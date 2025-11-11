Ninh Bình: Chú rể nhảy cầu trong ngày cưới, trước đó có biểu hiện gì bất thường?

HHTO - Một nam thanh niên sinh năm 2002 ở Ninh Bình (Nam Trực, Nam Định cũ) được cho là đã nhảy cầu Đò Quan ngay trong ngày cưới.

Ngày 10/11, một lãnh đạo UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Đò Quan, bắc qua sông Đào, tự tử.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện xe máy và đôi dép để lại trên cầu Đò Quan, nghi có người nhảy xuống sông nên đã báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, người nghi nhảy cầu Đò Quan là anh Đ.Q.H. (sinh năm 2002), trú xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình.

Theo người nhà nạn nhân, trong 2 ngày 9-10/11, anh H. tổ chức đám cưới, trong đó ngày 10/11 là ngày anh H. đón dâu.

Cầu Đò Quan đoạn qua địa bàn phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Tuyến)

Theo người nhà, anh H. là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em, vốn chăm chỉ và hiền lành. Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cho biết không có mâu thuẫn và anh H. cũng không có biểu hiện bất thường.

Khi nhận được tin báo từ cơ quan công an về việc nghi anh H. bỏ xe lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông, ai nấy đều bàng hoàng, đau xót.

Ngay sau khi biết tin, gia đình lập tức có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm, nhưng đến tối cùng ngày vẫn chưa có kết quả. Hiện gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng để tiếp tục tìm kiếm anh H.