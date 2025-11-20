Cảnh báo nguy hiểm: 100 can axit đã bị cuốn trôi tại Đắk Lắk do ngập lụt

HHTO - Theo thông tin được cảnh báo, các can axit có dung tích 20 lít, màu xanh hoặc xám. Hiện chưa rõ toàn bộ số can đã trôi về đâu, nguy cơ trôi dạt vào khu dân cư, khu vực canh tác hoặc ven suối là hoàn toàn có thể xảy ra.

Sáng 20/11, mưa đã giảm nhưng tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, nước lũ vẫn ở mức cao, khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu.

Tại các vùng "rốn lũ" phía Đông tỉnh Gia Lai, mực nước đang rút chậm. Cơ quan chức năng vẫn chưa cho người dân trở về nhà để đảm bảo an toàn do lo ngại mưa lũ quay lại.

Từ đêm qua đến sáng nay 20/11, lượng mưa tại khu vực đã giảm đáng kể. Yếu tố này kết hợp với việc thủy điện giảm xả lũ đã giúp nước rút dần. Ghi nhận tại các điểm như phường Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước... nước đã rút đáng kể so với đỉnh lũ ngày 19/11. Nhiều tuyến đường phương tiện đã có thể lưu thông trở lại.

Nhiều khu vực tại tỉnh Gia Lai đang ngập sâu. (Ảnh: TPO)

Mới đây, theo thông báo từ Bộ Công an, do ảnh hưởng của đợt ngập lũ những ngày gần đây, khu vực nhà máy đường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra sự cố: khoảng 100 can chứa axit Sunfuric (H₂SO₄) bị nước lũ cuốn trôi ra môi trường. Đây là loại hóa chất có tính ăn mòn rất mạnh, có thể gây bỏng nặng khi tiếp xúc trực tiếp và tạo ra hơi độc nguy hiểm.

Khoảng 100 can axit trôi dạt do mưa lũ.

Theo thông tin được cảnh báo, các can axit có dung tích 20 lít, màu xanh hoặc xám. Hiện chưa rõ toàn bộ số can đã trôi về đâu, nguy cơ trôi dạt vào khu dân cư, khu vực canh tác hoặc ven suối là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân tuyệt đối không tự ý mở nắp hoặc tiếp xúc gần nếu phát hiện các can chứa hóa chất nghi vấn. Việc tự mở nắp sẽ khiến axit bắn ra ngoài hoặc bốc hơi, rất dễ gây thương tích nghiêm trọng.

Người dân nếu nhặt được hoặc nhìn thấy vật thể trôi dạt có đặc điểm giống mô tả cần nhanh chóng báo ngay cho chính quyền địa phương, công an xã/phường hoặc lực lượng chức năng gần nhất để được xử lý kịp thời.

Hiện lực lượng môi trường và cứu hộ đang tổ chức rà soát, thu gom nhằm hạn chế tối đa nguy cơ axít lan vào nguồn nước và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp xúc trực tiếp với các vật thể lạ trôi dạt sau lũ, đặc biệt là hóa chất công nghiệp, để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.