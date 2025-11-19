Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Levi - tuyển thủ đình đám của Liên Minh Huyền Thoại tuyên bố chính thức giải nghệ

Linh Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngày 18/11, tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Đỗ Duy Khánh - nổi tiếng với nickname Levi, đã đăng tải một đoạn video ngắn trên Facebook cá nhân, xác nhận chính thức giải nghệ sau chặng đường 10 năm gắn bó với LMHT chuyên nghiệp.

Thông báo của anh lập tức trở thành tâm điểm trong cộng đồng game thủ Việt, đánh dấu sự khép lại của một trong những hành trình đáng nhớ nhất lịch sử VCS (Vietnam Championship Series - Giải vô địch Quốc gia Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam).

Trong bài chia sẻ, Levi viết rằng anh chính thức giải nghệ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng mình suốt một thập kỷ thi đấu. Chỉ với vài câu chữ ngắn gọn, nhưng cảm xúc được gửi gắm lại khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bồi hồi. Phía dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận nhanh chóng xuất hiện để bày tỏ sự tiếc nuối và tri ân dành cho tuyển thủ này.

584011080-1402014364614219-4041279326250648351-n.jpg

Levi sinh năm 1997, tên thật là Đỗ Duy Khánh. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2015 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của vị trí đi rừng. Nổi bật với lối đánh tấn công mạnh mẽ, tốc độ cao và khả năng tạo đột biến, Levi từng được xem là người mở đường cho phong cách hủy diệt đặc trưng của LMHT Việt Nam. Các vị tướng như Lee Sin, Kha’Zix hay Nidalee trở thành thương hiệu của anh, khiến fan quốc tế lẫn trong nước đều phải ấn tượng.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp Levi đến từ các kỳ MSI 2017 và CKTG 2017, nơi GAM Esports gây “địa chấn” bằng lối chơi bùng nổ hiếm thấy. Levi là trung tâm chiến thuật, người khuấy đảo mọi bản đồ với những pha băng trụ, xâm lăng rừng đầy chủ động và táo bạo. Phong độ xuất sắc giúp anh trở thành tuyển thủ Việt Nam hiếm hoi từng ra nước ngoài thi đấu khi gia nhập đội 100 Thieves Academy tại Bắc Mỹ.

586238393-1402014424614213-2591767951799373303-n.jpg

Trở về Việt Nam, Levi tiếp tục gắn bó với GAM và cùng đội tuyển này giành hàng loạt danh hiệu quốc nội, nhiều lần đưa Việt Nam đến với các sân chơi quốc tế. Anh được cộng đồng đánh giá là người đi rừng xuất sắc nhất mà VCS từng sản sinh, đồng thời là gương mặt quen thuộc mỗi khi khu vực Việt Nam tạo dấu ấn trên bản đồ LMHT thế giới.

Việc Levi giải nghệ khiến cộng đồng không khỏi tiếc nuối. Nhiều đồng đội cũ, tuyển thủ và huấn luyện viên đã gửi lời cảm ơn anh vì những đóng góp cho nền Esports nước nhà. Với nhiều người, sự chia tay này còn mang ý nghĩa khép lại một thời kỳ vàng son - thời kỳ mà những cái tên như Levi, Optimus, Archie hay Slay từng làm cả thế giới phải chú ý đến LMHT Việt Nam.

584886916-1402014404614215-3837672204246071371-n.jpg

Dù nói lời từ giã thi đấu, Levi chưa chia sẻ kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên, với tầm ảnh hưởng và kinh nghiệm dày dặn, người hâm mộ tin rằng anh sẽ không rời xa Esports, có thể tiếp tục xuất hiện trong vai trò streamer, huấn luyện viên hoặc đại sứ hình ảnh.

ok.jpg
Linh Lê
Ảnh: FBNV
#Levi #Liên Minh Huyền Thoại #giải nghệ #Esports Việt Nam #Đỗ Duy Khánh

