Mức án Viện kiểm sát đề nghị đối với Hằng Du Mục, Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs

LINH LÊ

HHTO - 11h30 ngày 19/11, sau quá trình xét hỏi, đại diện Viện KSND TP.HCM đưa ra quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị hình phạt với các bị cáo.

Ngày 19/11, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến sản phẩm kẹo Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt phân phối.

3 bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị cơ quan tố tụng xác định là những người trực tiếp xây dựng kịch bản quảng cáo và đưa thông tin sai lệch về vùng nguyên liệu, công dụng và tính năng sản phẩm.

image.jpg
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên. (Ảnh: Duy Anh/ TPO)

Theo đại diện VKS, tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận vị trí, vai trò của mình trong việc quảng cáo, bán hàng sản phẩm kẹo Kera. Kết quả giám định xác định hàm lượng các chất có trong kẹo không đúng như các bị cáo quảng cáo.

Các bị cáo có đầy đủ nhận thức, trách nhiệm, biết rõ các chất trong kẹo Kera chống chỉ định với một số đối tượng, nhưng vẫn bất chấp quảng cáo vì lợi nhuận, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

image-3.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng. (Ảnh: Duy Anh/ TPO)

Về vai trò của các bị cáo, cơ quan công tố cho rằng, trong vụ án này, bị cáo Lê Tuấn Linh trực tiếp ký hợp đồng gia công, phải chịu trách nhiệm về bao bì, chất lượng, giấy giới thiệu sản phẩm kẹo Kera. Bị cáo Lê Thành Công là cổ đông sáng lập, xây dựng kịch bản, đưa thông tin gian dối nhằm bán hàng thu lợi, nên cả hai có vai trò ngang nhau, cao hơn các bị cáo khác trong vụ án.

Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh có vai trò ngang nhau. Bên cạnh đó, VKS ghi nhận cho các bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, khắc phục hậu quả vụ án, quá trình công tác có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện...

image-2.jpg
Bị cáo Phạm Quang Linh. (Ảnh: Duy Anh/ TPO)

Từ những phân tích trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) 3-4 năm tù; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng bị đề nghị 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

ok.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Viện kiểm sát #Hằng Du Mục #Thùy Tiên #Quang Linh Vlogs #xét xử #TP.HCM #mức án Chị Em Rọt

