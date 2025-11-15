Kính Hải Triều: An tâm với trải nghiệm mua sắm liền mạch

Từ đặt lịch hẹn online đến cuộc gọi hỏi thăm sau mua, Kính Hải Triều đã xây dựng một hành trình trải nghiệm liền mạch, lấy sự tận tâm làm kim chỉ nam.

Kính Hải Triều và giai đoạn "Trước khi đến cửa hàng": Sự chủ động và tôn trọng

Cảm giác phải đến một cửa hàng và ngồi chờ đợi trong vô định không hề dễ chịu với bất kỳ ai. Thời gian là nguồn lực hữu hạn, việc lãng phí nó khiến khách hàng mất thiện cảm. Hiểu điều này, hành trình của Kính Hải Triều được thiết kế để bắt đầu ngay từ những tương tác đầu tiên trên không gian số.

Thay vì để khách hàng bị động, Hải Triều trao quyền kiểm soát thời gian thông qua hệ thống đặt lịch đo mắt online. Chỉ vài thao tác, bạn đã có lịch hẹn rõ ràng và hạn chế tối đa việc chờ đợi. Đây không đơn thuần là tối ưu trải nghiệm, đó còn là cách thương hiệu thể hiện sự tôn trọng dành cho thời gian của bạn.

Và trước khi đến cửa hàng, bạn có thể khám phá trước hơn 30 thương hiệu mắt kính chính hãng (Gucci, Dior, RayBan, Cartier, Essilor, Zeiss...) tại website chính thức của Kính Hải Triều.

Kính Hải Triều cho phép khách hàng đặt lịch hẹn online nhanh chóng

Đội ngũ Hải Triều luôn trong trạng thái sẵn sàng giải đáp thắc mắc của khách hàng trên các nền tảng online (website, mạng xã hội,...). Khách hàng có thể hỏi về các loại mắt kính cao cấp, tròng phù hợp, giá cả hay chính sách bảo hành trước khi đến cửa hàng. Nhờ đó, khách hàng đến cửa hàng với tâm thế chủ động và nắm bắt thông tin tốt hơn. Sự an tâm bắt đầu hình thành từ những tương tác đầu tiên này.

Giai đoạn "Trong cửa hàng": Nền tảng chuyên môn và văn hóa dịch vụ chuẩn mực

Bước chân vào showroom, khách hàng được đo mắt theo quy trình 12 bước chuẩn quốc tế - thực hiện bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp và máy móc hiện đại.

Kính Hải Triều xây dựng quy trình đo mắt cá nhân hóa để phục vụ đúng nhu cầu cho mọi đối tượng (người lão thị cần đọc sách báo, trẻ em cần kiểm soát cận thị). Mỗi bước, từ cơ bản (kiểm tra bệnh sử/nhu cầu, xác nhận thông tin kính cũ) tới chuyên sâu (đo khoảng cách đồng tử, tinh chỉnh loạn thị,...) đều được tiến hành một cách cẩn trọng. Sự bài bản này mang đến kết quả chính xác và nhanh chóng, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng.

Bạn có biết: Niềm tin không phải là điểm dừng, tại Kính Hải Triều, đó là bước khởi đầu cho một vòng lặp tăng trưởng bền vững. Điều mà các trang báo lớn gọi là “Bánh đà niềm tin” - mô hình kinh điển từ Amazon mà Hải Triều đang ứng dụng.

Đừng lướt, nếu bạn đang thắc mắc đây là gì, hãy tìm hiểu bài phân tích đầy đủ tại danh mục mắt kính chính hãng.

Quy trình đo mắt tại Hải Triều được thực hiện trên hệ thống máy móc hiện đại

Bên cạnh chuyên môn, văn hóa phục vụ 5C (Chủ động, Cười, Chào, Chăm sóc, Cảm ơn) được xem là một phần quan trọng trong trải nghiệm. Nó giúp tạo ra không gian gần gũi hơn, không chỉ tư vấn mắt kính mà còn lắng nghe nhu cầu, biến giao dịch khô khan thành một cuộc trao đổi cởi mở.

Trải nghiệm mua sắm mắt kính cao cấp tại Hải Triều giống như một buổi tư vấn thị lực

Giai đoạn "Sau khi rời cửa hàng": Trách nhiệm và sự đồng hành

Nhiều người có thể cảm thấy đôi chút băn khoăn sau khi mua một cặp kính mới, không biết liệu mình có thích nghi được không. Hiểu tâm lý đó, vào ngày làm việc tiếp theo sau khi mua hàng (trừ thứ 7, chủ nhật), đội ngũ Happy Call của Hải Triều sẽ liên hệ lại với khách hàng. Sự chủ động này vừa gửi lời cảm ơn, vừa lắng nghe cảm nhận của khách về trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ nếu gặp khó khăn trong những ngày đầu đeo mắt kính mới.

Ít ai biết rằng, Happy Call chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh chất lượng toàn diện. Đối với Hải Triều, xây dựng niềm tin không từ một yếu tố đơn lẻ, mà từ “hệ thống 4 nền tảng khép kín”: Mắt kính chính hãng, chuyên môn dịch vụ, đội ngũ tận tâm và cam kết bảo hành. Đây là ví dụ điển hình về chiến lược lấy chất lượng làm trọng tâm giữa thị trường cạnh tranh về giá. Khám phá hệ thống ấy tại danh mục tin tức mắt kính.

Hành động nhỏ này mang một ý nghĩa lớn. Nó cho thấy thương hiệu không "bỏ rơi" khách hàng sau giao dịch. Kết hợp với chính sách bảo hành tầm nhìn 6 tháng và bảo dưỡng trọn đời, đội ngũ Happy Call của Kính Hải Triều chính là mảnh ghép để củng cố vững chắc cho “Quyền Được An Tâm” của khách hàng sau mua.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, từ hệ thống đặt lịch, quy trình đo mắt, văn hóa phục vụ, cho đến cuộc gọi hỏi thăm, có thể nhận thấy một yếu tố xuyên suốt: Sự nhất quán.

Sự nhất quán trong việc đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm ở mọi điểm chạm là cách một thương hiệu xây dựng tài sản giá trị nhất của mình: Đó là niềm tin và sự gắn bó của khách hàng. Bởi vì sau cùng, người tiêu dùng có thể quên những gì bạn nói, nhưng họ sẽ không quên cảm giác mà bạn mang lại.