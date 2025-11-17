Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Không có phép màu xảy ra: Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi nhảy cầu do bị mẹ mắng

LINH LÊ

HHTO - Trước đó, nữ sinh 14 tuổi ở Đồng Nai đã nhảy xuống cầu Hóa An cách đây 2 ngày. Mới đây, thi thể nữ sinh được người dân ở phường Long Phước (TP.HCM) phát hiện trên đoạn sông chảy qua địa bàn.

Ngày 16/11, Công an phường Long Phước (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ thi thể nữ sinh 14 tuổi nhảy cầu Hoá An (Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 16h chiều 14/11, người dân phát hiện nữ sinh T.T.L. (sinh năm 2011) nhảy xuống từ cầu Hoá An (TP Biên Hoà cũ, tỉnh Đồng Nai) xuống sông Đồng Nai nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn điều động ca nô cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

edit-4558842776967170697-17632855548061346296275.jpg
Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí.

Trưa ngày 16/11, người dân di chuyển bằng ghe thuyền ở đoạn sông đi qua địa bàn phường Long Phước phát hiện thi thể nữ mặc quần dài và áo thun màu đen nổi trên mặt sông. Để tránh bị nước cuốn đi, người dân đã dùng dây kéo thi thể này vào trong bờ rồi báo với cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, trục vớt thi thể nạn nhân. Tại hiện trường, nạn nhân là nữ giới, mặc áo thun đen, quần dài.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ sinh L. - người mất tích cách đây khoảng 2 ngày tại cầu Hóa An. Sau đó, người nhà nữ sinh đã đến hiện trường và xác định thi thể trên chính là L.

Theo báo Công an Nhân dân, trước đó, do bị mẹ mắng, nữ sinh L. đã đến khu vực cầu Hóa An nhảy xuống sông Đồng Nai mất tích.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

ok.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Nữ sinh #Đồng Nai #nhảy cầu #thi thể #điều tra #tự tử

