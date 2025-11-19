Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục bị tuyên phạt 2 năm tù, nói lời sau cùng tại tòa

TAND TP.HCM xác định Thùy Tiên cùng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đã lợi dụng là người nổi tiếng để quảng cáo sai sự thật về kẹo Kera, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng. Chiều 19/11, TAND TP.HCM tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) lĩnh 3 năm 3 tháng tù về cùng tội danh. Ngoài ra, tòa phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 50 triệu đồng.

5 bị cáo tại phiên tòa chiều 19/11. (Ảnh: Phạm Thọ)

3 bị cáo Hằng Du Mục, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Quang Linh... lần lượt trình bày lời nói sau cùng, bày tỏ sự ăn năn và mong muốn được Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh để sớm trở về cuộc sống bình thường.

Hằng Du Mục cho biết từ những ngày đầu bị tạm giam, mỗi ngày đều suy nghĩ rất nhiều về hành vi của mình. Hằng thừa nhận sự thiếu sót, tắc trách và vô trách nhiệm đã dẫn đến hậu quả hôm nay. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến khách hàng và những người đã tin tưởng mình. Hằng mong những người có sức ảnh hưởng khác cần kiểm chứng thông tin trước khi quảng cáo sản phẩm để không rơi vào tình cảnh tương tự. Hằng cũng trình bày hoàn cảnh là mẹ đơn thân của hai con nhỏ, trong 7 tháng tạm giam chỉ được gặp con đúng 1 lần. Bị cáo lo lắng 2 con bị ảnh hưởng tâm sinh lý, đặc biệt 1 bé không uống được sữa bột. Hằng nói đang phải đối diện nguy cơ bị tước quyền nuôi con. Ngoài ra, bị cáo đang đồng hành hỗ trợ gần 100 trẻ mồ côi vùng cao và mong muốn tiếp tục công việc này. Hằng xin được hưởng mức khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng tại phiên tòa chiều 19/11. (Ảnh: Phạm Thọ/ TPO)

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên lần đầu gửi lời xin lỗi sâu sắc tới khách hàng và những người đã yêu thương, tin tưởng mình. Tiên nói nếu biết kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, bị cáo chắc chắn không tham gia quảng cáo. Bị cáo khẳng định làm thiện nguyện không phải để “bù đắp sai lầm”, mà xuất phát từ mong muốn giúp đỡ người khác. Thùy Tiên cho biết tập thể cổ đông từng kỳ vọng xây dựng mô hình tiêu thụ nông sản, tạo việc làm cho đồng bào vùng cao, nhưng quá trình triển khai vội vàng và thiếu hiểu biết pháp luật đã dẫn tới hậu quả. Bị cáo cảm ơn cơ quan chức năng đã phát hiện kịp thời để sản phẩm không tiếp tục lan rộng, tránh ảnh hưởng lớn hơn đến sức khỏe cộng đồng. Tiên mong được xem xét giảm nhẹ để sớm quay lại cuộc sống, tiếp tục đóng góp.

Thùy Tiên tại phiên tòa ngày 19/11. (Ảnh: Duy Anh)

Bị cáo Quang Linh thừa nhận là người có sức ảnh hưởng nhưng đã đưa thông tin chưa kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khách hàng đã tin tưởng mình. Quang Linh xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để được trở về chăm sóc bố mẹ và tiếp tục làm người có ích cho xã hội.

Các bị cáo còn lại xin hội đồng xét xử khoan hồng để sớm quay về, làm lại cuộc đời và cống hiến cho xã hội.