từng tham gia viết và trình diễn rap trong các dự án học tập, thậm chí sử dụng nghệ danh “Lil’ Timmy Tim”.

Nam diễn viên từng nhiều lần chia sẻ về niềm yêu thích dành cho rap và hip-hop.
image-1.jpg
Quỳnh Phương
#Timothée Chalamet #rap #Kylie Jenner #hip-hop #truyền thông #nghệ thuật

