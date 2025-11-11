Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vì sao Thùy Tiên được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt trong vụ kẹo Kera?

Linh Lê

HHTO - Trong vụ án này, các bị can đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ.

Dự kiến ngày 19/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục"; Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo hồ sơ vụ án, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies ("kẹo Kera") do Công ty Chị Em Rọt sở hữu, đăng ký nhãn hiệu và tự công bố ngày 17/12/2024, được Công ty Asia gia công, đóng gói theo hợp đồng số 01/2024/HĐGC/ASIA-CER ngày 26/11/2024. Là chủ sở hữu và trực tiếp kinh doanh, Công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, công dụng và quảng bá sản phẩm.

quang-cao-keo-rau-cu-17418587365701257633101png.jpg

Trong quá trình sản xuất, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên không kiểm tra, giám sát chất lượng, biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ 0,935%, không đạt tác dụng bổ sung như quảng cáo; đồng thời Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, nguồn gốc nguyên liệu không được xác minh khoa học. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm với 10 loại bột rau, củ, quả chiếm 28,13% và thống nhất xây dựng kịch bản, quay video giới thiệu gian dối về nguồn gốc, công nghệ, hàm lượng chất xơ và công dụng trên mạng xã hội.

Tính từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, có 56.385 khách hàng mua 129.617 hộp kẹo, thu tổng 17,55 tỉ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,46 tỉ đồng.

Các bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 198 Bộ Luật Hình sự vì sử dụng thủ đoạn gian dối trong việc quảng bá và cung cấp sản phẩm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cơ quan công tố xác định, hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa dối khách hàng", với khung hình phạt đến 5 năm tù.

Tuy nhiên, trong vụ án này, các bị can đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, 5 bị can đã tự nguyện khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện và đã tác động để gia đình nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính.

Cụ thể, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp 3,2 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thái Hằng nộp 2,18 tỉ đồng; Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỉ đồng; Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỉ đồng.

ban-sao-image003-1726802434-1744181379772769271129png.jpg

Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo điểm V khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự "người phạm tội có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác", do từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

ok.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Thùy Tiên #vụ kẹo Kera #tình tiết giảm nhẹ #trách nhiệm hình sự #đề nghị giảm nhẹ #mức án Hoa hậu Thùy Tiên #xét xử Thùy Tiên

