Giới trẻ Sài Gòn háo hức "check-in" với kính mắt thời thượng tại JINS Saigon Centre

JINS chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam từ ngày 8/11/2025, bắt đầu với cửa hàng đặt tại TTTM Saigon Centre. Thương hiệu khiến nhiều khách hàng hào hứng khi công bố sẽ mở thêm 2 cửa hàng nữa cũng trong tháng 11.

JINS là thương hiệu mắt kính hàng đầu Nhật Bản với triết lý “Magnify Life” - Cùng Mở Tầm Mắt, gợi mở những tiềm năng chưa được khám phá và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày. Kể từ nay, khách hàng Việt Nam đã có thể trực tiếp khám phá, trải nghiệm và sở hữu các dòng sản phẩm mắt kính với thiết kế thanh thoát, tinh giản, vượt thời gian mà cũng rất phù hợp với xu hướng thời trang của giới trẻ.

Sức hút của JINS thể hiện ngay từ buổi sáng khai trương, khi đông đảo khách hàng có mặt từ sớm để chờ đón khoảnh khắc cửa hàng chính thức mở cửa.

Mới sáng sớm, bầu không khí trước cửa hàng JINS Saigon Centre đã liên tục “tăng nhiệt”!

Ngay sau khi cửa hàng chính thức được khai trương, nhiều lượt khách đã có dịp hào hứng trải nghiệm các mẫu kính mới tại cửa hàng JINS Saigon Centre, khám phá sự thoải mái và tinh tế trong từng thiết kế.

Một trong những dòng kính được nhiều bạn trẻ thích thú chính là JINS Airframe nhẹ tênh “như không khí”. Airframe được thiết kế phù hợp với khuôn mặt người châu Á, với trọng lượng siêu nhẹ, độ ôm hoàn hảo cùng thiết kế tối giản hiện đại. Thiết kế Airframe nổi bật với phần đệm mũi silicon và đầu gọng cao su, mang lại cảm giác thoải mái tối đa. Theo thời gian, JINS không ngừng hoàn thiện từng chi tiết nhỏ để giảm thiểu mọi cảm giác khó chịu, giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm nhẹ nhàng và tự nhiên nhất.

Các thiết kế Airframe được chế tác từ những chất liệu hiệu năng cao như PPSU và β-titanium - các vật liệu thường được sử dụng trong thiết bị y tế nhờ khả năng kết hợp hoàn hảo giữa độ nhẹ, độ linh hoạt và độ bền vượt trội.

Những bạn trẻ thường xuyên… bất cẩn để kính trên giường rồi vô tình ngồi lên gây gãy gọng, nay đã tìm thấy “chân ái” tại JINS! Thương hiệu giới thiệu dòng JINS 360° với thiết kế bản lề chuyển động đa hướng độc quyền cho phép gọng kính dễ dàng chuyển động theo nhiều hướng, ôm vừa vặn với từng khuôn mặt.

Mỗi chiếc kính đều vượt qua các bài kiểm định độ bền nghiêm ngặt, chịu được lực nén lên đến 150 kg và 100.000 lần gập mở, đáp ứng tiêu chuẩn JIS B 7285:2016 của Nhật Bản.

Thương hiệu cũng giới thiệu dòng JINS Home phù hợp để đeo khi ở nhà, thư giãn, không để lại vết hằn ngay cả khi nằm nghỉ. Gọng kính nhẹ, linh hoạt và tinh tế. Phần gọng mảnh và co giãn nhẹ ôm sát khuôn mặt, cùng đệm mũi bằng silicon hạn chế để lại vết hằn.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng cũng dành sự yêu thích cho dòng kính mắt Combination Titanium với thiết kế tinh tế và phom dáng hoàn hảo. Được chế tác từ chất liệu beta titanium cao cấp, bộ sưu tập gọng kính mang đến cảm giác thanh thoát, vừa vặn.