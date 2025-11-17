Chú ngựa nhỏ gây sốt mạng xã hội xứ Trung nhờ khoảnh khắc vừa chạy vừa khóc

HHTO - Không phải vì tốc độ hay vẻ đẹp, một chú ngựa hoạt hình có tên Mã Tiểu Dã đang viral trên mạng xã hội xứ tỷ dân bởi biểu cảm "vừa chạy vừa khóc". Hình ảnh ấy nhanh chóng trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho những ai đang cố gắng mỗi ngày.

Gần đây, mạng xã hội Việt Nam chia sẻ hình ảnh một chú ngựa nhỏ đến từ Trung Quốc - Mã Tiểu Dã (Ma Xiao Ye), nhân vật đang tạo nên làn sóng chữa lành nhẹ nhàng trên Douyin, Xiaohongshu.

Hình ảnh Mã Tiểu Dã đang viral trên mạng xã hội những ngày qua.

Điều khiến chú ngựa trở nên nổi tiếng không phải là vẻ đẹp hay tốc độ, mà là khoảnh khắc "vừa chạy vừa khóc" chạm đến trái tim của nhiều người người trẻ. Biểu cảm siêu đáng yêu ấy như một ẩn dụ cho câu nói: "Việc gì khó thì vừa làm vừa khóc".

Một netizen Trung Quốc bình luận: "Có khóc thì cũng phải làm, không làm còn khóc nhiều hơn".

Trên trang chính chủ, tác giả Hoàng Tam Thủy (Huang San Shui) đăng tải hàng loạt hình ảnh và clip về Mã Tiểu Dã, kèm theo những thông điệp truyền động lực đầy tích cực. Mỗi bài đăng đều là một lời nhắc nhở: "Mong trong mắt bạn luôn có ánh sáng và sống theo điều mình yêu thích", hay "Tôi từ từ đón nhận mọi thứ, và rồi cũng thầm lặng trở thành chính mình". Nhiều bạn trẻ còn thích thú với câu nói được lan truyền: "Dù bạn không phải chiến mã, bạn vẫn là chú ngựa hoang có ước mơ!".

"Ngay cả lúc khó khăn nhất cũng không nghĩ tới việc buông xuôi".

Mã Tiểu Dã số 10 và cụm hashtag chữa lành được nhiều người chia sẻ.

Gần đây, những đoạn video ngắn về Mã Tiểu Dã cũng được tác giả đăng tải trên Douyin.

Không dừng lại ở hình ảnh, những chiếc móc khóa hình Mã Tiểu Dã cũng trở thành sản phẩm được netizen Trung Quốc săn đón. Hàng loạt bức ảnh check-in được chia sẻ: "Chuyến công tác cùng ngựa nhỏ, cùng khóc, cùng làm nào", "Không cần cánh, ngựa nhỏ đang bay cùng tôi rồi". Dễ thương, dí dỏm mà đầy năng lượng tích cực, chú ngựa nhỏ đã trở thành người bạn đồng hành tinh thần của nhiều người trẻ đang vật lộn với nhịp sống bận rộn.

Chú ngựa nhỏ trở thành người bạn đồng hành cùng nhân viên văn phòng, sĩ tử cấp 3 ôn luyện cho kì thi cuối cấp.

Tại Việt Nam, hình ảnh Mã Tiểu Dã cũng bắt đầu xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ chia sẻ khoảnh khắc "vừa cố gắng vừa rơi nước mắt" như một cách động viên bản thân. Với ngoại hình bé nhỏ nhưng đầy tinh thần bứt phá, Mã Tiểu Dã khiến người ta tin rằng: Dù khó khăn đến đâu, chỉ cần tiếp tục bước về phía trước, chúng ta sẽ trưởng thành theo cách của riêng mình.